Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 27.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Rollerfahrer schlägt unvermittelt zu

Bad Dürkheim (ots) – Eine Gruppe aus dem Saarland war am 26.09.2020, gegen 19.40 Uhr in Bad Dürkheim in der Weinstraße Nord unterwegs. Die Gruppe hielt sich vor einem Fast-Food-Laden auf. Der 30-jährige Geschädigte sprach einen vorbeifahrenden Rollerfahrer an, da dieser offensichtlich keinen Helm trug. Dieser schlug dem Geschädigten hierauf unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Um seine Täterschaft zu verschleiern entfernte sich der 46-jährige Bad Dürkheimer, lies aber seinen Roller zurück. Anhand des Rollerkennzeichens und der Personenbeschreibung konnte der Täter jedoch ermittelt werden. Diesen erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, da er ohne Helm fuhr.

Bad Dürkheim: Unter Alkoholeinfluss Pkw geführt

Bad Dürkheim (ots) – Ein 34-Jähriger Schweizer wurde am 26.09.2020, gegen 16.30 Uhr durch Passanten beobachtet, wie er auf einem Parkplatz eines Supermarktes Alkohol konsumierte und anschließend mit einem Pkw wegfuhr. Anhand des Kennzeichens konnte der Fahrer an der Halteranschrift in Bad Dürkheim festgestellt werden. Nachdem die Fahrereigenschaft geklärt war, konnte bei diesem Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest durchgeführt. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 EUR einbehalten.

Haßloch: Verkehrsunfallflucht

Haßloch (ots) – Auf dem Parkplatz des hiesigen Einkaufsmarktes „real“, streifte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen ebenfalls dort geparkten PKW am vorderen rechten Kotflügel, wobei ein Schaden von ca. 1200 Euro am PKW der Geschädigten entstand. Danach entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der betreffende Parkplatz befindet sich hinter dem Gebäude des Einkaufmarktes. Der Vorfall ereignete sich am 25.09.20, zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haßloch zu melden. Tel.: 06324-9330 E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de.

Haßloch: Einbruch in Garage

Haßloch (ots) – In der Zeit vom 18.09.20 bis 25.09.20 hebelten bisher unbekannte Täter ein Garagentor auf und entwendeten aus der Garage Elektrobaumaschinen im Gesamtwert von ca. 2000 EUR. Bei den Gegenständen handelt es sich um Flex- u. Bohrmaschinen der Marken AEG und BOSCH. Die Tatörtlichkeit befindet sich im Haßlocher Industriegebiet Süd.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Haßloch unter: Tel.: 06324-9330 E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de.