Mitarbeiter geschlagen

Ludwigshafen (ots) – Eine 19-Jährige und eine 17-Jährige stahlen am 24.09.2020 gegen 16:15 Uhr, diverse Waren im Wert eines mittleren zweistelligen Betrags in einem Supermarkt in der Von-Kieffer-Straße. Dies wurde durch einen Kunden beobachtet, der einen Mitarbeiter des Geschäfts darauf aufmerksam machte.

Dieser sowie zwei weitere Mitarbeiter wollten den beiden Jugendlichen daraufhin den Weg versperren. Die 19-Jährige schob und schlug die Angestellten gegen Körper und Kopf. Diese wurden hierdurch nicht verletzt. Die 17-Jährige beteiligte sich nicht an dem Angriff. Den beiden jungen Frauen gelang die Flucht. Sie konnten jedoch kurze Zeit später identifiziert werden.

Gegen Mauer gefahren und abgehauen

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 23.09.2020 um 12 Uhr und dem 24.09.2020 um 9 Uhr, verursachte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Auto an einer Gartenmauer in der Wollstraße einen Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Person von der Straße abkam und mit der Mauer kollidierte.

Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete sie. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Kontrollstelle

Ludwigshafen (ots) – Bei einer Kontrollstelle in der Freyastraße am Donnerstag, 24.09.2020, zwischen 10:30 und 12:00 Uhr, stellten die Polizeibeamten folgende Verstöße fest:

9 Fahrer benutzten verbotswidrig ihr Handy

6 Personen waren nicht angegurtet

Daneben wurden noch 4 Mängelberichte ausgestellt.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 24.09.2020, 19:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Frankenthaler Straße/Valentin-Bauer-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Eine 53-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der Frankenthaler Straße und wollte nach rechts in die Valentin-Bauer-Straße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem ihr verbotswidrig entgegenkommenden Fahrradfahrer.

Der 56-Jährige stürzte und verletzte sich. Er kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Am Auto entstand leichter Sachschaden. Gegen beide Verkehrsteilnehmer wird nun ermittelt.

Enkeltrickbetrug leider erfolgreich

Ludwigshafen (ots) – Am 24.09.2020, rief bei einem 59-jährigen Ludwigshafener ein unbekannter Mann an und gab sich als seinen Enkel aus. Er sei in einer Notlage und brauche dringend Geld. Der 59-Jährige wollte daraufhin in einer Bank Geld für seinen vermeintlichen Enkel abheben. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter erkannte die Betrugsmasche und informierte die Polizei. Leider hatte der 59-Jährige dem Unbekannten zuvor schon mehrere tausend Euro übergeben.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Anrufern, die sich als vermeintliche Verwandte ausgeben. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Ihre Verwandte ausgeben und nach Geld fragen. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den Betrügern in Einzelfällen immer wieder, Geld von Betrugsopfern zu erlangen.

Wir bitten deshalb die Bürgerinnen und Bürger: Sprechen Sie mit Ihren Eltern und Großeltern, mit Ihren Freunden und Bekannten und mit Ihren Nachbarn über dieses Phänomen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen (ots) – Durch Passanten wurden am 24.09.2020 gegen 21:30 Uhr, streitende Personen auf einem Parkplatz am Giuliniplatz gemeldet. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, stritten eine 35-Jährige und zwei weitere Personen immer noch heftig. Sie sollten aus diesem Grunde räumlich getrennt und im Anschluss befragt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die 35-Jährige zuvor deutlich alkoholisiert Auto gefahren war.

Bei der sich anschließenden Personalienfeststellung, rannte sie plötzlich mit zum Schlag erhobenen Händen auf ihre beiden Kontrahenten zu. Um einen Angriff zu verhindern, wurde sie sofort festgehalten. Mit dem noch freien Arm gelang es ihr jedoch, einen 26-jährigen Polizeibeamten auf den Kopf zu schlagen, weshalb sie anschließend zu Boden gebracht wurde.

Hierbei verletzte sich die Beschuldigte leicht. Der Polizeibeamte blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Trickbetrug erfolgreich

Ludwigshafen (ots) – Am 23.09.2020 gegen 11 Uhr, nutzte ein bislang Unbekannter am Ludwigsplatz die Hilfsbereitschaft eines 79-Jährigen aus. Der Täter sprach den Senior an und bat ihn, ihm einen Geldschein für den Parkautomaten zu wechseln. Als der 79-Jährige angab kein Kleingeld zu haben, fragte der Unbekannte, ob es möglich wäre, dass er für ihn mit der EC-Karte bezahle. Er würde dem Senior dann den entsprechenden Betrag bar zurückgeben.

Der 79-Jährige willigte ein und gab auf Nachfrage auch seinen PIN-Code heraus. Etwa eine Stunde nach dem Vorfall bemerkte er das Fehlen seiner EC-Karte. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Täter bereits einen niedrigen vierstelligen Betrag abgebucht.

Die Polizei rät:

Geben Sie Ihre PIN nie an Dritte weiter.

Achten Sie bei der Eingabe der PIN am Geldausgabeautomaten oder im Handel am Kassenautomaten darauf, dass niemand den Vorgang beobachten kann; bitten Sie aufdringliche Personen oder angebliche Helfer höflich aber bestimmt auf Distanz zu bleiben.

Verdecken Sie die PIN-Eingabe, indem Sie die Hand oder Geldbörse als Sichtschutz dicht über die Tastatur halten. Dies erschwert ein Ausspähen erheblich.

Geben Sie beim Bezahlen nicht die PIN bekannt und achten Sie auf die Rückgabe der eigenen Zahlungskarte.

Lassen Sie Zahlungskarten niemals in Büro-/Arbeitsräumen, Schwimmbädern, Krankenhäusern, Hotelzimmern, Kraftfahrzeugen etc. liegen – weder offen noch versteckt; auch nicht für nur kurze Zeit.

Behalten Sie Ihre Karte stets im Auge.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Nach einer Unstimmigkeit bei einer Verkehrssituation in der Speyerer Straße am 24.09.2020, gegen 16:20 Uhr, gerieten der 25-jährige Beifahrer eines Toyota und der 38-jährige Fahrer eines Seats derart in Streit, dass es zu Handgreiflichkeiten kam. Dabei wurde auch ein Tierabwehrspray versprüht. Zur genauen Rekonstruktion des Vorfalls suchen wir Zeugen.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.