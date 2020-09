Rollstuhlfahrerin beklaut

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagmittag in der

Zollamtstraße lange Finger gemacht.

Nach Angaben der Geschädigten hatte sie ihren Rucksack an der Sitzlehne ihres

Rollstuhls befestigt. Dort steckte auch ihr Geldbeutel. Da der Rucksack nicht in

ihrem Blickfeld war, kann die Frau nicht genau sagen, wann der Geldbeutel

abhandengekommen ist. Sie vermutet in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr in einem

Laden in der Zollamtstraße.

Mit der Geldbörse erbeutete der Dieb etwas Bargeld, eine Debitkarte, den

Führerschein, den Behindertenausweis sowie den Personalausweis der 71-Jährigen.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu verdächtigen

Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Fußgängerin angefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine Fußgängerin ist beim Überqueren der Lutrinastraße am

Donnerstagabend von einem Auto angefahren worden. Kurz vor 20.30 Uhr lief die

25-Jährige durch die Augustastraße in Richtung Eisenbahnstraße. Als sie die

Lutrinastraße überquerte, erfasste sie der Pkw eines Gleichaltrigen. Der Mann

wollte von der Eisenbahnstraße kommend nach links in die Lutrinastraße

einbiegen. Die wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Rettungsdienst

versorgte die Frau und brachte sie ins Krankenhaus. Am Auto war augenscheinlich

kein Schaden entstanden. |erf

Aufmerksame Detektive verhindern mehrere Straftaten

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstag kam es zu mehreren Ladendiebstählen in der

Merkurstraße.

Durch den Hausdetektiv des dort ansässigen Einkaufzentrums wurde nachmittags ein

Dieb gemeldet. Der mutmaßliche Täter konnte beim Einstecken von Waren beobachtet

werden. Im Anschluss konnte der Detektiv den Mann daran hindern den Laden zu

verlassen und ihn der Polizei übergeben. Der 35-Jährige ist bereits wegen

Diebstählen in Erscheinung getreten. Unter anderem am Tag zuvor im gleichen

Laden.

Eine weitere Diebin versuchte am Donnerstagabend ihr Glück im gleichen Laden.

Der Ladendetektiv beobachtete die Frau dabei, wie sie Waren im Wert von über 100

Euro einsteckte. Auch hier hinderte er die 20-Jährige den Laden zu verlassen und

verständigte die Polizei. Da sie keine Angaben zu ihrer Person machte, mussten

die Beamten sie mit zur Dienststelle nehmen. Dort wurden ihre Personalien

überprüft und sie konnte gehen.

Auf beide Langfinger kommen Anzeigen wegen Ladendiebstahls zu. |elz

Unfall: Fahrradfahrer schwer verletzt

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Unfall am Donnerstag in der Mainzer Straße ist

ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der 92-Jährige fuhr kurz nach 12 Uhr

entgegen der Fahrtrichtung stadtauswärts. In Höhe des Hertelbrunnerrings wollte

der Mann an der Fußgängerampel die Straße überqueren, als aus der

Menonnitenstraße ein 52-Jähriger mit seinem Auto in die Mainzer Straße

stadteinwärts abbog. Der Wagen kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem

Fahrradfahrer. Der 92-Jährige stürzte. Mit schweren Verletzungen brachte ihn der

Rettungsdienst ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den

die Polizei auf mindestens 500 Euro schätzt. |erf

Mit Sprung vor Pkw gerettet

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Sprung brachte sich am Donnerstag eine

69-Jährige vor einem herannahenden Auto in Sicherheit. Die Frau wollte in der

Ludwigstraße, in Höhe der Salzstraße, bei Grün über die Straße gehen. Ohne

langsamer zu werden, näherte sich ein dunkelgrauer Kleinwagen der Einmündung.

Obwohl der Fahrer Rot hatte, fuhr er weiter. Die 69-Jährige sprang zurück, um

nicht von dem Pkw erfasst zu werden. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall. Die

69-Jährige merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die Beamten

leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der verantwortliche

Fahrzeugführer muss mit einem teuren Bußgeld rechnen. |erf

Platzverweis für Randalierer

Kaiserslautern (ots) – Ein Randalierer ist der Polizei am Donnerstagabend am

Fackelrondell gemeldet worden.

