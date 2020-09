Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 32-Jähriger wegen Verdachts des Einbruchsdiebstahls und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen

32-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am Dienstag in ein

Autohaus eingebrochen zu sein.

Der Tatverdächtige soll sich am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr über ein

unverschlossenes Fenster Zugang zur Werkstatt des Autohauses verschafft haben.

Beamte des Polizeireviers Wiesloch, die über eine Alarmauslösung in dem Autohaus

informiert worden waren, trafen den 32-Jährigen vor Ort auf frischer Tat an und

nahmen ihn vorläufig fest. Bei seiner Festnahme führte der Tatverdächtige rund

40 Gramm Haschisch und rund 1 Gramm Marihuana mit sich.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen

und wertet die am Tatort durch die Zentrale Kriminaltechnik sichergestellten

Spuren aus.

Am Mittwochnachmittag wurde der 32-jährige polnische Staatsangehörige, der über

keinen festen Wohnsitz verfügt, der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht

Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg

Haftbefehl. Anschließend wurde der Verdächtige in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrerflucht auf Parkplatz – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwoch kam es zwischen 09:45 Uhr und

10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Kreuzung

Grabengasse/Rote Turmstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte den

geparkten Mercedes einer 46-jährigen Frau und entfernte sich anschließend

einfach vom Unfallort. Der Sachschaden beträgt rund 1.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Zeugen gesucht

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zwischen Montag, 20:30 Uhr, und Dienstag,

17:00 Uhr, kam es auf der Kriegsstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der

Verursacher anschließend das Weite suchte. Ein bislang unbekannter Autofahrer

beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten blauen Ford und entfernte sich

danach vom Unfallort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Das Auto

weißt Kratz- und Abriebspuren auf, welche sich im vorderen Bereich des Fahrzeugs

befinden. Der Schaden beträgt rund 2.000EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall – Mercedes-Fahrer übersieht VW

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwoch kam es gegen 10:30 Uhr zu einem

Verkehrsunfall in der Adersbacher Straße. Ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer wollte

ursprünglich nach rechts abbiegen, entschied sich jedoch kurzfristig um und fuhr

doch gerade aus. Hierbei übersah er den VW eines 57-jährigen, welcher sich

gerade in die Kreuzung vortastete und kollidiert mit ihm. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 10.000EUR.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am

Mittwoch zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße „Im

Spitzerfeld“. Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte den Hyundai einer

53-jährigen Frau und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne

seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der PKW wurde hinten rechts

beschädigt, der Sachschaden beträgt rund 1.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223-92540, zu melde

Eppelheim/A5: Raser unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Eppelheim – Weil ein 31-jähriger Fahrer eines VW-Golf gegen 01:00 Uhr auf

der A5 zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und der Anschlussstelle

Schwetzingen mit 135km/h anstatt der erlaubten 100km/h unterwegs war, wurde

dieser durch eine Streife des Autobahnreviers Seckenheim einer Verkehrskontrolle

unterzogen. Die Beamten hatten schnell den Verdacht, dass der 31-Jährige unter

Drogeneinfluss stand. Ein erster Test bestätigte, dass der Fahrer unter

Kokaineinfluss stand. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Nach einer Blutentnahme wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Die

Ermittlungen dauern an.

Wiesloch – Zwei Verkehrsunfalle mit Verletzten hielten Polizei und

Rettungskräfte am späten Mittwochnachmittag auf Trag.

Gegen 16.30 Uhr kam es auf der Heidelberger Straße zu einem Auffahrunfall, bei

dem eine Person verletzt wurde. Eine 24-jährige Mini-Fahrerin war in Richtung

Innenstadt unterwegs, als sie kurz nach der Einmündung zum PZN auf einen

21-jährigen VW-Fahrer auffuhr, der an einer Rot zeigenden Bedarfsampel anhalten

musste. Nach ihrer Erstbehandlung vor Ort wurde die leicht verletzte Frau mit

einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 21-Jährige blieb

unverletzt. Der Mini musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich

nach ersten Schätzungen auf rund 8.000.- Euro. Während der Unfallaufnahme

entstanden in der Heidelberger Straße erhebliche Verkehrsbehinderungen, sowohl

stadtauswärts als auch stadteinwärts. Stadteinwärts staute sich der Verkehr

zeitweise über die L 594a hinaus bis zur B 3. Gegen 18 Uhr hatte sich die

Verkehrslage wieder normalisiert.

Gegen 17.30 Uhr kam es in der Staatsbahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem Linienbus und einer Pedelec-Fahrerin. Beim Anfahren der

Busplattform am Zentralen Omnibusbahnhof und dem anschließenden Rechtsabbiegen

zum Bussteig A übersah der Busfahrer die 66-jährige Pedelec-Fahrerin, die sich

rechts neben ihm im „toten Winkel“ befand. Daraufhin kam es zum seitlichen

Kontakt, worauf die Frau zu Boden stürzte und sich zum Glück nur leicht

verletzte. Sie wurde vor Ort behandelt und vorsorglich mit einem Rettungswagen

zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden ist gering.