Verdacht der Unfallflucht – Autofahrer leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Die Beamten der Polizei in Eschwege gehen nach der Sachverhaltsschilderung eines 70-jährigen Autofahrers aus Meinhard vom gestrigen Donnerstagmorgen in einem Fall vom Verdacht der Unfallflucht aus und suchen nun Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können.

Die Beamten nahmen am Donnerstagmorgen einen Sachverhalt auf, wonach der 70-Jährige offenbar gegen 07.55 Uhr mit seinem Pkw auf der Bundesstraße B 249 aus Richtung Meinhard kommend, in Richtung Eschwege unterwegs war.

An der Kreuzung Grebendorfer Hüttchen ordnete sich der Mann in seinem Fahrzeug dann auf die Linksabbiegerspur nach Eschwege/Brückenstraße ein, musste aber zunächst wegen der rotzeigenden Lichtzeichenanlage anhalten. Hinter dem Fahrzeug des 70-Jährigen befand sich nach dessen Aussage ein weiterer Pkw.

Als der 70-Jährige dann anfuhr und nach links abbog, haben er und seine 64-Jahre alte Mitfahrerin nach eigenen Angaben plötzlich einen Knall und einen harten Ruck verspürt, der ihrer Meinung nach von einem Auffahrunfall herrühren könnte.

Die Beamten der Polizei in Eschwege, die den Sachverhalt dann in der Brückenstraße aufgenommen haben, stellten am Auto des 70-Jährigen lediglich einen Bagatellschaden an der Abdeckung der Anhängekupplung fest, der 70-jährige Fahrer klagte nach dem Vorfall allerdings über Nacken- und Schulterschmerzen.

Ermittlungen zu dem eventuellen Verursacherfahrzeug, welches sich bei dem Abbiegevorgang hinter dem Pkw des 70-Jährigen an der Ampel befunden haben soll, verliefen bislang ergebnislos. Nach Angaben der beiden 70- und 64-Jahre alten Insassen könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Audi mit ESW-Zulassung und einer Zahlenkombination 215 oder 216 o.ä. gehandelt haben.

Ob es allerdings tatsächlich zu einem Fahrzeugkontakt zwischen dem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer und dem Fahrzeug des 70-Jährigen gekommen ist, kann nach Angaben der ermittelnden Beamten nicht mit Bestimmtheit gesagt werden.

Die Polizei in Eschwege erhofft sich nun erhellende Hinweise von Zeugen und anderen Verkehrsteilnehmern und bittet um entsprechende Benachrichtigung unter der Nummer 05651/925-0.

Unfallflucht – Fußgänger leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagvormittag ist ein 73-jähriger Mann, der gerade aus seinem geparkten Pkw ausgestiegen war und noch am Fahrzeug stand, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer leicht touchiert und dabei verletzt worden. Gegen 11.30 Uhr hatte der Mann sein Auto in Eschwege in der Bartholomäusstraße Höhe Haus Nummer 1 in Fahrtrichtung Neustadt am rechten Fahrbahnrand geparkt. Dann kam ein Pkw aus Richtung Neustadt und bog in die Gartenstraße ein, wobei das Fahrzeug den 73-Jährigen, der noch an seinem Auto stand mit dem linken Außenspiegel touchierte.

Der Mann drehte sich aufgrund der Berührung reflexartig zu seinem Auto und stieß dabei mit seinem Knie gegen sein Fahrzeug, wodurch er ein starkes Hämatom erlitt. Nach Angaben des 73-Jährigen könnte es sich bei dem flüchtigen Wagen um einen VW gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Unfall im Bereich einer Tagesbaustelle

Am Donnerstagmittag 24.09.2020 kollidierten gegen 12.15 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße B 27 in Höhe Kleinvach im Bereich einer Tagesbaustelle. Eine 82-Jährige aus Meinhard befuhr mit ihrem Auto die B 27 von Bad Sooden-Allendorf nach Eschwege. In Höhe Kleinvach, wo der Verkehr nach dem Ende einer Baustelle vom vorübergehend linken Fahrstreifen wieder auf den rechten Fahrstreifen umgelenkt wurde, wollte die Frau kurz vor Beginn der Warnbaken den Fahrstreifen nach rechts wechseln.