Nach Angaben eines Zeugen hielt er sich vor dem Seiteneingang des

Einkaufzentrums auf und schlug permanent gegen die Tür und die

Schaufensterscheiben. Eine Streife rückte aus und traf den 20-Jährigen vor Ort

an. Sie kontrollierten ihn und erteilten einen Platzverweis.

Kurz danach betrat der Mann einen weiteren Laden, zu dem er schon Hausverbot

hatte. Nun kommt noch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch auf ihn zu. |elz

Hinweise der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes in Gebäuden und Zügen der Deutschen Bahn

Kaiserslautern (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern stellt zurzeit

in ihrem Zuständigkeitsbereich vermehrt fest, dass viele Bürgerinnen und Bürger

sich nicht an das Gebot des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes halten. Am 24.

September 2020, zur morgendlichen Hauptreisezeit, mussten die Beamten ca. 150

Personen auffordern im Bahnhof Bad Kreuznach, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Bei der Kontrollmaßnahme zeigten sich alle Reisenden einsichtig, jedoch war

vielen Personen die Verpflichtung des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes im

Bahnhofsbereich und auf den Bahnsteigen nicht bewusst. Aus diesem Grund weist

die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern auf das verpflichtende Tragen eines

Mund-Nasen Schutzes in sämtlichen Bahnhofsgebäuden, auf den Bahnsteigen sowie in

Unterführungen im Bahnhofsbereich hin. Diese Pflicht gilt natürlich auch in

sämtlichen Zügen der Deutschen Bahn AG

Ein Verstoß kann mit einem Beförderungsausschluss durch die Deutsche Bahn AG und

mit einem Bußgeld geahndet werden (Ausnahmen gemäß der 11. CoBeLVO

Rheinland-Pfalz bleiben unberührt).

Auf falsche Microsoft-Mitarbeiter hereingefallen

Otterberg (ots) – Ein 81-Jähriger aus dem Stadtgebiet ist am Mittwoch auf

falsche Microsoft-Mitarbeiter hereingefallen. Er wurde um 350 Euro betrogen. Der

Senior erhielt eine E-Mail mit einem Link zugesandt, angeblich von Microsoft.

Den Link öffnete der Mann und ermöglichte vermutlich dadurch den Kriminellen den

Zugriff auf seinen Computer. Telefonisch meldete sich dann auch ein angeblicher

Microsoft-Mitarbeiter, um ein vermeintliches Computerproblem zu lösen. Der

81-Jährige sollte hierzu 30 Euro in drei Raten überweisen. Aus der Ferne hatte

der Täter Zugriff auf den PC und veranlasste die Überweisung, während der

81-Jährige dem Unbekannten die entsprechenden TAN-Nummern fürs Online-Banking

mitteilte. Erst später schöpfte der Senior Verdacht und wandte sich an seine

Hausbank. Es stellte sich heraus, dass die Täter 350 Euro vom Konto des

81-Jährigen abgebucht hatten. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Betrugs. |erf

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Person

Am Donnerstagabend erlag der Fahrer eines Elektro-Scooters nach dem Zusammenstoß

mit einem Auto seinen tödlichen Verletzungen.

Der 27-Jährige befuhr mit seinem Scooter die Donnersbergstraße in Fahrtrichtung

Mainzer Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 18-jähriger Verkehrsteilnehmer aus

dem Landkreis Kusel mit seinem Auto die Donnersbergstraße in die gleiche

Richtung. In Höhe der Einmündung Gärtnereistraße stieß der Autofahrer aus bisher

ungeklärter Ursache mit seiner Fahrzeugfront gegen den vorausfahrenden

Elektro-Scooter. Der Fahrer des Zweirades stürzte und erlitt schwerste

Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo

der Mann aus Kaiserslautern verstarb.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein Sachverständiger wurde mit

Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. An beiden Fahrzeugen entstand

geringer Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der

Telefonnummer 0631 369 – 1250 oder per Email an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de

entgegen.|PvD