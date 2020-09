Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

23-Jähriger festgenommen – Seligenstadt

(mm) Die Polizei hat am Donnerstagvormittag einen 23-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einem 20-Jährigen mit einer Glasflasche schwere Kopfverletzungen zugefügt zu haben. Der Verletzte musste anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Das Tatgeschehen spielte sich gegen 6 Uhr in einer Wohnung in der Offenbacher Landstraße in Froschhausen ab. Die beiden Männer sollen in Streit geraten sein, in dessen Verlauf der Tatverdächtige seinem Bekannten die Verletzungen zufügte. Nach der Tat sei der Beschuldigte aus einem Fenster im ersten Stock des Mehrfamilienhauses gesprungen und auf einem Autodach gelandet. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Einige Stunden später alarmierte ein Zeuge die Polizei, dass er den Tatverdächtigen gerade in Tatortnähe festgestellt habe. Unmittelbar nach der Alarmierung nahm eine Seligenstädter Polizeistreife den 23-Jährigen auf einem Fahrradweg zwischen Froschhausen und Seligenstadt fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Beschuldigte am Freitagmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsveranstaltung gebracht.

Rentner ums Ersparte gebracht – Hanau

(jmr) Nahezu die gesamten Ersparnisse eines Hanauers erbeuteten Trickbetrüger dieser Tage mit ihrer perfiden Masche. Wie die Kripo inzwischen ermittelte, meldete sich Mitte September der angebliche „Cousin“ des Rentners und täuschte eine Notlage vor. Er habe einen Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten und Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro verschuldet. Nun sei der „Cousin“ in einer prekären Situation und müsse eine hohe Sicherheitsleistung hinterlegen. Weil er seinem Verwandten natürlich helfen wollte, übergab der Hanauer einer dunkelhaarigen jungen Frau, die von kräftiger Statur war und sich als Bankangestellte ausgab, zunächst einige kleinere Goldbarren. Offenbar dadurch animiert, folgten weitere Telefonate der Betrüger, die letztendlich dazu führten, dass die trickhaften Gauner Wertgegenstände und Bargeld in sechsstelliger Höhe erbeuteten. Nun ermittelt die Kripo und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat. Die Kriminalbeamten fragen: Wem ist im Zeitraum vom 16. bis 22. September im Stadtteil Hohe Tanne eine recht junge, stämmige Frau mit dunklen Haaren und schwerfälligem Gang aufgefallen, die einen Bast- oder Weidenkorb bei sich hatte und grau gekleidet war? Die Frau, die eine bunte Corona-Gesichtsmaske trug, war mehrfach an der Wohnung des Pensionärs und könnte unter Umständen Anwohnern oder Passanten aufgefallen sein. Möglicherweise stieg die Abholerin in ein in der Nähe abgestelltes Auto. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Immer wieder warnt die Polizei vor den Maschen solcher Trickbetrüger, die bei zumeist älteren Menschen anrufen, sich als Verwandte ausgeben und eine finanzielle Notlage vortäuschen. Damit man nicht selbst Opfer solcher Trickbetrüger wird, rät die Polizei:

Seien Sie argwöhnisch, wenn „Verwandte“ Sie am Telefon um Geld

oder Wertgegenstände bitten.

oder Wertgegenstände bitten. Stellen Sie Rückfragen, die nur tatsächliche Familienangehörige

beantworten können.

beantworten können. Händigen Sie Fremden, die als „Vertrauensperson“ angeblicher

Verwandter kommen, niemals Bargeld aus!

Verwandter kommen, niemals Bargeld aus! Sprechen Sie mit einer Person Ihres Vertrauens und bitten Sie

diese um Hilfe bei der Klärung.

diese um Hilfe bei der Klärung. Lässt sich der Sachverhalt hierdurch nicht klären, informieren

Sie bitte sofort die Polizei!

Diebe stahlen Bagger – Langenselbold

(aa) Diebe stahlen in der Nacht zum Donnerstag vom Grundstück einer Firma in der Birkenweiher Straße einen Bagger. Zwischen 20.30 und 6.30 Uhr gelangten die Diebe auf das Grundstück, zertrümmerten von einem Firmenfahrzeug eine Scheibe und schnappten sich aus dem Mercedes Sprinter den Baggerschlüssel. Mit dem Bagger durchbrachen sie zwei Zäune des Nachbargrundstücks, offensichtlich um auf die Zugangsstraße zum Birkenweihersee zu fahren. Außerdem versuchten die Unbekannten, einen weiteren Bagger zu stehlen, ließen diesen jedoch in einem Graben liegend zurück. Darüber hinaus gelang es den Tätern ebenfalls nicht, in die Lagerhalle einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Auto touchiert und geflüchtet – Bad Orb

(as) Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall, der sich zwischen Mittwochabend, 21 Uhr und Donnerstagmorgen, 10.45 Uhr, ereignete, Zeugen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte den in der Kronprinzstraße in Höhe der Hausnummer 19 abgestellten schwarzen Audi A6 eines 37-Jährigen an der Frontstoßstange und am linken vorderen Kotflügel touchiert und dadurch beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro zu kümmern in unbekannte Richtung. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Unbekannter touchiert Schulbus und flüchtet – Gründau

(as) Ein unbekannter Autofahrer touchierte am Mittwochmorgen einen Schulbus. Der 54-jährige Busfahrer des Schulbusses befuhr die Landesstraße 3271 von Mittelgründau in Richtung Niedergründau. Ein schwarzer Mercedes, vermutlich vom Modell A-Klasse, befuhr die Landesstraße 3271 in entgegengesetzter Richtung. Dieser übertrat in einem Kurvenbereich die Mittellinie und fuhr mit einem Teil des Fahrzeugs auf dem Gegenfahrstreifen. Der Buslenker konnte nicht ausweichen. Der Mercedes stieß mit dem linken Außenspiegel gegen die A-Säule des Schulbusses. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro an beiden Fahrzeugen. Der Busfahrer stoppte und kehrte zur Unfallstelle zurück. Dort konnte er einen Teil des Außenspiegels des Mercedes auffinden. Diesen nahm er mit und händigte ihn der Polizei aus. Der Mercedesfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizeistation Gelnhausen bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.