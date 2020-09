Eich – Autoreifen plattgestochen

Eich – In der vergangenen Nacht sind in Eich zahlreiche Fahrzeuge

beschädigt worden. In den Straßen In den Mühläckern, Lutherring und Ibersheimer

Straße sind bislang 32 PKW bekannt, an denen jeweils ein bis zwei Reifen

plattgestochen wurden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben

kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer

06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Worms – Rollerfahrer prallt gegen geparkten PKW und flüchtet

Worms – Gestern, um kurz vor 21:30 Uhr ist ein mit zwei Personen besetzter

Roller in der Gymnasiumstraße gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW geprallt

und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Wie Zeugen berichten, stürzen

beide infolge des Zusammenstoß auf die Fahrbahn. Aus dem Rucksack des Sozius

fallen dabei mehrere leere Bierflaschen auf die Straße. Den Zeugen gegenüber

äußern sie, dass alles in Ordnung sei. Sie unterhalten sich beide in

ausländischer Sprache, dann flüchtet der Sozius zu Fuß in schwankendem Gang und

der Fahrer braust über die Steinstraße in Richtung Bahnhof davon. Am dem

geparkten PKW entsteht an der Heckstoßstange Sachschaden von ca. 1000 Euro. Die

Ermittlungen sind aufgenommen.

Worms – Unfall beim Abbiegen – Eine Person verletzt

Worms – Gestern, kurz nach 13:00 Uhr prallen zwei PKW in der Hochheimer

Straße ineinander, wodurch eine Person verletzt wird. Die 40-jährige

KIA-Fahrerin kommt aus Richtung Innenstadt und will nach links in die

Donnersbergstraße abbiegen. Hierbei missachtet sie den Vorrang der

entgegenkommenden 48-jährigen Golf-Fahrerin, die bei dem Unfall leicht verletzt

und ins Klinikum gebracht wird. Beide PKW sind nicht mehr fahrbereit und müssen

abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 7000 Euro beziffert.

Wöllstein – Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

Wöllstein – Mittwoch, 23.09.2020 – Donnerstag, 24.09.2020

Nach einem Fahrzeugbrand in Wöllstein, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachtes der Brandstiftung. Vermutlich ausgelöst durch Brandbeschleuniger, gerät ein, auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses abgestellter Opel Corsa, in Brand. Das durch den Brand stark beschädigte Fahrzeug, kann durch die Feuerwehr gelöscht werden, ohne dass weitere Fahrzeuge oder Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.