Wetzlar: Raub auf alter Lahnbrücke scheitert – Polizei sucht Zeugen –

(ots) – Gestern Abend 24.09.2020 scheiterte ein Duo bei dem Versuch einem 18-Jährigen auf der alten Lahnbrücke den Rucksack zu rauben. Gegen 21.40 Uhr war der Wetzlarer zu Fuß in Richtung Neustadt unterwegs. Ihm kamen zwei junge Männer entgegen und liefen zunächst an ihm vorbei. Offensichtlich drehte das Duo um und folgte ihm.

Plötzlich erhielt er einen Tritt gegen das rechte Bein, der ihn zu Fall bringen sollte. Gleichzeitig griffen die Unbekannten nach seinem Rucksack und dem Kopfhörer. Der Wetzlarer konnte sich auf den Beinen halten und rannte davon. Zunächst nahmen die Räuber noch die Verfolgung auf, als er in ein Restaurant flüchtete, gaben sie auf.

Täterbeschreibung:

Einer der Räuber war zwischen 17 und 22 Jahre alt, etwa 180 bis 185 cm groß und schlank. Er war mit einem weißen Pullover sowie einer weißen Kappe bekleidet, zudem trug er einen Mund-Nase-Schutz. Sein Komplize war etwa gleich alt, etwas kleiner, ebenfalls schlank und hatte kurze schwarze Haare.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat den Überfall gestern Abend auf der alten Lahnbrücke beobachtet?

Wer kann Angaben zur Identität der beiden Räuber machen?

Wem ist das Duo vor dem Überfall oder später auf der Flucht aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Haiger-Kalteiche: Rüttelplatte verschwunden –

Von der Baustelle eines Bäckereibetriebes ließen Diebe eine rund 600 kg schwere Rüttelplatte mitgehen. Die Täter schlugen zwischen Mittwoch vergangener Woche (16.09.2020) und dem gestrigen Donnerstag (24.09.2020) zu.

Aufgrund des Gewichtes geht die Polizei davon aus, dass die Diebe ihre Beute mit einem Transporter oder Anhänger in Sicherheit brachten. Der Wert der Rüttelplatte vom Hersteller “Ammann” liegt bei ca. 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Motorstart scheitert an Alkoholgrad –

Nach Hinweisen von besorgten Bürgern zog die Herborner Polizei gestern Abend (24.09.2020) einen Promillefahrer aus dem Verkehr. Der 36-Jährige hatte sich in der Turmstraße offensichtlich eine Pizza abholen wollen. Mitarbeiter der Pizza bemerkten, dass er unter Alkoholeinfluss stand und versuchten zunächst ihn am Losfahren zu hintern. Beim Versuch den Motor zu starten, würgte der in Polen lebende Mann seinen Wagen mehrfach ab.

Eine Streife beendete letztlich die Versuche und nahm den 36-Jährigen fest. Er musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,7 Promille.

Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Breitscheid-Rabenscheid: Unfallflucht – Zeuge aus Wetterau gesucht

(ots) – Im Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht auf dem Westerwald sucht die Polizei einen Wanderer, der vermutlich aus dem Wetteraukraus stammt. Er fuhr einen silberfarbenen Kombi mit FB-Kennzeichen.

Im Zeitraum vom 19.09.2020 (Samstag) gegen 15.00 Uhr bis zum 20.09.2020 (Sonntag) gegen 16.00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Unfallfahrer im Ortsteil “Rabenscheid” der Westerwaldgemeinde einen Mitsubishi. Der schwarze “CZ3” parkte in der Ortsdurchfahrtsstraße auf dem Platz eines abgerissenen Hauses. Nach Angaben von Zeugen parkte neben dem Mitsubishi ein silberfarbener Kombi ein. Ein junger Mann stieg aus dem Kombi aus, schnallte sich einen Rucksack um und ging vermutlich von dort aus auf eine Wandertour. Wann der Mann zurückkehrte und wieder davonfuhr ist derzeit nicht bekannt.

Der Autofahrer wird von der Dillenburger Polizei als wichtiger Unfallzeuge gesucht. Er ist ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß und auffallend schlank. Er hatte wellige schwarze Haare und trug ein braunes T-Shirt, blaue Jeans sowie Turnschuhe mit weißen Sohlen. An dem silberfarbenen Kombi waren die Kennzeichen FB – FB angebracht, die Ziffernkombination ist nicht bekannt.

Der Zeuge wird gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit dem Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Automat in Hotellobby geknackt –

Das neu errichtete Hotel in der Wolfgang-Kühle-Straße rückte heute in den frühen Morgenstunden (25.06.2020) in den Fokus von Automatenknackern. Im Zeitraum von 02.45 Uhr bis 03.00 Uhr brachen sie über die Haupteingangstür in das Hotel ein und knackten einen Kaffeeautomaten. Hieraus ließen sie eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld mitgehen. Anschließend durchwühlten sie Schränke in der Küche des Hotels. Die Einbruchschäden belaufen sich auf mindestens 3.000 Euro.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun: Nasse Fahrbahn lässt Polo schlittern –

Ohne Verletzungen überstanden zwei Autofahrer einen Verkehrsunfall gestern Abend (24.09.2020) auf der Landstraße zwischen Leun und Ehringshausen. Der 52-jährige Fahrer eines Polos geriet in Richtung Ehringshausen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und krachte gegen die Leitplanke. Von dort geriet er zurück auf die Fahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden BMW. Der aus Braunfels stammende Unfallfahrer und sein 61-jähriger Unfallgegner aus Weilmünster kamen mit dem Schrecken davon.

Die Blechschäden summieren sich auf etwa 6.000 Euro.

Braunfels: Schäden an der Grillhütte –

Sachschäden in Höhe von mindestens 1.200 Euro ließen Unbekannte an der Braunfelser Grillhütte zurück. Zu Beginn der vergangenen Woche vergriffen sie sich an einem Stromverteilerkasten und beschädigten den Putz des Gebäudes. Zeugen, die die Vandalen zwischen dem 14.09.2020 (Montag) und dem 15.09.2020 (Dienstag) dort beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

