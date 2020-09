Gartenhüttenbrand, Mainz-Kastel, Römerstraße, Mittwoch, 23.09.2020, 23:25 Uhr

Wiesbaden (ots) – (Fu)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der

Römerstraße in Mainz-Kastel zu einem Gartenhüttenbrand. Der Brand wurde um 23:25

Uhr bemerkt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Die Hütte wurde durch

das Feuer vollständig zerstört und der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro

geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und

bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu

melden.

Festnahme nach versuchtem Einbruch in Juweliergeschäft, Wiesbaden,

Michelsberg, Donnerstag, 24.09.2020, 03.10 Uhr (ds)Nach einem versuchten

Einbruch in ein Juweliergeschäft haben Einsatzkräfte der Wiesbadener Polizei in

der vergangenen Nacht einen 30-jährigen Mann festgenommen. Anwohner wurden gegen

03.10 Uhr durch das Klirren einer Scheibe aufmerksam und konnten eine Person

beobachten, die versuchte, mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe eines

Juweliergeschäfts am Michelsberg einzuschlagen. Die Zeugen verständigten

daraufhin die Polizei, die beim Eintreffen am Tatort die Person noch unmittelbar

am Tatort antreffen und festnehmen konnte. Das Sicherheitsglas des Juweliers

konnte dem massiven Angriff des Täters bis zuletzt standhalten. Der 30-Jährige

wurde am Mittwochnachmittag dem Haftrichter vorgeführt, der die

Untersuchungshaft anordnete.

Körperverletzung durch Pfefferspray, Wiesbaden, Mainzer Straße, Mittwoch,

23.09.2020, 22:15 Uhr (ds)Am späten Mittwochabend kam es in der Mainzer Straße

zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 18-jähriger Mann aus Wiesbaden

befand sich gegen 22:15 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg in der Mainzer Straße, als er

von einem Unbekannten aus bisher ungeklärten Gründen durch den Einsatz von

Pfefferspray leicht verletzt wurde. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 35

Jahre alten Mann gehandelt haben. Er soll eine blaue Jeans und ein kariertes

Hemd getragen haben. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der

Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu

setzen.

Einbruch in Kiosk, Wiesbaden-Dotzheim, Föhrer Straße Dienstag, 22.09.2020,

20.00 Uhr bis Mittwoch, 23.09.2020, 07.55 Uhr Unbekannte Täter sind in der Nacht

von Dienstag auf Mittwoch in einen Kiosk in der Föhrer Straße eingebrochen. Die

Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt durch die Eingangstür zum Innenraum.

Hier hatten es die Täter auf die Kasse und Zigaretten abgesehen. Der durch den

Diebstahl entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen

oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Unfallflucht in Wiesbaden-Biebrich, Wiesbaden-Biebrich, Straße der Republik /

Kasteler Straße, Mittwoch, 23.09.2020, 22.45 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Straße der Republik an der

Kreuzung zur Kasteler Straße ist der Verursacher vom Unfallort geflüchtet, ohne

sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der 32-jährige Fahrer eines VW

Touran befuhr um 22.45 Uhr die rechte Fahrspur der Straße der Republik und

wollte nach rechts in die Kasteler Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang

verlangsamte der Touran Fahrer seine Geschwindigkeit. Dabei fuhr ihm ein

schwarzer Pkw auf, der hinter ihm die Straße der Republik befuhr. Der Fahrer des

schwarzen Fahrzeugs setzte seine Fahrt geradeaus in Richtung der Biebricher

Allee fort, ohne anzuhalten. An dem VW Touran entstand ein Sachschaden von ca.

500 Euro. Das flüchtige schwarze Fahrzeug müsste an der vorderen rechten

Fahrzeugseite stark eingedrückt sein. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet

haben, werden gebeten sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener

Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis

Sachbeschädigung durch Farbschmiererei, Bad Schwalbach, Bundesstraße 54

zwischen Bad Schwalbach und Seitzenhahn, Feststellzeitpunkt: Dienstag,

22.09.2020 (mhe)Im Laufe der letzten Tage wurden im Bereich Bad Schwalbach an

der Bundesstraße 54 zwischen Seitzenhahn und Bad Schwalbach mehrere

Verkehrsschilder und Bushaltestellen mit Farbe verunstaltet. Ein bislang

unbekannter Täter besprühte die Schilder und Buswartehäuschen entlang der

Bundesstraße mit rosafarbener Farbe und verursachte so einen Sachschaden in Höhe

von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die

Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0 zu wenden.

Kleintransporter nach Zusammenstoß mit Fußgängerin flüchtig, Rüdesheim,

Grabenstraße Ecke Geisenheimer Straße, Donnerstag, 24.09.2020, gegen 12.20 Uhr

(mhe)Am Donnerstagmittag wurde in Rüdesheim eine Fußgängerin beim Überqueren

eines Zebrastreifens mutmaßlich von einem Kleintransporter erfasst, welcher

anschließend von der Unfallstelle geflüchtet sein soll. Gegen 12.20 Uhr

überquerte eine 56-jährige Rüdesheimerin im Bereich der Grabenstraße Ecke

Geisenheimer Straße einen Zebrastreifen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit

einem Kleintransporter, der die Frau ersten Ermittlungen zufolge übersehen haben

könnte. Der Fahrer des weißen Kleintransporters soll sich noch bei der Frau

entschuldigt haben, flüchtete aber dann unerlaubt von der Unfallstelle und ließ

die leichtverletzte Frau zurück. Diese wurde durch einen Rettungswagen in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen

weißen Transporter mit vermutlich grüner Firmenaufschrift und einem Kennzeichen

aus dem Landkreis Main-Spessart (MSP) handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit

der Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer 06772-9112-0 in Verbindung zu

setzen.