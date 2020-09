Mannheim: 29-jährige E-Roller-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt – Autofahrerin unter Verdacht der Medikamenteneinwirkung – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Bei einem Unfall am Freitagmorgen um 7.45 Uhr auf der Sandhofer

Straße mit einer 36-jährigen Fahrerin eines Renault wurde eine 19-Jährige

Elektro-Roller-Fahrerin schwer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen war

die Autofahrerin in Richtung Luzenberg unterwegs und soll beim Vorbeifahren die

rechts neben ihr fahrende Rollerfahrerin gestreift haben, wodurch diese stürzte.

Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Verletzte

mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen.

Die weiteren Unfallermittlungen ergaben den Verdacht, dass die

Unfallverursacherin zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Medikamenten

stand. An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die den

Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten

sich unter Telefon 0621/174-4222 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Autofahrer fährt aus Parklücke – E-Bike-Fahrerin stürzt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (23.09.) um

10 Uhr im Bereich D 4/E 4 ereignete, sucht die Polizei. Ein bislang unbekannter

Fahrer eines schwarzen Mercedes war in Höhe E 4, 17 aus einer Parklücke

herausgefahren. Dies hatte zur Folge, dass eine 61-jährige Fahrerin eines

E-Bikes ausweichen musste und mit den Reifen in die Schienen geriet. Dies führte

unweigerlich zum Sturz, die Frau wurde dabei verletzt. Der etwa 20 Jahre alte

Autofahrer soll kurz angehalten und danach einfach weitergefahren sein. Zu einer

Berührung war es nicht gekommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4222 bei der Verkehrspolizei

Mannheim zu melden.

Mannheim-Wohlgelegen: LKW schiebt zwei Autos an roter Ampel aufeinander – zwei Verletzte

Mannheim – Am Donnerstag gegen 12:50 Uhr fuhr ein 42-jähriger LKW-Fahrer

auf der Friedrich-Ebert-Straße auf ein an einer roten Ampel wartenden Fiat auf.

Durch den Aufprall wurde der Fiat auf ein weiteres Auto geschoben. Beide

Autofahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und mit Rettungswägen in

umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fiat und der LKW waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden

von 14.000 EUR.

Mannheim-Innenstadt: 21-Jähriger bei Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt – Tatverdächtiger festgenommen

Mannheim – Am Donnerstagabend gegen 18.05 Uhr gerieten in der Innenstadt

zwei junge Männer in Streit. Bei der Auseinandersetzung erlitt einer der beiden

lebensgefährliche Stichverletzungen. Der Mann wurde zur medizinischen

Notversorgung in eine nahegelegene Klinik gebracht, wo er kurz darauf seinen

schweren Verletzungen erlag. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig

festgenommen. Die Hintergründe der Streitigkeiten sind nach wie vor unklar. Die

weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.