Ein hinter der Dame in gleicher Fahrtrichtung befindlicher Sattelzug, der von einer 25-Jährigen aus Amt Wachsenburg (Krs. Ilm) gefahren wurde hatte sich aber bereits wieder rechts eingeordnet und war im Begriff den noch auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Pkw zu passieren, als die 82-Jährige den Fahrstreifenwechsel vollzog und mit dem Sattelzug zusammenstieß. Am Pkw entstand daraufhin ein Schaden von 2.500 Euro, am Auflieger des Sattelzuges stellten die Beamten einen Schaden von 1.000 Euro fest.

Diebstahl aus Mehrfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Zwischen Mittwochabend 23.00 Uhr und dem frühen Donnerstagmorgen 04.45 Uhr sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege eingedrungen und haben aus dem Treppenhaus eine schwarze Kameratasche der Marke “Tamrak Pro 8” und schwarze “Van-Schuhe” entwendet.

Die Polizei geht bei dem Diebstahl von einem Stehlwert in Höhe von 240 Euro aus.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Hessisch Lichtenau

Betrugsversuch mittels “Gewinnversprechen”

(ots) – Am Donnerstagmorgen 24.09.2020 wurde der Polizei in Hessisch Lichtenau ein Fall von versuchtem Betrug mit der Masche der sog. “Gewinnversprechen” bekannt. Die Polizei warnt nun vor dieser Betrugsmasche.

Wie das auserkorene männliche Opfer aus Hessisch Lichtenau selbständig bei den Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau mitteilte, hatte er einen Anruf aus Berlin erhalten, wonach ihm ein Gewinn in Höhe von 39.000 Euro in Aussicht gestellt wurde. Der Mann sollte sog. “PaySafe-Karten” im Wert von 600 Euro kaufen, womit er dann den Zahlencode zum Geldkoffer knacken könne.

Das Ganze kam dem Mann dann aber doch komisch vor, so dass er den Sachverhalt telefonisch der Polizei mitteilte. Die bei dem Anruf an das Opfer übermittelte Rufnummer 030 686520, war wie sich herausstellte offenbar nicht existent. Aus gegebenem Anlass weist die Polizei daraufhin, dass es sich bei derartigen Gewinnversprechen um eine Betrugsmasche handelt.

Folgende Tipps sollte Sie beachten:

Geben Sie niemals vorher auf Anweisung Geld (z.B. für Gutscheinkarten/Steamkarten/Prepaidkarten o.ä.) aus, um danach einen Gewinn zu erhalten.

Rufen Sie keine kostenpflichtigen Rufnummern an, um Gewinncodes zu übermitteln oder einen Gewinn anzufordern.

Überlegen Sie, ob Sie überhaupt an Gewinnspielen teilgenommen haben. Wer an Gewinnspielen nicht teilnimmt, kann auch nicht gewinnen.

Fragen Sie den Anrufer nach Name, Adresse und Telefonnummer und das Gewinnspiel um das es angeblich geht.

Gehen Sie niemals auf Geldforderungen ein, ziehen Sie im Zweifel eine Person ihres Vertrauens zu Rate. Weitere Tipps erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Unfall zwischen Linienbus und PKW

Am Donnerstagmorgen um 08.10 Uhr befuhr ein 42-Jähriger aus Eschwege mit einem Linienbus die Landesstraße L 3225 aus Richtung Hessisch Lichtenau kommend in Richtung Friedrichsbrück. In der Gegenrichtung war eine 36-jährige Autofahrerin aus Großalmerode unterwegs.

Im Bereich einer Kurve touchierten sich die beiden Fahrzeuge im Begegnungsverkehr, wobei an dem Bus ein Schaden von 1.000 Euro entstand, der Pkw wurde mit 2.000 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Pkw fährt über Lkw-Reifenteile

Am späten Mittwochnachmittag gegen 17.20 Uhr kam es kurz vor der Autobahnabfahrt Waldkappel auf der A 44 zu einem Unfall, als bei einem Lkw mit Anhänger, mit dem ein 22-Jähriger aus Harschbach (Krs. Neuwied) unterwegs war, ein Reifen an dem Lkw-Anhänger platzte. Die Reifenteile verteilten sich dann so über die Fahrbahn, dass ein 56-Jähriger aus Olsberg (HSK) mit seinem Auto nicht mehr ausweichen konnte und die Trümmerteile überfuhr.

Die den Unfall aufnehmenden Beamten bezifferten den Schaden an dem Lkw-Anhänger bzw. dem geplatzten Reifen auf 250 Euro, an dem Pkw entstand ein Schaden von 5.000 Euro.

Das Auto war zudem nicht mehr fahrbereit.

