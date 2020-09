Angriff auf einen Polizeibeamten

Bad Kreuznach

Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein 23-jähriger Polizeibeamter der PI Bad Kreuznach von einem 55-jährigen bei einem Angriff nicht unerheblich verletzt. Vorausgegangen war ein Einsatz, nach dem der 55-jährige zunächst zur Polizeidienststelle verbracht werden sollte. Zeigte er sich vor Ort noch kooperativ und friedlich gegenüber den Beamten, fing dieser auf der Fahrt im Streifenwagen an, plötzlich zu randalieren. Hierbei griff er den Polizeibeamten an, der dabei so schwer verletzt wurde, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Nur durch hinzueilende weitere Polizeibeamte konnte der Angriff beendet werden, hierbei verletzte sich auch eine 28-jährige Beamtin leicht. Gegen den 55-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Metalldiebstahl

Bad Sobernheim

In der Nacht vom 23. auf 24. September gelangten unbekannte Täter auf ein unverschlossenes Baustellengelände in der Monzinger Straße. Dort wurden dann schätzungsweise 8000 bis 9000 Meter Elektrokabel welches zu großen Teilen bereits eingebaut war entwendet. Aufgrund des hohen Gesamtgewichtes dürfte das Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Die Schadenhöhe beläuft sich auf etliche tausend Euro.

Zeugen, welche Beobachtungen zur Tat oder den Tätern gemacht haben werden gebeten, dies der Polizei Kirn mitzuteilen.

Frau beim Rückwärtsfahren angefahren

Eisenberg, Staufer Straße

Als am heutigen Morgen, gegen 09.40 Uhr eine 82 jährige ´Frau aus Eisenberg aus der Postfiliale ging und auf die andere Straßenseite wechseln wollte, sah sie schon einen beigen Kastenwagen auf dem Parkplatz gegenüber stehen. Da dieser zu diesem Zeitpunkt stand, wechselte sie dann die Straßenseite und lief langsam weiter. In diesem Moment fuhr der Fahrer des Kastenwagens plötzlich rückwärts vom Parkplatz herunter und touchierte sie. Hierdurch wurde die Frau am Arm verletzt. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Kastenwagen mit der Aufschrift „Fuchs“ auf der rechten Tür sich von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Fahrer und dem Kennzeichen des Kastenwagens machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

Einbrüche

Göllheim

Zwischen dem 22.09.2020, 17:30 h und dem 23.09.2020, 05:20 h wurde „Am Marktplatz“ an einem Pritschenwagen eine Fensterscheibe gewaltsam aufgeschoben. Es wurde ein Lasermessgerät und ein Trennschneider entwendet. Die Täter sind unbekannt.

Des Weiteren wurde im Woogweg an einer Lagerhalle eine Scheibe engeschlagen. Die bislang unbekannten Täter gelangten auf diesem Weg in das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar.