Geld abgehoben und anschließend bestohlen, Mainz-Kastel, Otto-Suhr-Ring,

Donnerstag, 24.09.2020, 10.55 Uhr

(ds)Am Donnerstagvormittag wurden einem 77-jährigen Mann seine Ersparnisse aus

der Jackentasche gestohlen, nachdem er zuvor das Geld bei einer Bank abgehoben

hatte. Der Senior hob am Morgen bei seiner Bank in der Wiesbadener Innenstadt

einen hohen Geldbetrag ab. Das Geld steckte er in seine Jackentasche, zog den

Reißverschluss zu und fuhr anschließend mit einem Linienbus nach Mainz-Kastel.

Als er an der Haltestelle Otto-Suhr-Ring aussteigen wollte, kam ein Mann von

hinten und griff ihm unter die Arme, um ihn offensichtlich zu helfen, da der

Geschädigte mit einem Rollator unterwegs war. Dieses lehnte der Geschädigte

jedoch ab. Der unbekannte Mann stieg dann aus dem Bus aus und ebenso der

Geschädigte. Hier musste er feststellen, dass die Geldbörse aus seiner

Jackentasche gestohlen wurde. Der unbekannte Mann wird beschrieben als 20 bis 25

Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, habe eine dunklere hellbraune Hautfarbe gehabt

und einen Mundschutz getragen. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber und Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Taschendiebe unterwegs, Wiesbaden, Elsässer Platz, Donnerstag, 24.09.2020, zwischen 13.00 und 13.15 Uhr

(ds)Am Donnerstagmittag wurde einem 75-jährigen Mann die Geldbörse aus seiner

Herrenhandtasche gestohlen. Anschließend wurde noch mit der entwendeten EC-Karte

Geld am Automaten abgehoben. Der 75-Jährige hatte sich um 13.00 Uhr auf eine

Bank am Elsässer Platz gesetzt. Hier wurde der Senior zunächst von einem

unbekannten Mann mit einer Straßenkarte angesprochen und nach dem Weg gefragt.

Kurz darauf kam ein zweiter Unbekannter mit unverständlichen Fragen und wild

gestikulierend auf ihn zu. In beiden Fällen kamen die Männer dem Senior sehr

nahe und berührten diesen. Kurz darauf bemerkte der Geschädigte, dass die

Geldbörse aus seiner mitgeführten Handtasche entwendet wurde. Als er

anschließend, zuhause angekommen, mit seiner Bank telefonierte, wurde ihm

mitgeteilt, dass mit der entwendeten EC-Karte mittlerweile auch noch 1000,- Euro

am Geldautomat abgehoben wurden. Die unbekannten Männer werden wie folgt

beschrieben: Der erste Mann soll ca. 35 Jahre alt gewesen sein, von sportlicher,

kräftiger Figur, ca. 1,70 – 1,75 Meter groß, dunkelblonde Haare mit rasierten

Seiten und Hinterkopf, habe eine gepflegte Erscheinung gehabt und eine weiße

Hose und weiße Sportschuhe getragen. Der zweite unbekannte Mann sei ca. 40 bis

45 Jahre alt gewesen, ca. 1,80 Meter groß, habe lockige Haare und eine dünne,

schlanke Figur gehabt. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Hinweisgeber und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611)

345-2140 zu melden.

Auseinandersetzungen beim Fußballspiel, Mainz-Amöneburg, Biebricher Straße,

Donnerstag, 24.09.2020, 21.20 Uhr

(ds)Am Donnerstagabend kam es bei einem Fußballspiel auf dem Sportplatz in

Amöneburg zu Auseinandersetzungen auf dem Spielfeld. Mehrere Personen waren gg.

21.20 Uhr während des Fußballspiels aneinandergeraten, so dass die Polizei hinzu

gerufen wurde, die mit 2 Streifenwagen anrückte. Neben den Spielern und

Betreuern soll nach einer Zeugenaussage auch ein Zuschauer daran beteiligt

gewesen sein. Es wurde mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung und eine Anzeige

wegen Beleidigung erstattet. Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Brand einer Großraummülltonne in Kastel, Mainz-Kastel, Castellumstraße,

Festgestellt: Freitag, 25.09.2020, 01.18 Uhr

(ds)In der Nacht zum Freitag brannte eine Großraummülltonne in der

Castellumstraße. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte um 01.18 Uhr die brennende

Mülltonne und verständigte die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr

konnte der Zeuge das Feuer bereits durch einige Eimer Wasser löschen, so dass

die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten durchführen musste. Die

Großraummülltonne für Altpapier, die bei dem Brand unbeschädigt blieb, stand

unter einem bewachsenen Unterstand mit weiteren Mülltonnen, so dass durch das

frühzeige Erkennen des Brandes ein größerer Schaden verhindert werden konnte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und

Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Wohnungseinbrüche in Erbenheim, Wiesbaden-Erbenheim, Donnerstag, 24.09.2020,

11.15 Uhr bis 21.05 Uhr

(ds)Am Donnerstag kam es in Wiesbaden-Erbenheim zu zwei Wohnungseinbrüchen. In

der Mittagszeit zwischen 11.15 Uhr und 12.50 Uhr brachen unbekannte Täter die

Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Buschungstraße auf. In dem Haus

wurden Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde

Bargeld in Höhe eines geringen dreistelligen Betrages gestohlen. Die Täter

konnten unerkannt flüchten. Am Mittwochabend zwischen 17.45 Uhr und 2.05 Uhr

verschafften sich unbekannte Täter auf bisher ungeklärte Weise Zutritt zu einer

Wohnung in der Tempelhofer Straße. Hier wurde Bargeld in einem hohen

dreistelligen Bereich und ein Handy entwendet. Auch in diesem Fall liegen keine

Täterhinweise vor. Die Kriminalpolizei Wiesbaden bittet Zeugen und Hinweisgeber,

sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich

unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus-Kreis

Lagercontainer von Einbrechern angegangen, Hünstetten, Limbach, Am Hümes,

19.09.2020, 18.00 Uhr bis 23.09.2020, 20.00 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagabend und Mittwochabend haben sich Einbrecher in Limbach auf

dem Baseball-Gelände in der Straße „Am Hümes“ an einem Lagercontainer zu

schaffen gemacht. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in den Container

einzudringen, so dass sie unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Zwei Verletzte bei Motorradunfall, Rüdesheim, Eibingen, Nothgottesstraße,

Klosterpfad, 24.09.2020, 16.50 Uhr,

(pl)Bei einem Motorradunfall in Eibingen wurden am Donnerstagnachmittag der

66-jährige Fahrer und dessen 71-jährige Sozia verletzt. Der 66-Jährige war gegen

16.50 Uhr mit seinem Motorrad vom Klosterpfad nach rechts in die

Nothgottesstraße eingebogen, als er die Kontrolle über seine Maschine verlor und

zu Fall kam. Bei dem Sturz wurden der Fahrer und seine 71-jährige Sozia verletzt

und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Pkw ausgewichen – 3.000 Euro Schaden, Walluf, Bundesstraße 260, 24.09.2020,

06.50 Uhr,

(pl)Am Donnerstagmorgen musste eine 18-jährige Autofahrerin auf der B 260 bei

Walluf einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und beschädigte sich dabei

ihren eigenen Pkw erheblich. Die Unfallverursacherin oder aber der

Unfallverursacher soll einfach weitergefahren sein. Die 18-Jährige war, den

eigenen Angaben zufolge, gegen 06.50 Uhr mit ihrem blauen Opel Meriva von

Martinsthal kommend in Richtung des Zubringers zur B 42 unterwegs, als ihr kurz

vor der Abfahrt nach Niederwalluf ein Fahrzeug entgegengekommen sei, welches

sich zum Teil auf ihrem Fahrstreifen befunden habe. Diesem Fahrzeug sei sie nach

rechts ausgewichen und habe daraufhin mit ihrem Pkw die Leitplanke touchiert.

Die Eltviller Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Unfallzeugen

oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

Geparktes Auto beschädigt – Unfallflucht!, Taunusstein, Neuhof,

Daimlerstraße, 19.09.2020, 21.40 Uhr bis 22.10 Uhr,

(pl)Bei einer Unfallflucht in Taunusstein-Neuhof wurde am vergangenen

Samstagabend ein geparkter grauer Audi A3 beschädigt. Das im hinteren, linken

Bereich beschädigte Auto war zwischen 21.40 Uhr und 22.10 Uhr in der

Daimlerstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 in Verbindung zu setzen.

Aktueller Blitzerreport, Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht

wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche

finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.