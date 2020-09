Friedberg: Die Polizei-News

Geldautomaten gesprengt – Polizei bittet um Hinweise

Butzbach (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag 25.09.2020 im Butzbacher Stadtteil Kirch-Göns einen Geldautomaten gesprengt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten sie Bargeld im unteren, fünfstelligen Eurobereich. Das in der Hauptstraße gelegene Gebäude wurde durch die Detonation stark beschädigt.

Kurz vor 02.30 Uhr waren mehrere Anwohner durch einen lauten Knall unsanft aus dem Schlaf gerissen worden. Zeugen berichteten von einem dunklen Pkw, der kurz darauf mit hoher Geschwindigkeit davonrauschte.

Die Friedberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um sachdienliche Hinweise. Wem sind vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hauptstraße aufgefallen? Konnten die Täter beobachtet werden? Wer kann weitere Hinweise auf das oder die genutzten Fluchtfahrzeuge geben? Mögliche Zeugen werden gebeten sich, unter der Telefonnummer 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

20-Jährige kommt betrunken von der Fahrbahn ab

Bad Vilbel (ots) – Auf der B3 zwischen Bad Vilbel und Karben ist am frühen Freitagmorgen eine 20-jährige Audi-Fahrerin von der Fahrbahn abgekommen. Die Fahrt endete für das mit zwei Personen besetzte Auto gegen 2.35 Uhr in einem Gebüsch am “Knoten Null”. Zuvor hatte der A3, der in Richtung Karben unterwegs gewesen war, die dortige Mittelinsel überfahren und war dann mit einem Leitpfosten kollidiert.

Die aus Butzbach stammende Frau verletzte sich dabei nur leicht, ihre Beifahrerin blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten kurz darauf fest, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand. Sie pustete über 1,1 Promille. Die Ordnungshüter nahmen sie zur Blutentnahme mit zur Dienststelle. Diese durfte sie anschließend wieder verlassen- ihren Führerschein musste sie jedoch dort lassen.

Rosbach: Zafira in Rodheim beschädigt

Zwischen Donnerstag, 22 Uhr und Freitag, 8 Uhr hat eine unbekannte Person die Heckscheibe eines in der Ringstraße geparkten, blauen Opel eingeworfen. Auch stellte man einige Lackkratzer auf der rechten Fahrzeugseite fest. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel: 06031/6010.

Butzbach: Bosch-Werkzeug aus Keller gestohlen

Unbekannte haben zwischen Dienstag und Mittwoch aus einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Feldbornstraße mehrere Akku-Werkezuge von Bosch (blau) geklaut. Zuvor war die Tür des Abteils offenbar eingetreten worden. Die Diebe erbeuteten zwei Akkuschrauber, eine Flex sowie eine Schlagbohrmaschine, alle ohne Akku.

Die Butzbacher Polizei fragt: Wo ist derartiges Gerät zum Verkauf angeboten worden?

Hatte jemand die Tat beobachten können? Sachdienliche Hinweise bitte unter 06033/70430.

Friedberg: Dieb flüchtet aus Cafe – Hinweise erbeten!

(ots) – Am Donnerstag 24.09.2020 hat ein namentlich bislang nicht bekannter Täter in einem Cafe in der Friedberger Kaiserstraße Smartphone und Kellnergeldbörse einer dortigen Angestellten gestohlen.

Mit seiner Beute war der als 170 – 175 m große, kräftige Mann im Alter von etwa 22 bis 24 Jahren gegen 12.50 Uhr dann in Richtung Elvis-Presley-Platz davongerannt. Er soll kurze, dunkle Haare gehabt haben und mit einer dunkelgrünen Basecap, grüner Jacke und Jeans bekleidet gewesen sein.

Bei dem entwendeten Handy handelt es sich um ein Huawai P30 pro; dieses steckte in einer schwarzen Lederhülle. Im Portemonnaie befanden sich mehrere Hundert Euro Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter 06031/6010 entgegen.

Breitscheid-Rabenscheid: Unfallflucht – Zeuge aus Wetterau gesucht

(ots) – Im Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht auf dem Westerwald sucht die Polizei einen Wanderer, der vermutlich aus dem Wetteraukraus stammt. Er fuhr einen silberfarbenen Kombi mit FB-Kennzeichen.

Im Zeitraum vom 19.09.2020 (Samstag) gegen 15.00 Uhr bis zum 20.09.2020 (Sonntag) gegen 16.00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Unfallfahrer im Ortsteil “Rabenscheid” der Westerwaldgemeinde einen Mitsubishi. Der schwarze “CZ3” parkte in der Ortsdurchfahrtsstraße auf dem Platz eines abgerissenen Hauses. Nach Angaben von Zeugen parkte neben dem Mitsubishi ein silberfarbener Kombi ein. Ein junger Mann stieg aus dem Kombi aus, schnallte sich einen Rucksack um und ging vermutlich von dort aus auf eine Wandertour. Wann der Mann zurückkehrte und wieder davonfuhr ist derzeit nicht bekannt.

Der Autofahrer wird von der Dillenburger Polizei als wichtiger Unfallzeuge gesucht. Er ist ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß und auffallend schlank. Er hatte wellige schwarze Haare und trug ein braunes T-Shirt, blaue Jeans sowie Turnschuhe mit weißen Sohlen. An dem silberfarbenen Kombi waren die Kennzeichen FB-FB angebracht, die Ziffernkombination ist nicht bekannt.

Der Zeuge wird gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit dem Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Unfallflucht in der Friedberger Straße – Polizei sucht weißen SUV

Nachdem am vergangenen Sonntag (20.09.2020) ein unbekannter Autofahrer einen in Höhe der einstelligen Hausnummern in der Friedberger Straße geparkten, schwarzen Ford beschädigt hatte und dann geflüchtet war, bitten die Friedberger Unfallfluchtermittler nun um Mithilfe.

Zeugenangaben zufolge hatte es gegen 21.15 Uhr einen lauten Knall gegeben, woraufhin ein weißer Kompakt-SUV vom Unfallort in Richtung Friedberg davongefahren sein soll. Wenige Minuten später hatte der Eigentümer des Ford diverse Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite sowie am Heck festgestellt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031/6010.

Rosbach: Scooter-Fahrer macht sich aus dem Staub – Polizei bittet um Hinweise

(ots) – Zu einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter ist es am Donnerstagabend 24.09.2020 im Bereich Hauptstraße/Kleegartenstraße-Wirrweg gekommen. Gegen 21.35 Uhr hatte der 27-jährige Fahrer eines weißen BMW aus Bad Nauheim im Kreuzungsbereich den Fahrer des Elektro-Kleinstfahrzeuges erfasst. Dabei verletzte sich der Rollerfahrer scheinbar, entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei jedoch unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei diesem soll es sich um einen etwa 170 cm großen Südländer mit kräftiger Statur und schwarzen Haaren gehandelt haben. Er sei bekleidet gewesen mit einer dunklen Sweatjacke, dunklem Oberteil mit weißen Querstreifen sowie einer schwarzen Hose. Der Roller soll schwarz gewesen sein und nicht über ein Kennzeichen verfügt haben. Im Rahmen des Unfallgeschehens war das Hinterrad geschädigt worden. Der Rollerfahrer sei zudem von einem etwa 15 Jahre alten, 170 cm großen Südländer mit leichtem Bartwuchs begleitet worden. Dieser trug eine dunkle Sweatjacke und eine schwarze Kappe.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter der Telefonnummer 06031/6010.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen