Karlsruhe – Aktuell Welle von Enkeltrickbetrügern. Polizei bittet um verstärkte Wachsamkeit im Verwandten- und Bekanntenkreis

Karlsruhe – Aufgrund einer aktuell regelrechten Welle von

Enkeltrickbetrugsversuchen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe bittet die Polizei

um verstärkte Wachsamkeit im Verwandten- und Bekanntenkreis.

Seit rund drei Tagen registriert das Polizeipräsidium Karlsruhe eine Vielzahl an

Betrugsversuchen am Telefon. Unter der Legende eines schweren Verkehrsunfalls

durch einen nahen Angehörigen und fehlendem Bargeld für die Abwicklung des

Unfalls oder zur Bezahlung von Krankenhauskosten versuchen die kommunikativ

geschulten Täter ältere Opfer zur Übergabe von Geldbeträgen zu bewegen.

Glücklicherweise ist der Polizei bislang kein Fall bekannt, in dem tatsächlich

Geld an die Mittelsmänner der Täter ausgehändigt wurde. Zwei Geschädigte waren

jedoch bereits bei der Bank, um sich Geld für eine spätere Übergabe auszahlen zu

lassen. In einem Fall wurde zunächst sogar ein Betrag überreicht, die

Aushändigung an die Täter konnte jedoch gerade noch rechtzeitig verhindert

werden. Sehr oft sind bei einer vollendeten Tat fast die gesamten Ersparnisse zu

beklagen.

Die Polizei bittet aufgrund der derzeit intensiven Versuche der Tätergruppen um

verstärkte Wachsamkeit im Verwandten- und Bekanntenkreis. Es muss davon

ausgegangen werden, dass die Mehrzahl der Betrugsversuche nicht bei der Polizei

angezeigt wird und daher ein großes Dunkelfeld besteht.

Waghäusel – Motorradfahrer nach Unfallverursachung zunächst weitergefahren

Karlsruhe – Ein 40-jähriger Motorradfahrer verursachte am Mittwochmorgen

in Wiesental einen Verkehrsunfall und fuhr zunächst weiter. Gegen 07.30 Uhr war

ein Sattelzugfahrer auf der Mannheimer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs.

An der Einmündung zur Melanchtonstraße wollte er nach rechts abbiegen. Aufgrund

der Fahrzeuggröße hielt der Fahrer seinen Sattelzug an und ermöglichte drei

Mofafahrern die Einfahrt in die Mannheimer Straße um dann abzubiegen. In diesem

Moment überholte der 40-Jährige, trotz für ihn unklarer Verkehrslage, mit seinem

Motorrad den Sattelzug und erfasste den Hinterreifen eines Mofas. Der 15-jährige

Fahrer stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Der Motorradfahrer

drehte sich daraufhin kurz um und fuhr davon, meldete sich aber später dann beim

Polizeirevier Philippsburg. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrlässiger

Körperverletzung und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort rechnen.

Karlsruhe – Gestürzte Radfahrerin

Karlsruhe – Beim Ausweichen geriet am Mittwochmorgen, gegen sieben Uhr,

eine 28-jährige Radfahrerin in die Straßenbahngleise und stürzte zu Boden. Sie

zog sich eine komplizierte Fußverletzung zu und wurde stationär in ein

Krankenhaus aufgenommen.

Bad Schönborn – Widerstand bei Blutentnahme

Karlsruhe – Heftigen Widerstand gegen die Blutentnahme leistete ein

47-jähriger Mann am Mittwochnachmittag, gegen 14 Uhr, in den Räumlichkeiten des

Polizeireviers Bad Schönborn. Grund für die Blutentnahme war eine

vorausgegangene Trunkenheitsfahrt. Einen Atemalkoholtest konnte der 47-Jährige

nicht durchführen. Der Mann trat mehrfach erfolglos nach den ihn festhaltenden

Polizeibeamten. Bei einer Ausweichbewegung verletzte sich eine Beamtin am Fuß.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt, Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Aufgrund seiner nicht unerheblichen

Alkoholisierung musste er einige Stunden zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam

bleiben.

Oberhausen-Rheinhausen – Alkoholisierter Autofahrer beschädigt geparkte Fahrzeuge und verursacht dabei hohen Sachschaden

Karlsruhe – Ein Sachschaden von rund 25.000 Euro war das Ergebnis eines

Verkehrsunfalls, der sich am frühen Donnerstagmorgen in Oberhausen ereignete.

Ein 22-jähriger VW-Fahrer war gegen 03:10 Uhr auf der Augustastraße in Richtung

Waghäusler Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung

kollidierte er mit einem auf der linken Fahrbahnseite geparkten Fahrzeug. Dieses

wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein weiteres davor geparktes Fahrzeug

aufgeschoben. Bei einem Atemalkoholtest wurde beim Unfallverursacher ein Wert

von 0,6 Promille festgestellt, weshalb er zur Blutentnahme und weiteren

Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht wurde.

Beischlafende beleidigt Bundespolizisten bei Bahnunterführung

Karlsruhe – Am gestrigen Mittwochabend wurde die Bundespolizei am

Karlsruher Hauptbahnhof von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes der Deutschen

Bahn zu einem Vorfall in einer nicht öffentlichen Gleisunterführung angefordert.

Dort überraschten die Sicherheitsmitarbeiter zuvor eine 51-jährige Frau und

einen 76-jährigen Mann beim Geschlechtsverkehr. Da sich die Dame vehement

weigerte den Bereich zu verlassen, erteilten ihr die Bahnmitarbeiter Hausverbot.

Die angeforderte Bundespolizeistreife sowie die Mitarbeiter des

Sicherheitsdienstes wurde durch die 51-Jährige während des Gesprächs mehrfach

beleidigt. Da die Dame keine Ausweisdokumente mit sich führte, musste Sie zur

Identitätsfeststellung auf die örtliche Wache gebracht werden. Auf der Wache

uferten die Beleidigungen gegenüber den Beamten weiterhin aus. Nach Abschluss

der strafprozessualen Maßnahmen konnte die Dame ihren Weg fortsetzen. Sie

erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung.

Kronau – Unfall verursacht 7 km Stau

Karlsruhe – Nach einem Unfall am Mittwochmittag auf der Bundesautobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd, bildete sich zeitweise ein bis zu 7 km langer Stau. Der 35-jährige Unfallverursacher wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste vorsorglich

mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kurz vor 17:00 Uhr fuhr der 35-Jährige auf deMannheim-Neckarstadt: 21-jähriger Tatverdächtiger wegen

Einfuhr von sowie (bewaffneten) Handeltreibens mit Betäubungsmitteln

in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

Mannheim – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen einen

21-jährigen Mann mit österreichischer Staatsangehörigkeit erlassen.

Er steht im dringenden Verdacht, Anfang des Jahres zunächst über das sog.

„Darknet“ 112 Gramm Marihuana sowie 200 Gramm Haschisch bei einem Lieferanten in

Barcelona/Spanien bestellt zu haben, um dieses gewinnbringend weiterzuverkaufen.

Die Sendung wurde jedoch bei der Einfuhr in die Bundesrepublik Deutschland Ende

Februar 2020 durch den Zoll in einem Verteilzentrum sichergestellt.

Nach monatelangen Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Rauschgift wurde am

22.09.2020 die Wohnung des Tatverdächtigen in Mannheim-Neckarstadt durchsucht.

Hierbei wurden rund 940 Gramm Marihuana, 80 Gramm Haschisch sowie 40 Gramm

Amphetamin, eine schussbereite CO2-Pistole, ein Schlagring und ein

Teleskopschlagstock sichergestellt.

Der 21-Jährige wurde festgenommen und am Mittwoch, den 23.09.2020, dem

Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Mannheim Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr und des dringenden

Verdachts der Einfuhr von Betäubungsmitteln und des Handeltreibens mit

Betäubungsmitteln jeweils in nicht geringer Menge sowie des bewaffneten

Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Anschließend wurde

der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe

Rauschgift dauern an.r A 5 in Fahrtrichtung Süden.

Vermutlich infolge Unachtsamkeit übersah er das Stauende vor ihm zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den vor ihm fahrenden Ford auf. Trotz eines

versuchten Ausweichmanövers kollidierte er mit dem Ford und kam in der Folge ins Schleudern. Im Anschluss überschlägt sich sein Fahrzeug und bleibt letztendlich

auf dem Dach liegen.

Für die Unfallaufnahme und Bergung des Pkws, mussten der mittlere und linke

Fahrstreifen bis 18:45 Uhr gesperrt bleiben.

Karlsruhe – Polizei warnt vor listigen Wohnungseinbrecherinnen

Karlsruhe – Mit einem besonders dreisten Trick ergaunerten sich unbekannte

Tatverdächtige am Mittwochnachmittag in gleich zwei Fällen unbemerkt die

Wohnungsschlüssel ihrer Opfer. Zuhause angekommen fanden die Geschädigten ihre

Wohnungen in vollkommen durchwühltem Zustand wieder.

Im ersten Fall wurde um 15.00 Uhr ein Ehepaar auf dem Weg zum Einkaufen in

Durlach von einer unbekannten Frau unter dem Vorwand angesprochen, dass sie

Probleme mit dem Reißverschluss ihrer Handtasche hätte. Zum Öffnen benötige sie

nun einen Schlüssel. Nachdem die arglose Geschädigte hilfsbereit ihren

Schlüsselbund angeboten hatte, wurde sie von der Unbekannten durch ein Gespräch

abgelenkt, in dessen Verlauf das Ehepaar auch seine Wohnanschrift preisgab. Die

Trickdiebin tauschte derweil die Haus- und Wohnungsschlüssel aus und gab den

Schlüsselbund zurück. Dann entfernte sich die Verdächtige in unbekannte

Richtung. Als die 87- und 89-jährigen Eheleute nach dem Einkaufen wieder nach

Hause zurückkehrten, waren sämtliche Zimmer ihrer Wohnung durchwühlt. Nach einem

ersten Überblick hatten die Diebe Bargeld, Schmuck und Geldkarten im Wert von

mehreren tausend Euro gestohlen. Eine Nachbarin hatte kurz zuvor zwei unbekannte

Frauen in das Haus hineingehen sehen.

Im zweiten Fall ging mutmaßlich dieselbe Tatverdächtige mit der gleichen Masche

vor und erschlich sich so die Wohnungsschlüssel und Anschrift einer 95-jährigen

Frau, die die sie in einem Rüppurrer Supermarkt ansprach. Bei ihrer Rückkehr

nach Hause fand die Dame ihre Wohnung ebenfalls in durchwühltem Zustand vor. Die

Diebinnen hatten Schmuck im Wert von ebenfalls mehreren tausend Euro gestohlen.

Die Geschädigten und eine Zeugin beschrieben die unbekannte Frau als Mitte 20

bis Mitte 30 Jahre alt, 160 bis 165 cm groß, mit dunklem Teint, dunklen

schulterlangen Haaren, von schlanker Statur und gepflegter Erscheinung. Sie

sprach Hochdeutsch, eventuell mit osteuropäischer Färbung und war mit einer

braunen Jacke, einem weißen Oberteil und einem dunklen Rock oder einer dunklen

Hose bekleidet. Die zweite Frau, die beim Betreten des Wohnhauses in Durlach von

einer Nachbarin gesehen wurde, wird ähnlich beschrieben. Die Frauen sollen mit

einem dunklen PKW gefahren sein.

Nachdem bereits am Dienstag vergleichbare Taten in Ludwigsburg, Ditzingen und

Pforzheim bekannt wurden, geht die Polizei davon aus, dass die Verdächtigen auch

weiter versuchen könnten, arglose Bürger mit ihrer Masche um Hab und Gut zu

bringen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666-5555 mit

dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Fahrräder zusammengestoßen

Karlsruhe – In der Karlsruher Waldstraße ereignete sich am Mittwoch gegen

14:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 15-Jähriger

missachtete beim Anfahren mit seinem Rad eine 62-jährige Radfahrerin, so dass es

zum Zusammenstoß kam. Die 62-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein

Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nach aktuellem Stand nicht.

Kronau – Unfall mit hohem Sachschaden

Karlsruhe – Rund 14.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines

Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der Bundesautobahn 5, Höhe der

Anschlussstelle Kronau ereignete.

Gegen 09:45 Uhr fuhr der 56 Jahre alte Unfallverursacher an der Anschlussstelle

Kronau in südliche Richtung auf die A5 auf, ohne die neben ihm fahrende

Sattelzugmaschine zu beachten. In der Folge wird der VW des 56-Jährigen erfasst

und in die Gleitschutzwand geschleudert, welche dadurch verschoben wurde und in

die Gegenfahrbahn ragte. Hier prallte eine 31-jährige Opel-Fahrerin dagegen und

beschädigte sich die Vorderachse. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand

verletzt. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Pkws, mussten in beide

Fahrtrichtung jeweils der linke Fahrstreifen gesperrt werden.