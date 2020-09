Polizei sucht Caroline (siehe Foto)

Edenkoben (ots) – Ein bislang unbekanntes Mädchen mit blonden Haaren namens Caroline, bekleidet mit einem orangefarbenem adidas-T-Shirt, erschien Donnerstag 24.09.2020 auf der Dienststelle und gab einen Brief mit einem gemalten Bild ab, “weil sie die Polizei so mag”. Da sich die Beamten bei dem Mädchen bedanken möchten, suchen sie Personen, die Hinweise zu Caroline geben können. Diese können unter der Rufnummer 06323 / 9550 abgegeben werden.

Betrunkener Ehestreit – 4,48 Promille schlagen zu

Edenkoben (ots) – Bei einem Ehepaar aus dem Bereich Edenkoben ist am Donnerstag 24.09.2020 gegen 19 Uhr das Harmonieschiff gesunken. Beide hatten am Nachmittag heftig dem Alkohol gefrönt, als der Gatte völlig enthemmt mit 4,48 Promille seiner Frau, die nicht weniger als 3,46 Promille Atemalkohol intus hatte, mit der Faust auf das linke Auge schlug.

Die Polizei kam vor Ort und musste den Streit schlichten. Der Mann kam zur Ausnüchterung mit auf die Polizeidienststelle. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht- Radfahrer gestürzt

Insheim (ots) – Am Mittwoch 16.09.2020 gegen 07:25 Uhr streife ein bislang unbekannter Autofahrer einen Radfahrer in der Hauptstraße von Insheim als er an diesem vorbeifuhr. Der Radfahrer kam hierdurch zu Fall und wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei dem Auto des Unfallverursachers soll es sich um einen weißen Hyundai gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

Enkeltrick, eine dreiste Betrugsmasche

Venningen/Edenkoben (ots) – Die Polizei warnt vor der dreisten Betrugsmasche. Immer wieder versuchen Unbekannte, insbesondere ältere Menschen abzuzocken. So wurde Dienstag in Venningen ein Mann von seinem vermeintlichen Enkel angerufen und vorgegaukelt, dass er dringend Bargeld benötige. Der Mann reagierte richtig. Er beendet das Gespräch und erstattete Anzeige bei der Polizei.

In Edenkoben erhielt ein 89 Jahre alter Mann gleich zwei Anrufe, wonach sein Enkel in Karlsruhe einen Verkehrsunfall gehabt hätte und er dringend 18.000 Euro brauche. Die Polizei warnt vor diesen Gaunern. Angehörige oder nahestehende Personen sollten mit älteren Menschen über die Methoden der Trickbetrüger sprechen.

Die Kriminellen nutzen bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus. Sie täuschen einen finanziellen Engpass vor und bitten um hohe Bargeldbeträge, weil sie das Geld aufgrund einer Notlage sofort benötigen.

Durch mehrere Telefonanrufe in kurzer Zeit erhöhen die Täter den psychischen Druck auf die Senioren, verbunden mit Appellen wie: “Hilf mir bitte!” Die Betrüger bitten meist um absolute Verschwiegenheit gegenüber Familie und Freunden.

Fahrraddiebstahl

Freimersheim (ots) – Dreist verhielten sich am vergangenen Montagabend (21.09.2020, 21 Uhr) ein unbekanntes Paar in der Straße “Am Bildberg”. Mit einem hellen PKW, vermutlich Hyundai, hielten sie vor einem Anwesen an und luden zwei Kinderlaufräder in ihr Fahrzeug, die in einem Carport abgestellt waren.

Der Sachverhalt wurde am Donnerstag 24.09.2020 der Polizei mitgeteilt. Hinweise zu den beiden Personen bzw. zum PKW nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323 / 9550 entgegen.