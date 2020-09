Groß-Gerau

Versuchte Tötung – 20-Jähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

Rüsselsheim-Königstädten (ots) – Kurz nach 16 Uhr am 24.09.2020 hatten Zeugen die Polizei alarmiert und berichteten von einem roten Opel Astra besetzt mit mutmaßlich 2 Personen. Der PKW fuhr in der Astheimer Straße in die dortige Bushaltstelle und verletzte einen wartenden 20-jährigen Mann schwer.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat gemeinsam mit der Polizei in Rüsselsheim, die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet.

Bei dem Autofahrer soll es sich nach derzeitigem Erkenntnisstand um einen 32-Jährigen mit Wohnsitz in Rüsselsheim handeln. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort von den hinzueilenden Polizisten angetroffen und festgenommen. Der durch die Kollision schwer verletzte 20-Jährige sowie der leicht verletzte Beifahrer kamen in umliegende Krankenhäuser.

Erste Überprüfungen ergaben, dass sich die Beteiligten des Tatgeschehens bekannt sind. Welche Hintergründe zu dem heutigen Vorfall führten, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Aktuell ist die Polizei vor Ort und sichert Spuren, die Aufschluss zum Tathergang geben könnten.

Die Kriminalpolizei (K10) aus Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 06142/696-0 in Verbindung zu setzen.

Cannabisanbau in Schrebergärten

Rüsselsheim (ots) – Polizeibeamte fanden am Dienstag 22.09.2020 in einer Kleingartenanlage mehrere Cannabispflanzen. Unterwegs waren die Ermittler aufgrund einer ganz anderen Sache. Die 3 Meter hohe Cannabispflanze im Abteil eines Kleingartenbesitzers stach ihnen jedoch ins Auge.

Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass auch im gegenüberliegenden Garten reger Anbau betrieben wurde. In beiden Gärten fanden die Ermittler sowohl bereits verarbeitete Cannabisblüten als auch rund 50 Cannabispflanzen. Beides wurde sichergestellt.

Schnell waren die Verantwortlichen der Gartenparzellen ermittelt. Die Durchsuchungen der Wohnungen der beiden 65- und 63-jährigen Rüsselsheimer führten zum Fund weiterer Beweismittel, unter anderem mehrere Hundert Gramm Marihuana und Verpackungsmaterial. Gegen die Beiden wurde wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz Anzeige erstattet.

Drogenbesitz führt zur Anzeige

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein 18-Jähriger aus Mörfelden-Walldorf wird sich nach einer Polizeikontrolle wegen Drogenbesitzes verantworten müssen.

Eine Polizeistreife kontrollierte den jungen Mann am späten Donnerstagabend 24.09.2020 in der Pieter-Valkenier-Allee. Als er sah, dass die Streife auf ihn zukam, steckte er einen kleinen Gegenstand in den Busch neben ihm. Doch die beiden Beamten schauten genau hin. Nach kurzer Absuche des Gebüschs fanden sie darin ein in Alufolie verpacktes Stück Marihuana.

Neben einer erkennungsdienstlichen Behandlung des Heranwachsenden wurde daraufhin gegen ihn Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Flucht währt nur kurz – Streife nimmt 20-Jährigen fest und stellt Rauschgift sicher

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein 20-Jähriger wurde am späten Donnerstagabend 24.09.2020 nach kurzer Flucht von einer Polizeistreife festgenommen. Gegen 23.20 Uhr wollten Beamte der Polizeistation Bischofsheim den Mann aus Ginsheim-Gustavsburg im Bereich der Akazienstraße kontrollieren.

Bei Erkennen der Streife ergriff der 20-Jährige jedoch die Flucht. Er konnte jedoch durch die Einsatzkräfte eingeholt und festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung konnten Kleinstmengen Marihuana aufgefunden werden, was vermutlich der Grund für sein Verhalten war. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt und Strafanzeige gegen den 20-Jährigen erstattet.

