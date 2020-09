Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 25.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Leicht verletzter Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 23.09.2020 gegen 10:00 Uhr kam es in der Martin-Luther-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 65-jährigen Pedelec-Fahrer und einer 33-jährigen Autofahrerin, bei dem der 65-Jährige leicht verletzt wurde. Der 65-Jährige befuhr den Radweg aus Richtung Robert-Stolz-Straße auf der für ihn falschen Fahrbahnseite Richtung Branchweilerhofstr. Die 33-jährige Autofahrerin kam aus der Ausfahrt des LIDL-Parkplatzes und übersah den von rechts kommenden Radler. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 65-Jährige und zog sich Prellungen im Hüftbereich zu. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die 33-jährige Autofahrerin nicht im Besitz eines Führerscheins. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei ca. 200 Euro.

Neustadt: Schwierige Partnervermittlung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Eine 83-jährige Seniorin informierte am 24.09.2020 gegen 15:45 Uhr die Polizei Neustadt, da sie einen Betrugsversuch im Rahmen eines Partnervermittlungs-Auftrags vermutete. Vorausgegangen war die Anzeige einer Partnervermittlungsagentur in der örtlichen Presse, worauf sich die Seniorin mit der Agentur in Verbindung setzte. Es kam zwischenzeitlich auch zu einem Treffen, bei dem Ablauf und Kosten besprochen wurden. Nachdem sich nun die beauftragte Frau der Agentur mehrfach bei der Seniorin meldete um die Übermittlung der Kosten in Höhe von ca. 2000 Euro voranzutreiben, wurde diese misstrauisch und informierte die Polizei. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Partnervermittlung um ein unbescholtenes Unternehmen handelte und die Abwicklung aus polizeilicher Sicht nicht zu beanstanden war. Die Personalien der beteiligten Personen stehen fest. Die Höhe der Kosten wurde mit dem Alter der Dame und dem damit schwierigen Aufwand für die Partnerauswahl begründet. Beide Parteien einigten sich.

Neustadt: Versammlung – ‚Fridays for Future‘

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am heutigen Freitag, 25.09.2020, fand in der Zeit zwischen 14:00 bis 15:30 Uhr eine Versammlung im Rahmen der ‚Fridays for Future‘ Bewegung unter dem Motto „Kein Grad weiter“ statt. Den Redebeiträgen auf dem Neustadter Marktplatz und dem anschließenden Aufzug, welcher sich über weite Teile der Fußgängerzone erstreckte, haben sich nach Schätzungen der Polizei ca. 200 Teilnehmer angeschlossen. Aus Sicht der Polizei verlief der Einsatz störungsfrei und friedlich.