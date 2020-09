Landkreis Kassel: Die Polizei-News

7 Festnahmen und Durchsuchungen wegen Diebstahl von Firmeneigentum

Landkreis Kassel (ots) – Am Mittwoch 23.09.2020 durchsuchten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe 3 der Kasseler Polizei mit Unterstützung anderer Polizeibehörden die Wohnungen von insgesamt sieben Tatverdächtigen im Landkreis Kassel, im Werra-Meißner-Kreis, Köln, Iserlohn und Oldenburg wegen des Verdachts des Diebstahls von Firmeneigentum. Vorausgegangen war die Strafanzeige einer Kasseler Firma, da aus deren Güterverteilzentrum im Februar und Mai dieses Jahres zwei Paletten mit Steuergeräten für Solaranlagen entwendet worden waren. Der Wert der 240 gestohlenen Geräte beläuft sich insgesamt auf ca. 170.000 Euro.

Durch die umfangreichen Ermittlungen der Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe, die vollumfänglich von der geschädigten Firma unterstützt wurden, gelang es im weiteren Verlauf, insgesamt 7 Tatverdächtige zu identifizieren.

Es handelt es sich um zwei Mitarbeiter der Firma, einen 31-Jährigen aus dem Landkreis Kassel und einen 37-Jährigen aus dem Werra-Meißner-Kreis, die offenbar gemeinschaftlich mit einem 28-Jährigen aus Köln handelten. Einer der Tatverdächtigen, ein 41-Jähriger aus dem Werra-Meißner-Kreis, war wie sich herausstellte, offenbar nicht weiter in den Diebstahl oder den Weiterverkauf des Diebesguts involviert.

Des Weiteren stehen eine 33-Jährige und ein 37-Jähriger aus Iserlohn und ein 35-Jähriger aus Oldenburg im Verdacht der Hehlerei, da sie die gestohlene Ware angekauft haben sollen.

Die Staatsanwaltschaft Kassel hatte aufgrund der vorliegenden Verdachtsmomente Durchsuchungsbeschlüsse für die sechs Wohnungen der insgesamt sieben Tatverdächtigen bei Gericht erwirkt, die nun am vergangenen Mittwoch vollstreckt wurden. Dabei konnten die Ermittler zahlreiche Beweismittel auffinden, wodurch sich der Tatverdacht in den meisten Fällen erhärtete. Ein Teil der Tatverdächtigen hat die Diebstähle inzwischen eingeräumt.

Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe gegen sie vorlagen. Die Ermittlungen dauern an.

Autodiebe unterwegs – Zeugen nach Diebstahl von schwarzem 5er BMW gesucht

Baunatal (ots) – Autodiebe haben in der Nacht zu Freitag 25.09.2020 einen schwarzen BMW 540 xDrive in der Lessingstraße in Baunatal gestohlen. Von dem Wagen mit den amtlichen Kennzeichen KS-DD 400 im Wert von ca. 60.000 Euro fehlt bislang jede Spur.

Wann genau die Täter in der Nacht zuschlugen und wie sie dabei vorgingen, ist momentan noch unklar. Die am Morgen nach Feststellung des Diebstahls sofort eingeleitete Fahndung nach dem BMW brachte bislang keine Hinweise auf dessen Verbleib.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die in der Nacht in Baunatal verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