Streife nimmt gesuchten Straftäter fest

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Eine Streife der Polizeistation Bischofsheim hat am Donnerstagabend 24.09.2020 einen gesuchten Straftäter festgenommen. Der 30-Jährige wurde gegen 19 Uhr an der Mainspitze einer Kontrolle unterzogen.

Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der Gestoppte durch die Staatsanwaltschaft Mainz wegen Sachbeschädigung und Schwarzfahrens zur Festnahme ausgeschrieben war. Bei ihm klickten die Handschellen. Da der 30-jährige Mann die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro nicht aufbringen konnte, brachten ihn die Beamten im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Handtasche aus Gepäckträgerkorb

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein bislang noch unbekannter Dieb hatte es am Donnerstagnachmittag (24.09.) auf die Tasche einer 59-Jährigen abgesehen. Die Frau aus Ingelheim war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Fahrrad im Bereich der Darmstädter Landstraße unterwegs und hatte eine Bauchtasche im Gepäckträgerkorb verstaut. Nach derzeitigen Erkenntnissen rannte auf Höhe der Hausnummer 22 ein Krimineller hinter der Radfahrerin her und entwendete die Tasche. Die Tat wurde durch einen Verkehrsteilnehmer bemerkt, der noch vergeblich versuchte den Flüchtenden zu stellen. Erst später bemerkte die 59-Jährige den Diebstahl und erstattete Anzeige.

Der Tatverdächtige war zwischen 14 und 20 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und hatte schwarze, schulterlange Locken. Bekleidet war er mit einem schwarzen Jogginganzug mit weißen Applikationen und hatte eine Umhängetasche dabei.

Zeugen, die den Beschriebenen bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06144/9666-0 bei der Polizei Bischofsheim zu melden.

Radfahrerin erlitt nach Verkehrsunfall schwerste Kopfverletzungen

Rüsselsheim (ots) – Am Donnerstag 24.09.2020 um 19:30 Uhr, befuhr ein 70-Jähriger aus Trebur mit seinem PKW die Darmstädter Straße stadtauswärts in Richtung L3482. An der Kreuzung Darmstädter Straße/Kurt-Schumacher-Ring wartete er und eine weitere Autofahrerin an der rotzeigenden LZA. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Treburer auf der rechten Fahrspur geradeaus in den Kreuzungsbereich, als plötzlich von links aus Richtung Kurt-Schumacher-Ring kommend, eine 76-Jährige Bauschheimerin, den Kreuzungsbereich querte.

Die Radfahrerin, ohne Helm unterwegs, kollidierte frontal mit dem PKW und zog sich hierbei schwerste Kopfverletzungen zu. Die Unfallverursacherin wurde zunächst in die GPR-Klinik und im weiteren Verlauf mit einem Helikopter in die Uni Mainz verbracht.

Die Unfallaufnahme wurde durch die Hinzuziehung eines Sachverständigen unterstützt. Dies führte zu geringfügigen Behinderung an der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen.

Reifen geplatzt – Motorradfahrer gestürzt

Gernsheim/A67 (ots) – Am Donnerstag 24.09.2020 kam gegen 21:40 Uhr ein Motorradfahrer zu Sturz, als er sich bei der Anschlussstelle Gernsheim in südlicher Richtung befand. Als Ursache konnte ein Reifenplatzer am Vorderrad festgestellt werden.

Der 45-jährige Motorradfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden am Motorrad und der Schutzplanke beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 10.000 Euro. Für die Rettungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn Süd zunächst komplett und später teilgesperrt werden.

