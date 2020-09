Betrug und Beamtenbeleidigung

Gensingen, 14.09., Am Kieselberg, 16:29 Uhr. Ein Baumarkt meldete eine Retourenmanipulation. Eine 29-Jährige versuchte, Ware ohne eine Quittung zurückzugeben. Da ein Fehlbestand genau dieser Ware festgestellt wurde, wurde davon ausgegangen, dass diese vorher betrügerisch erlangt wurde. Während der Anzeigenaufnahme ermittelten die Beamten, dass die Beschuldigte mit zwei weiteren polizeilich bekannten Personen (35 und 42) in ihrem Mietwagen vor Ort gefahren war. Bei einem Drogenschnelltest wurde die Fahrerin positiv auf THC und Amphetamin getestet. Da keiner der drei den Fahrzeugschlüssel bei sich trug und außer der Fahrerin niemand in Besitz eines Führerscheins war, ließ die Autovermietung das Fahrzeug schließlich abschleppen. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Dabei sprach sie gegen die eingesetzten Polizeibeamten sehr verletzende Beleidigungen aus. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Bei der Beifahrerin wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Auch gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mainz – Gonsenheim, 84-Jähriger aus Gonsenheim noch immer vermisst

Mainz-Gonsenheim (ots) – Der seit Anfang Juli aus einem Seniorenheim in Mainz

Gonsenheim vermisste 84-Jährige, gilt nach wie vor vermisst.

Nach drei Monaten intensiver Suche und Ermittlungsarbeit liegen der Mainzer

Kriminalpolizei noch immer keine neuen Hinweise oder Ermittlungsansätze vor, die

zum Auffinden des Mannes im Raum Mainz und Umgebung geführt haben.

Aus diesem Grund bleibt die bundesweite Fahndung bestehen.

Hinweise zu dem genannten Fall können an jede Polizeidienststelle übermittelt

werden.

Ermittlungserfolg bei Bekämpfung der Drogenkriminalität – gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz (ots) – Seit Ende April 2020 führt die Kriminaldirektion Mainz, im Auftrag

der Staatsanwaltschaft Mainz, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der

Herstellung und des Verkaufs von Amphetamin in nicht geringer Menge.

Durch umfangreiche Ermittlungsarbeit konnten bereits am 30.08.2020 zwei

Tatverdächtige festgenommen worden. Bei der Festnahme auf einem

Tankstellengelände in Mainz leistete eine Person dabei Widerstand, so dass der

Einsatz eines Tasers erforderlich wurde. Bei anschließenden Durchsuchungen

konnten insgesamt ca. 1,2 Kilogramm Amphetamin, 400 Gramm Marihuana, 25 Gramm

MDMA, 50 Ecstasy Tabletten, diverse Substanzen für die Herstellung von

Amphetamin, 55.000 Euro Bargeld sowie digitale Beweismittel sichergestellt

werden. Die beiden 29 und 24 Jahre alten, aus Mainz und Homburg stammenden

Männer sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Im Rahmen der ersten

Erkenntnisse konnte noch am gleichen Tag ein weiterer, 32-jähriger

Tatverdächtiger in Contwig ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Er

verbleibt zunächst auf freiem Fuß.

Durch intensive Ermittlungen ist es in der Folge gelungen, weitere Tatbeteiligte

zu identifizieren und festzunehmen. So gelang es in der Folge eine Wohnung im

Kreis Mainz-Bingen zu ermitteln, in welcher Drogen gelagert und von dort

verteilt wurden. Bei einer Durchsuchung konnten über 7 kg Marihuana, 1 kg

Amphetamin, ca. 20 g Kokain sowie typische Utensilien für Verpackung der Drogen

aufgefunden worden.

In der Folge konnte ein 35-jähriger Abnehmer am 02.09.2020 in Mainz festgenommen

werden. Er trug zu diesem Zeitpunkt über 300 g Marihuana und ca. 50 g Kokain bei

sich. Noch am gleichen Abend wurde die Wohnung eines weiteren Tatverdächtigen

durchsucht. In der Wohnung des 31-jährigen aus dem Kreis Mainz-Bingen konnten

ein fünfstelliger Bargeldbetrag sowie umfangreiche digitale Beweismittel

sichergestellt werden.

Am 03.09.2020 ordnet ein Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mainz auf Antrag

der Staatsanwaltschaft auch für diese beiden Personen Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat K 3 der Kriminaldirektion Mainz

fortgeführt.

Mainz – Innenstadt, Dreister Schmuckdieb entwendet hochwertige Kette – Zeugen gesucht

Mainz-Innenstadt (ots) – Donnerstag, 24.09.2020, 12:00 Uhr

Am Donnerstagmittag kommt es gegen 12:00 Uhr zum Diebstahl einer hochwertigen

Kette in einem Juweliergeschäft in der Mainzer Innenstadt.

Der bislang unbekannte Täter lässt sich in dem Juweliergeschäft in der Mainzer

Fußgängerzone, eine Halskette im Wert von fast 3000 Euro zeigen. Als er die

Kette in der Hand hält, verlässt er unvermittelt den Laden und ergreift die

Flucht.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 170-180 cm, 25-30 Jahre, graue Jeans, graues Hemd, Baseball-Mütze der

Chickago Bulls.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Lennebergwald, Diebstahl eines Mercedes-Benz 190 SL – Oldtimer

Mainz (ots) – Am Dienstag den 22.09.2020 zwischen 18:30Uhr und 20:45Uhr wurde im

Lennebergwald ein Oldtimer vom Typ Mercedes-Benz SL 190 (interne Bezeichnung W

121 B II) aus dem Baujahr 1961 entwendet. Das cremefarbene Fahrzeug mit rotem

Stoff-Verdeck und roten Ledersitzen war verschlossen und mit einer Lenkradkralle

gesichert und war auf der Zufahrt zum Aussichtspunkt „Lennebergturm“ geparkt.

Die Kriminalpolizei Mainz bittet Zeugen, die im relevanten Zeitraum

Beobachtungen gemacht haben, das Fahrzeug im Anschluss gesehen oder günstig

angeboten bekommen haben, sich zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an 06131 – 65 3633 oder digital an die Onlinewache

der Polizei Rheinland-Pfalz https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.