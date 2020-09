Unfall unter Alkoholeinfluss

Waldsee (ots) – In der Nacht zu Freitag 25.09.2020 kam ein 27-jähriger Mann in der Maxstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne und einer Hauswand, das Heck seines Pkw streifte zudem ein geparktes Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten Alkoholgeruch auf, außerdem eine verwaschene Aussprache und ein schwankender Gang. Den freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab.

Er musste die Polizisten dann zur Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Brand in Mülldeponie

Heßheim (ots) – Folgemeldung – Nach dem Brand auf dem Gelände der Mülldeponie in Heßheim am 24.09.2020 soll der Brandort Freitagnachmittag durch Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen und einem Sachverständigen begangen werden.

Erste Ergebnisse sind nicht vor Anfang nächster Woche zu erwarten. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

53-jähriger aus Dirmstein vermisst

Dirmstein (ots) – Seit dem 16.09.2020 gegen 10:00 Uhr, wird der 53-jährige Thomas A. aus Dirmstein vermisst. Es besteht die Gefahr, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Er führt einen Pkw, Dacia Sandero, dunkelblau, amtliches Kennzeichen DÜW-AW 626, mit.

Thomas A. wird wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter 50

172 cm groß, ca. 80 kg schwer, athletische Figur, dunkelbraune Haare, Brillenträger

bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans, dunkelblauem T-Shirt mit weißem Nike-Logo auf der Brust, dunkelblauen Nike-Sportschuhen und einer dunkelblauen Windjacke.

Wer hat Thomas A. oder sein Auto seit dem 16.09.2020 gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359 9312-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Nötigung durch Rennradfahrerin

Fußgönheim (ots) – Am 24.09.2020 gegen 07:00 Uhr kam es auf dem Radweg zwischen Fußgönheim und Dannstadt zu einer Nötigung im Straßenverkehr eines 13-Jährigen Mädchens. Dieses befuhr mit seiner 14-Jährigen Freundin den Radweg in Richtung Dannstadt. Laut eigenen Aussagen fuhren sie nebeneinander, bis ihnen eine Radfahrerin auf einem Rennrad entgegenkam. Die 30 bis 40-Jährige, blonde Rennradfahrerin fuhr auf das Mädchen zu so dass es Bremsen musste. Die Frau hielt sie am Arm fest und sagte, sie dürften nicht nebeneinander fahren. Zur Tatzeit trug die Frau dunkle Sportkleidung und einen roten Helm.

Durch die Mutter des Kindes wurde am Nachmittag Anzeige erstattet. Die Frau wird gebeten sich zur Klärung des Sachverhaltes bei der Polizeiwache Maxdorf zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugin

Mutterstadt (ots) – Am Donnerstag 24.09.2020 gegen 15:00 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein Pkw auf dem Parkplatz des Real-Markts ein geparktes Fahrzeug streifte und dann wegfuhr. Als der Halter des beschädigten Pkw an ein Auto kam, informierte ihn die Zeugen über den Unfall und teilte ihm das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs mit. Die Polizei konnte dadurch den Unfallverursacher ermitteln.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Zeugin wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

Neuhofen (ots) – Ein Zeuge meldete der Polizeiinspektion Schifferstadt am Donnerstagnachmittag gegen 17:15 Uhr, dass er beobachtet habe wie ein torkelnder Mann in ein Fahrzeug gestiegen und weggefahren sei. Das Kennzeichen konnte er ebenfalls mitteilen. Der Halter konnte an seiner Wohnadresse angetroffen werden und er räumte gegenüber der Polizei auch ein, gefahren zu sein. Seine Aussprache war verwaschen und sein Gang unsicher. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille.

Der 46-jährige musste die Polizisten dann zur Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Unfall nach Herzinfarkt

Limburgerhof (ots) – Am Donnerstagmittag 24.09.2020 gegen 13:45 Uhr ereignete sich in der Goethestraße ein Unfall, nachdem ein 61-jähriger Mann aufgrund eines Herzinfarkts die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen eine Hausmauer stieß.

Zwei Zeugen kümmerten sich sofort um den Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Dieser brachte den 61-jährigen umgehend in ein Krankenhaus. Ansonsten ist bei dem Unfall niemand verletzt worden.