Darmstadt

Schneller Ermittlungserfolg nach Überfall auf Pizzaboten – Polizei nimmt zwei 17-jährige fest

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Zwei Jugendliche aus Darmstadt werden sich nach ihrer Festnahme am frühen Freitagmorgen 25.9.2020 wegen des versuchten Raubes strafrechtlich verantworten müssen. Schon wenige Minuten nach der Tat wurden beide 17-Jährige festgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte das Duo gegen 03.45 Uhr einen Pizzaboten “Am Bruderhaus” abgepasst, mit einem Schlag auf den Kopf angriffen und zeitgleich versucht, Wertgegenstände aus der Tasche des 38-jährigen Essenslieferanten zu entwenden. Doch das kriminelle Vorhaben scheiterte. Der Attackierte wehrte sich und hielt einen Angreifer bis zum Eintreffen der alarmierten Streife fest.

Sein Komplize trat zunächst die Flucht an. Doch diese währte nicht lang und schon wenige Meter weiter klickten auch bei ihm die Handschellen. Beide Jugendliche wurden mit zur Wache genommen. Dort wurde Anzeige erstattet und eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Eingeschlossene Personen in Warenhaus festgenommen

Darmstadt (ots) – In einem Elektronikmarkt in der Darmstädter Innenstadt löste in der Nacht zu Donnerstag 24.09.2020 gegen 02 Uhr die Alarmanlage aus. Offenbar hielten sich 2 Personen im Innenraum des Marktes auf, die bei Eintreffen der Polizeibeamte sofort die Flucht ergriffen. Nach ersten Erkenntnissen ließen sie sich zu Ladenschluss im Markt einschließen.

Ein 41-jähriger Mann wurde festgenommen, von seinem Begleiter fehlt noch jede Spur. Zu welchem Zweck sich das Duo noch im Geschäft aufhielt ist Gegenstand der Ermittlungen, die die Polizei wegen versuchten Diebstahls eingeleitet hat.

Vereinsheim im Visier Krimineller – Täter erbeuten Laptop und Flachbildschirm

Darmstadt (ots) – Auf der Suche nach Beute haben Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (23.-24.9.) ein Vereinsheim in der Kranichsteiner Straße, nahe Ecke Kastanienallee, heimgesucht. Über ein Fenster verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Räumen und erbeuteten einen Flachbildschirm sowie einen Laptop. Mit dem Diebesgut traten sie die Flucht an.

Möglicherweise konnten die Kriminellen beim Abtransport des Diebesguts beobachtet werden? Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus – Täter erbeuten Schmuck

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Über ein rückwärtig gelegenes Fenster sind Einbrecher am Freitag 25.9.2020 in ein Einfamilienhaus im Liesjeweg gelangt und haben dort nach Beute gesucht. Am frühen Morgen gegen 3.30 Uhr wurden die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei informiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte die Tatzeit bis 24 Uhr zurückreichen. Nach derzeitigem Stand ließen die ungebetenen Besucher Schmuck mitgehen. Die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise entgegen.

Baucontainer aufgebrochen – 1000 Euro Schaden

Darmstadt (ots) – Auf einem Baugelände in der Feldbergstraße haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag (23.-24.9.) ihr Unwesen getrieben. Auf der Suche nach Wertgegenständen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zu einem dortigen Bürocontainer. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von mindesten 1.000 Euro.

Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Unbekannten keine Beute und flüchteten. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

Zeugen nach versuchtem Einbruch in Wohnung gesucht

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch (23.9.), 20 Uhr und Donnerstag (24.9.), 19.30 Uhr, haben noch unbekannte Täter versucht in eine Wohnung in der Artilleriestraße einzubrechen. Dabei hatten sie sich gewaltsam an der rückwärtigen Terrassentür zu schaffen gemacht.

Die Tür hielt dem kriminellen Vorhaben stand. Daraufhin ergriffen die Täter die Flucht. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/96960 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

65-Jährige durchschaut die Masche – Polizei nimmt 24-Jährige nach versuchtem Trickbetrug fest

Weiterstadt (ots) – Dank der beherzten Mithilfe einer aufmerksamen 65-jährigen Frau aus Weiterstadt haben Polizeibeamte von der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg am Dienstag (22.9.) eine Trickbetrügerin auf frischer Tat festgenommen. Als die Tatverdächtige im Zusammenhang eines versuchten “Enkeltricks” an der Wohnungstür der Weiterstädterin erschien, um ihre Beute in Empfang zu nehmen, klickten die Handschellen.

