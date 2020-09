Offenbach: Phantombild nach versuchtem Tötungsdelikt: Wer kennt diesen Mann? – Offenbach

(aa) Nach dem versuchten Tötungsdelikt am Samstag, den 8. August 2020, gegen 3.30 Uhr, am Wilhelmsplatz an einem 41-Jährigen wenden sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt – Zweigstelle Offenbach – und die Kriminalpolizei mit einem Phantombild und einem Fahndungsplakat an die Bevölkerung und bitten erneut um Hinweise.

Wie bereits berichtet wurde das Opfer von einem 20- bis 30-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter nannte sich „Valentin“ und ist 1,80 bis 1,90 Meter groß. Er hat dunkle kurze Haare. Der Gesuchte gab an, in der Abwesenheit seiner Schwester in deren Offenbacher Wohnung übernachten zu wollen.

Die Ermittler des Fachkommissariats 11 bitten um Hinweise zu dem gesuchten „Valentin“, dessen Schwester und deren Wohnung unter der Rufnummer 069 8098-1234 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.