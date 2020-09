Landau: Die Polizei-News

Verkehrsgefährdung

Landau/BAB65 (ots) – Am 26.09.2020 gegen 08:50 Uhr kam es auf der BAB 65/Fahrtrichtung Ludwigshafen, zwischen den Anschlussstellen Landau-Süd und Landau-Centrum zu einer Verkehrsgefährdung. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer verlor ein größeres Fahrzeugteil aus Kunststoff, welches auf der rechten Fahrspur liegen blieb. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer konnte dem Teil nicht mehr ausweichen und fuhr darüber.

Das Teil verkeilte sich unter dem Pkw des Mannes aus dem Raum Karlsruhe, sodass dieser nicht mehr weiterfahren konnte. Erst nachdem ein Abschleppwagen den Pkw angehoben hatte, konnte das Teil entfernt werden und der Mann seine Fahrt fortsetzen. Ob ein Schaden am Pkw entstanden ist, ist noch unklar. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall – Polizei sucht PKW-Halter

Landau (ots) – 24.09.20, 07.30 Uhr – Eine PKW-Fahrerin befuhr die Bahnhofstraße und stieß dabei vermutlich mit ihrem rechten Außenspiegel an ein geparktes Fahrzeug. Nach dem sie dies der Polizei mitgeteilt hatte konnte dort jedoch kein beschädigtes Fahrzeug mehr durch die Polizei festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de

Verkehrsunfall – PKW-Halter gesucht

Landau (ots) – 24.09.20, 08.00 Uhr – Die Polizei Landau sucht den Halter eines silbernen Skoda, welcher zu genannter Zeit in der Hagenauer Str. zum Parken abgestellt war und durch einen vorbeifahrenden Pkw vermutlich am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfallflucht

Landau (ots) – 27.09.20, 03.40 Uhr – Durch einen Anwohner der Leipzigerstraße, welcher durch ein lautes Geräusch geweckt wurde, wurde der Polizei eine Unfallflucht mitgeteilt. Der PKW-Fahrer war von der K5 in Richtung Horstring unterwegs und kollidierte dort mit dem Gartenzaun des Geschädigten. Er verursachte einen Fremdschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Der unfallverursachende PKW, vermutlich ein silberfarbener Mercedes, müsste einen großflächigen Schaden vorne links haben. Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de

Offenbach (ots) – 26.09.20, 01.30 Uhr – Ein vermutlich weißer PKW der Marke Ford beschädigte beim Rückwärtsfahren aus der Enggasse 4, die Hauswand des Anwesens. Der oder die Pkw-Fahrer/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es wurde ein Fremdschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro verursacht. Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de