Am Dienstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, hatte das Telefon der 65-Jährigen erstmalig geklingelt. Am anderen Ende eine Stimme, die vorgab ein Verwandter in Geldnöten zu sein. Doch die Weiterstädterin durchschaute die Masche. Sie folgte der Gesprächsführung des Anrufers und gab vor, mit der benötigten finanziellen Unterstützung einverstanden zu sein.

Was die Betrüger nicht wussten: Nachdem sie den Kriminellen die Übergabe ihrer Wertsachen zusicherte, informierte die aufmerksame Frau sofort die Polizei. Nur wenige Minuten später war die Angerufene von den Ermittlern in das weitere Vorgehen eingeweiht und daraufhin die von dem “Verwandten” geschickte Geldabholerin festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde die Tatverdächtige am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und schickte die 24-Jährige umgehend in eine Justizvollzugsanstalt.

Ob die Frau für weitere Taten in Betracht kommt und wer ihre Hintermänner sind, werden die weiteren noch andauernden Ermittlungen zeigen.

Kreis Bergstraße

Rollerfahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Bürstadt (ots) – Bei der Verkehrskontrolle eines Motorrollerfahrers am Donnerstagnachmittag 24.09.2020 in der Görlitzer Straße stellte sich heraus, dass dieser unter Drogeneinfluss stand.

Aufgrund des auffälligen Verhaltens des Mannes kam den Ordnungshütern schnell der Verdacht, dass er Drogen genommen haben könnte. Was er selbst zunächst noch leugnete, brachte der Drogenvortest ans Tageslicht. Der Mann stand unter dem Einfluss von Heroin.

Im Rahmen der weiteren Überprüfung des 51-Jährigen stellte sich heraus, dass er zusätzlich nicht über die nötige Fahrerlaubnis verfügte. Neben der darauffolgenden Blutentnahme wird er sich nun in zwei Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

Werkzeug aus Kleinbus gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Unbekannte erbeuteten aus einem weißen Kleinbus “Am Stockfeld” im Tatzeitraum zwischen Donnerstagnachmittag (24.9.) und Freitagmorgen (25.9.) mehrere Werkzeuge. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge, gelangten die Kriminellen unter Gewalteinwirkung in den Innenraum des Fords. Hieraus entwendeten sie unter anderem einen Bohrhammer, einen Winkelschleifer und weitere Werkzeuge. Im Anschluss suchten sie das Weite. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Hinweise werden an die Beamten der Ermittlungsgruppe in Viernheim unter der Telefonnummer 06204/9377-0 erbeten.

Grauer Volkswagen im Fokus Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Bensheim (ots) – Ein grauer Volkswagen, der auf einem Parkplatz in der Stubenwald-Allee abgestellt war, rückte in der Nacht zum Freitag (25.9.) in das Visier Krimineller.

Ersten Ermittlungen zufolge, schlugen Unbekannte mehrere Scheiben des Wagens ein, um an den Innenraum zu gelangen. Hier durchwühlten sie die Fächer nach möglicher Beute und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand den Fahrzeugschein. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen insgesamt einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht

Reichelsheim (ots) – Einen Schaden von mindestens 1.000 EUR verursachte der bislang unbekannte Fahrzeugführer, der zwischen dem 23.09.2020 um 08:00 Uhr und dem 24.09.2020 um 11:20 Uhr, an einem am Fahrbahnrand in der Beerbachstraße geparkten schwarzen Pkw Honda CR-V.

Ersten Ermittlungen nach wurde das Fahrzeug beim Wenden beschädigte. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des von ihm verursachten Sachschadens des Honda zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall gegeben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der 06062 / 953-0 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen