Mülltonnenbrand – Bingen, Gaustraße (ots)

24.09.2020, 00.35 Uhr

Am 24.09.2020, 00.35 Uhr, wurde die Polizei über den Brand von Mülltonnen in der Gaustraße, Höhe Anwesen 35, informiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten Kräfte der Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Die Brandursache konnte noch nicht geklärt werden. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/905-0.

Mainz-Altstadt – Betrunkener Radfahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

Mainz-Altstadt (ots) – Mittwoch, 23.09.2020, 16:08 Uhr

Ein 85-jähriger Fußgänger wird am Mittwochnachmittag von einem Radfahrer

angefahren und hierbei verletzt. Gegen 16:08 Uhr befährt der 45-Jährige

Fahrradfahrer und spätere Beschuldigte die Fußgängerzone der Neubrunnenstraße in

Richtung Neubrunnenplatz, die an dieser Stelle grundsätzlich von Fahrrädern im

Schritttempo befahren werden darf. Der 85-jährige Rentner geht in der

Neubrunnenstraße in gleicher Richtung und wird von dem Radfahrer hinterrücks

angefahren. Der Rentner kommt hierauf zu Fall, verletzt sich und muss vom

Rettungsdienst behandelt werden. Der Fahrradfahrer flüchtet zunächst von der

Unfallstelle, kann aber später von Beamten der Polizeiinspektion Mainz 2 in der

Neustadt angetroffen werden. Der 45-Jährige ist stark alkoholisiert und hat

einen Atemalkoholwert von über 2,4 Promille. Ihm wird eine Blutprobe entnommen

und er muss sich nun strafrechtlich wegen des Vorfalls verantworten.

Mainz – Mombach, Einbruch in Baumarkt- Mähroboter entwendet

Mainz-Mombach (ots) – Dienstag, 22.09.2020- Mittwoch, 23.09.2020

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brechen unbekannte Täter in

den Außenbereich eines Mainzer Baumarktes ein.

Hierbei verschaffen sich die Täter Zugang zum Außenbereich des Marktes und

entwenden Mähroboter im Wert von mehreren tausend Euro.

Der Einbruch wurde durch Marktmitarbeiter am Morgen bei Öffnung des Marktes

festgestellt und der Polizei gemeldet.

Durch die Mainzer Polizei wurde eine Spurensuche vor Ort durchgeführt, die

Ermittlungen dauern an.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Mainz (ots) – Mittwoch, 23.09.2020, 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr

Unbekannte Täter versuchen am Mittwochvormittag in eine Wohnung in der Berliner

Straße einzubrechen, gelangen aber nicht ins Innere. Es liegen keine

Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Diebstahl aus Auto

Mainz (ots) – Dienstag, 22.09.2020, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 23.09.2020, 06:15

Uhr

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen brechen unbekannte Täter einen

Sprinter auf, der im Heiligkreuzweg geparkt ist. Sie entwenden mehrere Maschinen

und Werkzeuge. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.