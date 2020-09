Störung der Totenruhe und Diebstahl

Herxheim (ots) – 23.09.20 bis 25.09.20 – Unbekannte Täter entwendeten von einem Grab auf dem katholischen Friedhof in Herxheim eine Madonna-Skulptur. Diese ist aus Bronze und hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Weiterhin wurde versucht von demselben Grab noch ein bronzenes Kerzengehäuse zu entwenden, was jedoch misslang.

Täterhinweise liegen bis dato nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.

Zu viel Gas gegeben und verletzt worden

Bad Bergzabern (ots) Am 26.09.2020 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern. Der 25-jährige Fahrer eines PKW wollte in der Kurtalstraße anfahren und gab hierbei zu viel Gas.

Kurz darauf rammte der Fahrer einen massiven Blumenkübel auf der gegenüberliegenden Straßenseite und kam an einer Mauer zum Stillstand. Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt.

Diebstahl aus Camper

Gleiszellen-Gleishorbach (ots) – In der Nacht von Donnerstag 24.09.2020 auf Freitag 25.09.2020, wurde in Gleiszellen-Gleishorbach die Seitenscheibe an einem umgebauten Transporter eingeschlagen.

Aus dem Camper wurden daraufhin Campingutensilien im Wert von ca. 500 EUR entwendet.

Hinweise auf den bislang unbekannten Täter bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, unter Telefon 06343/93340 oder per unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.