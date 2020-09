Besuch im Technik Museum eskaliert

Speyer (ots) – 26.09.2020 17:15 Uhr – Ein Paar aus Frankfurt (34 und 41 Jahre alt) besuchte am Samstagnachmittag das Technik Museum in Speyer und sprach dort zwei Männer an, die keinen Mundschutz trugen. Da die 27- und 29-jährigen Männer aus Mülsen (Sachsen) nicht darauf reagierten, fertigte der 41jährige Mann Lichtbilder von ihnen, um diese den Sicherheitsmitarbeitern vorzuzeigen. Dies missfiel jedoch den Männern aus Sachsen und es kam zu Handgreiflichkeiten und Beleidigungen, auch gegen einen unabhängigen 27-jährigen Zeugen, der schlichten wollte.

Gegen die beiden Männer wurden Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung erfasst, verletzt wurde niemand.

Krampfanfall führt zum Unfall

Speyer (ots) – Am Freitag 25.09.2020 gegen 16:00 Uhr befuhr ein 31-jähriger Speyerer die Wormser Landstraße stadtauswärts mit seinem VW Golf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Speyerer in den Gegenverkehr und streifte einen entgegenkommenden VW Golf und kollidierte schließlich mit einem entgegenkommenden Peugeot, der noch versuchte nach rechts auszuweichen. 2 PKWs drehten sich aufgrund des Zusammenstoßes und kamen am Straßenrand bzw. Gehweg zum Stehen.

Die Unfallzeugen begaben sich zum 31-jährigen Unfallverursacher, der noch am Steuer saß und am ganzen Körper zitterte (Krampfanfall). Er wurde aus dem Fahrzeug gezogen und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut. Der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogene Notarzt versorgte den 31-jährigen, welcher dann ins Krankenhaus verbracht wurde.

Einen Hinweis auf eine Beeinflussung durch Drogen oder Alkohol konnte bei dem 31-jährigen vor Ort nicht festgestellt werden. Die Ursache des Krampfanfalls, welcher ursächlich für den Unfall sein dürfte, ist bisher nicht bekannt. Ob der Unfallverursacher Verletzungen erlitt ist bisher nicht bekannt. Die andere VW Golf Fahrerin erlitt keine Verletzungen. Der 51-jährige Peugeot-Fahrer trug ein leichtes Schleudertrauma davon und wurde ebenfalls ins Krankenhaus verbracht.

Ein VW Golf und der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Gesamtschaden liegt bei ca. 21.500 EUR.

Mehrere Enkeltrickanrufe

Speyer (ots) – 25.09.2020, 14:55-15:18 Uhr – Am Freitagnachmittag kam es erneut zu drei Betrugsanrufen in Speyer West/Südwest. Die Geschädigten Frauen im Alter von 69 bis 86 Jahren gaben an, dass sie jeweils von einem Mann angerufen wurden, welcher sich als Enkel ausgab und eine finanzielle Notlage schilderte. In einem Fall kam es während des Telefonats auch zu einer konkreten Geldforderung. Ohne auf diese bzw. auf Fragen des Anrufers einzugehen, wurden alle Gespräche von den Angerufenen beendet, da man die “Masche” durchschaute und durch vorangegangene Berichterstattung sensibilisiert war.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang erneut: Seien Sie auch zukünftig misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. Auch die Polizei wird sie niemals auffordern, solche Gegenstände an Sie zu übergeben. Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen. So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei.

Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen

Diebstahl aus Einkaufswagen

Speyer (ots) – 25.09.2020, 11:20-11:50 Uhr – In einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße in Speyer wurde der Geldbeutel einer 73-jährigen aus Speyer entwendet. Die Frau hatte ihren Geldbeutel in ihrer Einkaufstasche, welche unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hing. Inhalt war Bargeld sowie EC-Karte.

Die Polizei rät: Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Einbruch in Hotel

Speyer (ots) – 26.09.2020 zwischen 02:30 Uhr und 04:50 Uhr – In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in den rückwärtigen Bereich eines Hotels im Umland von Speyer ein. Durch den Täter wurde eine Glasscheibe eingeworfen, dadurch konnte er ins Objekt gelangen. Entwendet wurde ein kleiner Tresor indem sich neben Bargeld auch hochwertige Gewürze befanden. Es entstand ein Gesamtschaden von insgesamt 1.000 Euro, die genaue Höhe des Diebesgutes ist bis lang noch nicht bekannt, sie dürfte jedoch im mittleren dreistelligen Bereich liegen

Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen / Fahrzeuge in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich des Binsfelds/Speyer Nord aufgefallen sind. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.