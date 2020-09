Zwei Fahrräder von Gelände eines Fahrradhandels entwendet

Speyer (ots) – 23.09.-24.09.2020, 19-09 Uhr – Unbekannte Täter entwendeten aus dem umzäunten Hinterhof eines Fahrradhändlers Im Geißhorn zwei Fahrräder im Gesamtwert von 4.750 EUR. Die Täter trennten hierzu das Stahlkabel durch, mit welchem die Räder gesichert waren und hoben danach das Diebesgut vermutlich über den Zaun.

Der Polizei liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen / Fahrzeuge Im Geißhorn aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Polizei sucht Zeuge nach Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots) – 24.09.2020, 17:15 Uhr – Am Donnerstag 24.09.2020 gegen 17:15 Uhr kam es im Einmündungsbereich Theodor-Heuss-Straße/Am Woogbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 16-jährigen Mountainbike-Fahrer. Hierbei wurde der jugendliche Radfahrer aus Speyer leicht verletzt.

Der Pkw, bei welchem es sich um ein dunkles, sportliches Fahrzeug handeln soll, übersah beim Abbiegen aus der Straße Am Woogbach in die Theodor-Heuss-Straße, den Radfahrer, der den Radweg Theodor-Heuss-Straße auf der falschen Seite in Richtung Innenstadt befuhr. Beim Sturz erlitt der Radfahrer mehrere Schürfwunden.

Der Pkw-Fahrer, ca. 35 Jahre als, 3-Tage-Bart, Glatze verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Um den Radfahrer kümmerte sich eine männliche Person, dessen Personalien derzeit nicht bekannt sind. Die Polizei bitte deshalb diese Person, sich bei der Polizei zu melden (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de), da sie möglicherweise wichtige Hinweise zur Tataufklärung geben kann.

Auf Firmengelände eingebrochen und Euro-Paletten entwendet

Speyer (ots) – 24.09.2020, 00:00-06:50 Uhr – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durchtrennten unbekannte Täter an einem Firmengelände in der Draisstraße eine Stahlkette und gelangen so über ein Tor unberechtigt auf das Gelände. Dort entwendeten sie 135 Euro-Palletten im Wert von 945 EUR. Aufgrund der Anzahl der Paletten ist davon auszugehen, dass der Abtransport des Diebesgutes mit einem größeren Fahrzeug erfolgte.

Die Polizei sucht Zeugen, denen am Donnerstag verdächtige Personen/Fahrzeuge im Bereich der Draisstraße aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.