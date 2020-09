Frielendorf: Einbruch in Firmenräume

(ots) – 24.09.2020, 21:00 Uhr bis 25.09.2020, 05:45 Uhr – Einen Receiver mit Festplatte stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einem Firmengebäude in der Straße “Am Leimenstück”. Die Täter begaben sich auf das frei zugängliche Firmengelände zum Firmengebäude und versuchten dort erfolglos ein Fenster aufzubrechen.

Anschließend brachen sie die Haupteingangstür auf und gelangten hierdurch in die Firmenräume, welche sie durchsuchten. Aus einem Schrank entwendeten sie einen Receiver im Wert von 1.500 Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt 150 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Melsungen: Brandstiftung an Sicherungsnetz einer Baustelle

(ots) – 24.09.2020, 22:00 Uhr – Unbekannte Täter setzten am Donnerstagabend ein Kunststoffauffangnetz an einem Baugerüst in der Kasseler Straße in Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Die Täter hatten das Netz, welches an einem Baugerüst des Finanzamtes angebracht war, mit unbekannten Mitteln in Brand gesetzt. Das Feuer, welches sich schon mehrere Meter in die Höhe ausgebreitet hatte, wurde von drei Rettungssanitätern bemerkt. Diese begannen auch sofort mit Löschmaßnahmen, bis die Melsunger Feuerwehr am Brandort eintraf.

Die Polizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Frielendorf: Einbruch in Wohnhaus

(ots) – 23.09.2020, 17:00 Uhr bis 24.09.2020, 10:00 Uhr – Sachschaden in Höhe von 200 Euro verursachten unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Neuen Bahnhofstraße.

Die Täter brachen an der Rückseite des Hauses die Terrassentür auf und stiegen in das Wohnhaus ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke nach Wertgegenständen.

Ob etwas gestohlen wurde steht zurzeit nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