Versuchte Trickbetrüge

Schifferstadt (ots) – Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt kam es am Donnerstag 24.09.2020 zu drei versuchten Trickbetrügen mittels Telefon. In allen Fällen täuschten die Anrufer vor, ein Familienmitglied, ein Freund oder ein Polizeibeamter zu sein und forderten jeweils mehrere zehn Tausend Euro. Ein Fall stach besonders heraus. Hierbei hat sich ein männlicher Anrufer gegenüber der Frau zunächst als Freund des Ehemannes ausgegeben. Wegen eines Wohnungskaufs benötige er Geld. Es sollte zu einer Außenstelle des “Notares” gebracht werden. D

er Notar existierte natürlich nicht. Später meldete sich ein weiterer Anrufer bei der Dame. Dieser gab vor, von der Kriminalpolizei zu sein und gelangte durch geschickte Gesprächsführung an die Adresse des Ehepaars.

Letztlich ist in keinem Fall ein Schaden entstanden, weil die Betrugsmaschen durchschaut wurden. Die Polizei möchte dennoch noch einmal folgende Verhaltenshinweise geben:

Geben Sie keine vertraulichen Daten preis. Die Polizei ruft niemals mit der 110 an und fordert sensible Daten oder Wertsachen und Bargeld ein.

Seien Sie wachsam. Misstrauen ist keine Unhöflichkeit sondern gesunde Vorsicht.

Lassen Sie sich nicht überrumpeln. Sollte ein vermeintlicher Amtsträger vor Ihrer Türe stehen, lassen Sie ihn nicht ins Haus. Nutzen Sie vor allem mechanische Sicherheitsvorkehrungen wie beispielsweise Spione um sich einen Eindruck von der Situation zu verschaffen und

Starten Sie einen Sicherheitsanruf. Wenn vermeintliche Polizeibeamte bei Ihnen anrufen, geben Sie keine Informationen heraus und rufen Sie zur Überprüfung bei der nächsten Polizeiinspektion an. Scheuen Sie sich nicht im Zweifel auch die 110 zu wählen. Drücken Sie dabei nicht auf die Rückruftaste sondern wählen Sie die Nummer explizit neu.

Informieren Sie Nachbarn oder Angehörige. Sollten Sie nicht sicher sein, ob es sich um einen Betrugsversuch handelt, informieren Sie sicherheitshalber eine weitere Person. Häufig veranlasst dies die Täter von ihrer Betrugsabsicht Abstand zu nehmen.

Jeder ist betroffen. Falsche Amtsträger sind kein Phänomen, das nur Senioren betrifft. Seien Sie auch als Außenstehende wachsam und sensibel. Sollten Sie Kenntnis von ungewöhnlichen Anrufen, Besuchen oder Forderungen erlangen, helfen Sie den Betroffenen und informieren Sie die Polizei.

Seien Sie nicht nur bei falschen Polizeibeamten vorsichtig. Betrüger geben sich auch als andere Amtsträger, wie beispielsweise Staatsanwälte oder Gerichtsvollzieher aus. Seien Sie außerdem nicht nur bei Anrufen wachsam. Ein falscher Amtsträger kann auch direkt zu Ihnen nach Hause kommen und Sie an der Haustüre ansprechen oder sich per Post an Sie wenden.

Erstatten Sie Anzeige. Informieren Sie immer die Polizei Rheinland-Pfalz. Nur indem wir Kenntnis von den Betrugsversuchen erhalten, können wir die Täter ermitteln.

Unfall auf der K27 zwischen Traktor und Pkw

Römerberg/Dudenhofen (ots) – 23.09.2020, 06:45 Uhr – Zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von ca. 20.000 EUR kam es am Mittwochmorgen zwischen einem Pkw und einem Traktor auf der K27. Gegen 06:45 Uhr bog ein hinter einem Traktor mit Anhänger fahrender Traktor von der K27 nach links in einen Feldweg ein und übersah hierbei einen die K27 in entgegengesetzter Richtung (Richtung Dudenhofen) fahrenden Opel Corsa. Dieser erkannte den abbiegenden Traktor aufgrund des vor diesem fahrenden Gespanns erst zu spät, um einen Zusammenstoß noch verhindern zu können.

Der 47-jährige Traktorfahrer aus Harthausen sowie die 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Herxheim blieben beim Zusammenstoß unverletzt. Traktor und Pkw waren jedoch nichtmehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die K27 war aufgrund der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.