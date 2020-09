Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Sprinter aufgebrochen und daraus Werkzeuge entwendet – Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht von

Donnerstag auf Freitag die Türen zum Laderaum an zwei in der Robert-Bosch-Straße

auf dem Parkplatz eines Möbelhauses abgestellte Mercedes Sprinter aufgebrochen

und daraus zahlreiche Werkzeuge und Maschinen, darunter verschiedene Sägen und

Bohrmaschinen, entwendet. Die Höhe des Diebstahlsschadens lässt sich derzeit

noch nicht genau beziffern. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06222757090 beim

Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Eiscafe – Polizei sucht Zeugen

Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis – Eingebrochen wurde zwischen Mittwoch, 21:30

Uhr, und Donnerstag, 10:00 Uhr, in einem Eiscafe in der Hauptstraße im Ortsteil

Waldwimmersbach. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den

Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Aus einer Geldkassette und einem

Bediengeldbeutel wurden mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Nach dem

Einbruch flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeiposten Meckesheim, unter der Telefonnummer 06226-1336, oder beim

Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223-92540, zu melden.

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtsschild missachtet – Unfall verursacht

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag

gegen 09:45 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße/Neckarsteinacher Straße. Eine

72-jährige Volvo-Fahrerin missachtete die Vorfahrt einer 84-jährigen Frau,

welche mit ihrem Fiat unterwegs war. Beide Frauen wurden bei dem Unfall leicht

verletzt. An beide Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt

werden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rotlicht missachtet – Unfall verursacht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag

gegen 18:30 Uhr an der Kreuzung B292/BAB6. Eine 26-jährige VW-Fahrerin

missachtet an der Auffahrt zur BAB6 in Richtung Heilbronn das Rotlicht der

dortigen Ampel und streift dabei einen weiteren VW eines 47-jährigen, der bei

Grünlicht die Kreuzung passierte. Die junge Frau flüchtete zunächst von der

Unfallstelle, kehrte jedoch kurze Zeit später zur Unfallstelle zurück und gab

sich als Fahrerin zu erkennen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt

rund 9.000EUR.

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer fährt in Leitplanke – Totalschaden

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis – Am Freitag kam es gegen 05:15 Uhr auf der

K4281 auf Höhe der Mülldeponie zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger war mit

seinem BMW von Daisbach in Richtung Sinsheim unterwegs als er vermutlich

aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der

regennassen Fahrbahn abkam und auf rund 25 Meter die Leitplanke beschädigte.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Auto entstand ein Totalschaden, es

musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an der Leitplanke beträgt rund

5.000EUR.

Kronau/A 5: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen – 10.000 Euro Sachschaden – Unfallverursacher flüchtet – Zeugen gesucht

Kronau/A 5 – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag um 15.25 Uhr auf der A

5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf schob ein

bislang unbekannter Autofahrer drei Fahrzeuge aufeinander. Der Unfall ereignete

sich bei stockendem Verkehr, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft

sich auf ca. 10.000 Euro. Alle Fahrer stiegen aus den Autos aus, der Verursacher

öffnete lediglich die Tür. Nachdem ein Kind in einem der Unfallfahrzeuge zu

weinen begann und die Beteiligten dadurch abgelenkt waren, nutze der dies der

Verursacher und entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Keiner der

Unfallbeteiligten konnte Angaben zu dem Auto oder dessen Fahrer machen. Hinter

dem Verursacher soll sich der Fahrer eines blauen BMW befunden haben. Dieser

sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 6227/358260 bei der

Autobahnpolizei in Walldorf zu melden.

Reilingen/A 6: 34-jähriger Autofahrer nach „feuchtfröhlicher Nacht“ mit 2,2 Promille am Steuer

Reilingen/A 6 – Nach einer „feuchtfröhlichen Nacht“ und dazu noch am

Morgen ein „Abschlussbier“, so die Angaben eines 34-jährigen Autofahrers, war er

am Donnerstagmorgen gegen 10.15 Uhr auf der A 6 zwischen dem Autobahndreieck

Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf unterwegs. Bei einer Fahrzeugkontrolle

fiel den Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft auf, ein Atemalkoholtest förderte

einen Wert von 2,2 Promille ans Tageslicht. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine

Blutprobe, der Führerschein wurde sichergestellt.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgänger tritt gegen Auto – 1.500 Euro Sachschaden

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Einen Schreckmoment erlebte eine

39-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 20.20 Uhr von einem Reitstall kommend

die Kleine Krautgärten befuhr. Dabei standen plötzlich zwei Personen mit einem

Hund neben dem Auto und beschimpften laut wild gestikulierend die Fahrerin, dass

sie hier nicht fahren dürfe und zu schnell unterwegs wäre. Im selben Moment trat

ein Mann gegen den rechten Kotflügel und die Motorhaube sowie gegen den

Außenspiegel. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Aufgrund des

aggressiven Verhaltens und um der Situation zu entkommen fuhr die Frau weiter

und verständigte die Polizei. Da es zur Tatzeit bereits dunkel war, konnte die

Geschädigte die Personen nicht beschreiben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06202/2880 beim Polizeirevier

Schwetzingen zu melden.

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten – Tatverdächtige flüchten – Polizei sucht Zeugen

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Freitagmorgen gegen 1 Uhr versuchten

bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten am Bahnhof in der

Meckesheimer Straße aufzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei

informiert nachdem er durch Geräusche aufmerksam geworden. Beim Eintreffen von

zwei Streifenbesatzungen flüchteten zwei Personen in verschiedene Richtungen,

eine weitere angetroffene Person hatte mit dem Vorfall nichts zu tun. Trotz des

Fahndungseinsatzes von insgesamt fünf Streifenfahrzeugen konnten die

Tatverdächtigen in der Dunkelheit entkommen. An dem Zigarettenautomaten wurde

Geißfuß sowie ein Meißel aufgefunden und sichergestellt. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon

07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Neckarbischofsheim: Pkw kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich – Fahrer bleibt unverletzt

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr

befuhr ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer die B 292 aus Neckarbischofsheim kommend

in Richtung Helmstadt. Kurz nach der Ausfahrt Neckarbischofsheim-Nord kam er bei

regennasser Fahrbahn aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn

ab und fuhr mit seinem Fahrzeug wenige Meter die dortige Böschung hoch. In der

weiteren Unfallfolge überschlug sich das Fahrzeug einmal und kam auf der

Fahrerseite zum Liegen. Der 41-Jährige wurde hierbei nicht verletzt und konnte

selbst aus seinem Pkw aussteigen. Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte des

Polizeireviers Sinsheim fest, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins

ist. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 15.000

Euro. Die B 292 war im Rahmen der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten voll

gesperrt. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.