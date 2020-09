Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 25.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: PKW kommt nach Verkehrsunfall im Wingert zum Stehen

Bad Dürkheim (ots) – Am 24.09.2020 gegen 14:00 befuhr eine 63-Jährige mit ihrem Opel Astra den Freinsheimer Kreisel Richtung Dackenheim. Sie kam aus Richtung Weisenheim am Sand und wollte an der zweiten Ausfahrt in Richtung Herxheim am Berg aus dem Kreisel ausfahren. Jedoch lenkte sie aufgrund einer Unachtsamkeit zu früh nach rechts, wodurch sie zwischen der ersten und zweiten Ausfahrt des Kreisels von der Fahrbahn abkam. Sie fuhr in das angrenzende Feld, wo sie erst in einem Wingert zum Stehen kam. Es entstand Sachschaden am Wingert und am Fahrzeug von insgesamt 300 Euro.

Bad Dürkheim: Windschutzscheibe beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 24.09.2020, 14:00 Uhr bis 24.09.2020, 16:00 Uhr wurde in Bad Dürkheim, im Welsring die Scheibe eines PKW beschädigt. Eine 57-Jährige hatte ihren Ford Fiesta auf dem Lehrerparkplatz im Wellsring abgestellt. Bislang unbekannte Täter beschädigten, vermutlich mit einem Stein, die Windschutzscheibe. Es entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Die Polizei in Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Diebstahl aus PKW

Bad Dürkheim (ots) – Am 24.09.2020 gegen 07:30 Uhr wurden zwei bislang unbekannte Täter beobachtet als sie gerade ein Navigationssystem aus einem PKW, der auf dem Wurstmarkt Parkplatz abgestellt war, entwendeten. Die beiden Täter schlugen die hintere Seitenscheibe eines geparkten Nissan Pickup ein. Aus dem Fahrzeug wurde aus der Mittelkonsole ein Autoradio mit integriertem Navi gewaltsam ausgebaut und 2 Jacken entwendet. Es entstand ein Sachschaden von 700 Euro. Nachdem die Täter sich beobachtet fühlten, brachen sie ihre Tat ab und rannten in Richtung Kurgarten/Riesenrad davon. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Beide Täter waren zwischen 30 – 40 Jahre alt und 1,70 – 1,80 Meter groß. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Weiterer Diebstahl aus PKW

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 23.09.2020, 20:00 Uhr bis 24.09.2020, 11:00 Uhr wurde in Bad Dürkheim, in der Kurbrunnenstraße, ein VW Kombi aufgebrochen. Die Übernachtungsgäste hatten ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz vor dem Hotel abgestellt. Die Seitenscheibe des Fahrzeuges wurde durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen, das Fahrzeug durchwühlt und 2 Sonnenbrillen, ein mobiles Navigationsgerät und eine Handyhalterung entwendet. Es entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

A6/Wattenheim, Unfall durch Aqauplaning – drei Schwerverletzte

Wattenheim (ots) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam ein 20 jähriger Fahrer eines Skoda Fabia auf der A6, kurz nach der Anschlussstelle Wattenheim, aufgrund von Aquaplaning von der Fahrbahn ab. Auf regennasser Fahrbahn verlor er zunächst die Kontrolle über seinen Pkw, krachte anschließend in die Schutzplanken und kam danach auf dem mittleren von drei Fahrstreifen zum Stehen. Dem Fahrer eines unmittelbar nachfolgenden Klein-Lkw gelang es nach einer Vollbremsung vor dem stehenden Skoda anzuhalten, ein hierauf folgender Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Transporter auf.

Die drei Insassen des Skoda Fabia erlitten schwere Verletzungen und wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken für ca. eine Stunde gesperrt.

Forst: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Forst/Weinstraße (ots) – Gegen 2:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Haßloch auf einem Feldweg nahe des Friedhofs in Forst den Fahrer eines Renault. Sein gesamtes Verhalten ließ den Verdacht entstehen, dass er unter Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte. Im Auto fanden die Beamten kleine Mengen Amphetamin sowie einen Grinder (erlaubnisfrei) zum Zerkleinern von Marihuana. Bei näherem Hinsehen wurde klar, dass er erst kürzlich Amphetamin geschnupft hat. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, den Führerschein behielt die Polizei ein. Auf den Mann kommen nun Strafverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und dem Besitz von Betäubungsmitteln zu.

Haßloch: Nicht einig geworden

Haßloch (ots) – Nicht einig geworden sind sich am Donnerstag gegen 14:30 Uhr (24. September 2020) nach einem Unfall auf dem Parkplatz des Action-Markts in Haßloch (Brandenburger Straße) zwei Unfallbeteiligte. Beim Ein- bzw. Ausparken stießen ein grauer Audi A4 und ein grauer Renault Twingo zusammen. Durch die voneinander abweichenden Schilderungen, ließ sich der Unfallhergang nicht klären. Bei beiden wurden der Schaden auf etwa 1.500, –EUR geschätzt. Die Polizeiinspektion Haßloch sucht Zeugen des Vorfalls und nimmt Hinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.