Gartenhütte in Brand

Fulda – In der Nacht zum Freitag (25.09.) gegen 2 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Olympiastraße gerufen. Dort stand eine Gartenhütte in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es die Hütte zu löschen, das Feuer konnte nicht auf andere Gebäude übergreifen. Die Fuldaer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nähere Erkenntnisse zur Brandentstehung liegen derzeit noch nicht vor. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt, verletzt wurde niemand. Wer hat in der Nacht zum Freitag auffällige Personen wahrnehmen oder verdächtige Beobachtungen machen können? Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unbekannter Mann spricht Mädchen an – Zeugen gesucht!

Bad Salzschlirf – Am Donnerstagabend (23.09.), gegen 19:15 Uhr, verwickelte ein unbekannter Mann in der Müser Straße ein 9-jähriges Mädchen in ein Gespräch. Dabei bat er das Kind um eine Gefälligkeit und wollte es dafür bezahlen. Im Anschluss ging der Unbekannte in Richtung eines Gebüsches und zog sich die Hose herunter. Das 9-jährige Mädchen reagierte genau richtig und rannte nach Hause. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den wie folgt beschriebenen Mann: Circa 35 Jahre alt, 1,70 m groß, kurze braune Haaren, westeuropäische Erscheinung, sprach aktzentfreies Deutsch, bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit roter Aufschrift, brauner Jeans, schwarzen Schuhen mit blauen Schnürsenkeln. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kupferbleche von historischen Stationshäuschen gestohlen

Rasdorf – Am Samstagmorgen (19.09.) wurde festgestellt, dass Unbekannte bei elf von 14 historischen Stationshäuschen auf einem Rundweg am Gehilfersberg die Kupferdächer gestohlen hatten. Es entstand circa 4.000 Euro Sachschaden. Die Häuschen selbst blieben zum Glück unbeschädigt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Hersfeld/Rotenburg

Bebra- Am 25.09.20, 01.10 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer aus Hamburg mit seinem Crafter die B 27 aus Richtung Bebra-Asmushausen kommend in Richtung Bebra. Einige Meter vor der Ortschaft Bebra überquerte laut des Fahrers ein Kleintier die Fahrbahn. Diesem versuchte der Lkw-Fahrer auszuweichen. Dabei kam das Fahrzeug ins Schlingern und der Fahrer verlor die Gewalt über sein Fahrzeug, kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und prallte auf die dortigen Schutzplanken. Verletzt wurde niemand. Gesamtschaden circa 12.000 Euro.

Nentershausen-Mönchhosbach- Zur Unfallzeit am 25.09.20, 10 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried mit seinem VW-Tiguan die K 54 aus Richtung Nentershausen-Weißenhasel kommend in Richtung Nentershausen-Mönchhosbach. Ein Traktor-Fahrer aus Sontra (50 J) befuhr mit seiner land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschine samt Anhänger die K 54 aus Richtung Nentershausen-Mönchhosbach kommend in Richtung Nentershausen-Weißenhasel. Im Kurvenbereich der K 54 kam es im Begegnungsverkehr zur seitlichen Berührung zwischen dem Pkw und dem Anhänger. Gesamtschaden ca. 3.600 Euro. Der 55-jährige Pkw-Fahrer wurde leichtverletzt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld. In der Zeit von Mittwoch, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 09:30 Uhr parkte eine Frau ihren grauen Renault Clio am Fahrbahnrand in der Homberger Straße. Ein bislang unbekannter Täter streifte vermutlich beim Vorbeifahren den Fahrerspiegel des Clio und beschädigte diesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall bei Fahrstreifenwechsel

Bad Hersfeld. Donnerstagmorgen (24.09.) befuhr eine 56-jährige Frau aus Schloßvippach mit ihrem Lkw die Frankfurter Straße und wollte nach rechts Richtung Bebra abbiegen. Beim Fahrspurwechsel übersah sie eine 45-jährige Frau mit ihrem Skoda. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.300 Euro entstand.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (24.09.), gegen 15:55 Uhr, befuhr eine 54-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Mazda die Wehneberger Straße. Aufgrund eines Staus in Richtung Meisebacher Straße wartete die Unfallverursacherin eine Lücke im Gegenverkehr ab, um nach links in die Knottengasse abzubiegen. Dabei übersah sie den auf dem Gehweg fahrenden 12-jährigen Bad Hersfelder mit seinem Fahrrad. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem der Radfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der 12-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Auto zerkratzt

Vogelsbergkreis

Lauterbach – Am Mittwochmittag (23.09.), gegen 14 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Weserstraße einen schwarzen Smart. Die Täter zerkratzen den Kotflügel des Pkw mit einem spitzen Gegenstand und verursachten so 700 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Aktuelle Betrugsmasche – Warnmeldung!

Fulda

Osthessen – Die Polizei warnt vor Abzocke durch falsche Gewinnversprechen: Aktuell sind wieder mehrfach Anrufe mit betrügerischer Absicht im Landkreis Fulda gemeldet worden.

„Sie haben gewonnen!“ Wer freut sich nicht das zu hören. Wer aber solch eine Nachricht bekommt, per Telefon, E-Mail oder Post, sollte vorsichtig sein. Denn dabei kann es sich um eine Betrugsmasche handeln.

Unbekannte haben am Mittwoch (23.09.) in Gersfeld versucht, mit dem sogenannten „Falschen Gewinnversprechen“ an das Geld einer Bürgerin zu gelangen. Sie meldeten sich per Telefon bei ihrem Opfer und behaupteten sie habe eine hohe Bargeldsumme bei einem Gewinnspiel gewonnen. Allerdings könne der Gewinn nur ausgezahlt werden, wenn die Dame Unkosten abdecken würde. Zur Gewinneinlösung sollte sie sogenannte „Steam-Karten“ im zweistelligen Betrag erwerben. Durch diese „Steam-Karten“ sollten die Kosten beglichen werden, da die Firma offenbar kein Bargeld annehmen dürfe. Durch eine aufmerksame Angestellte in einem Gersfelder Supermarkt konnte die betrügerische Masche aufgedeckt werden. Ein Schaden ist glücklicherweise nicht entstanden.

Ihre Polizei rät:

Geben sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. Zahlen sie keine Gebühren und wählen sie keine gebührenpflichtigen Sondernummern (z.B. mit der Vorwahl 0900…, 0180…, 0137…). Machen sie keinerlei Zusagen am Telefon und geben sie niemals persönliche Informationen weiter.