Frankfurt: Roller-Fahrer verstirbt nach Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Frankfurt-Kalbach-Riedberg (ots)-(em) – Am Freitag 25.09.2020 kam es im Stadtteil Kalbach-Riedberg zwischen einem 79-jährigen Roller-Fahrer und einem 36-jährigen Autofahrer zu einem Unfall. Der 79-Jährige verstarb kurz nach dem Verkehrsunfall.

Gegen 14.00 Uhr befuhr der 36-Jährige mit seinem grauen Audi Q3 die Straße Am Weißkirchener Berg in Fahrtrichtung Oberursel. Zeitgleich war der 79-jährige Mann mit seinem blauen Roller, Marke: Zündapp, auf einem Feldweg aus der Richtung BAB 5 kommend in Richtung Riedberg unterwegs. Der Feldweg wird etwa auf der Höhe der Altenhöferallee von der Straße Am Weißkirchener Weg unterbrochen. Der 79-Jährige kreuzte diesen Bereich und kollidierte dabei mit dem Audi Q3. Der Pkw war auf einer vorfahrtsberechtigten Straße unterwegs.

Während der 36-jährige Autofahrer sich leichte Verletzungen zuzog, wurde der 79-jährige Mann schwer verletzt. Trotz sofort eingeleiteter medizinischer Maßnahmen verstarb der Mann wenig später.

Sowohl der Roller als auch der Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der Verkehr musste zeitweise umgeleitet werden.

Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfall machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11400 entgegen. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs dauern an.

Frankfurt: Günstige Gelegenheit für Diebe

Frankfurt (ots)-(ne) – Unverschlossene Autos sind in den zurückliegenden Wochen und Monaten immer wieder Objekt der Begierde dreister Diebe geworden. Die Polizei appelliert. Die Diebe machen es sich einfach. Sie gehen an den Autos vorbei, prüfen kurz, ob das Auto offen ist und schreiten im Erfolgsfall zur Tat. Alles was nicht niet- und nagelfest ist wird mitgenommen. Vor allem auf Wertsachen haben es die Gelegenheitsdiebe abgesehen.

Etwa seit Mai dieses Jahres hat die Zahl der bislang angezeigten Taten stetig zugenommen und liegt bei derzeit rund 100 Fällen. Insbesondere in den Straßen Eschersheimer Landstraße, Hügelstraße, Am Dornbusch und Raimundstraße waren die Langfinger vermehrt aktiv, meistens nachts, aber auch tagsüber versuchten sie ihr Glück.

Die Polizei hat wenig Hinweise zu den Dieben. Die Taten werden erst angezeigt, wenn der Besitzer zu seinem Auto kommt und das Fehlen der Gegenstände bemerkt. In einigen Fällen hatten Zeugen verdächtige Beobachtungen gemacht und sich umgehend bei der Polizei gemeldet. Die Beamten trafen im Rahmen der Fahndungen die Tatverdächtigen allerdings nicht mehr an.

Die Polizei bittet daher wachsam zu sein, Wertgegenstände aus dem Fahrzeug lieber mit nach Hause zu nehmen und das Auto immer abzuschließen. Mögliche Hinweise zu den Tätern nimmt jedes Polizeirevier entgegen, im Fall der oben aufgeführten Straßen ist das 12. Polizeirevier zuständig und unter der Rufnummer: 069 – 755 11200 zu erreichen.

Frankfurt: Brand auf dem Rohbau einer Schule

Frankfurt-Kalbach-Riedberg (ots)-(ne) – Auf dem Dach einer im Rohbau befindlichen Schule kam es Donnerstagnachmittag 24.09.2020 um 14:30 Uhr in der Gräfin-Dönhoff-Straße zu einem größeren Feuer. Zu diesem Zeitpunkt wurden gerade Schweißarbeiten mit einem Gasbrenner auf dem Dach durchgeführt. Ersten Erkenntnissen zufolge entzündete sich dabei auf dem Dach gelagertes Dämmmaterial.

Es entstand ein Brand, mit einer gewaltigen schwarzen Rauchwolke, die sich über den gesamten Stadtteil ausbreitete. Zwecks Warnung der Anwohner wurde eine Rundfunkwarnmeldung ausgelöst.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen.

Anschließend nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungsarbeit vor Ort auf.

Der Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Brände in Riedberg und Niederursel

Feuerwehr Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots) – Zwei Brände beschäftigten die Feuerwehr Frankfurt am Main am Donnerstagnachmittag 24.09.2020 innerhalb kurzer Zeit. Weithin sichtbar war gegen 14:30 Uhr die Rauchentwicklung, die von einem Brand auf einem Neubau eines Schulgebäudes in der Gräfin-Dönhoff-Straße in Riedberg ausging. Auf dem Dach des Baustellengebäudes brannten Bitumenschweißbahnen.

Wegen der starken Rauchentwicklung und der ungünstigen Windverhältnisse, wurde eine Rundfunkwarnmeldung ausgelöst und die Anwohner aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr mit den Löschmaßnahmen über eine Drehleiter und über ein am Gebäude befindliches Gerüst, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Rundfunkwarnmeldung konnte deshalb schnell wieder aufgehoben werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden aufgenommen.

Gegen 16 Uhr wurde ein Feuer in einem Wohnhochhaus an der Thomas-Mann-Straße in Niederursel gemeldet. Es gingen hierzu mehrere Notrufe bei der Leitstelle ein. Über eine Drehleiter konnte das Feuer auf dem Balkon im 6. Obergeschoss gelöscht werden. Zeitgleich waren auch Einsatzkräfte über den Treppenraum auf dem Weg zur Brandwohnung und verschafften sich gewaltsam Zutritt.

Ein Übergreifen des Feuers vom Balkon auf die Wohnung konnte verhindert werden. Auch hier hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

Angaben zum entstandenen Schaden können keine gemacht werden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen