69117 Heidelberg, Ziegelhausen – Tresor aus dem Neckar geborgen – Wer kann Hinweise dazu geben? – SIEHE EINGANGSFOTO

Am 23.09.2020 brachten Polizeitaucher der Wasserschutzpolizei im Rahmen eines Einsatzes einen leeren Tresor aus dem Neckar (km 29,180) an die Oberfläche.

Der Tresor des Herstellers Tresorbau GmbH, Marke Format, ist dunkelgrau, ca. 31 kg schwer und hat eine Größe von 37 x 30 x 32 cm.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei Heidelberg unter der Nummer 06221 13748-3 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Heidelberg-Bergheim: Unbekannter entwendet Spendenbox

Heidelberg – Am Mittwoch gegen 10:30 Uhr entwendete ein bislang

unbekannter Täter aus einem Büroraum einer sozialen Einrichtung in der

Bergheimer Straße eine Spendenkasse mit mehreren hundert Euro Inhalt. Der Täter

betrat unter einem Vorwand die Einrichtung, woraufhin dieser in einem

unbeobachteten Moment eine Blechdose gefüllt mit Spendengeldern entwendete und

sich unbemerkt entfernen konnte. Eine Angestellte bemerkte sofort, den Diebstahl

und verständigte die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Dieb

verlief bislang ergebnislos. Der Mann war bereits verschwunden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, 170 – 175 cm

groß, Glatze, mitteleuropäischer Phänotyp, akzentfreies Deutsch, Jeanshose,

rotes T-Shirt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-1700 beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.