Worms – Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Worms (ots) – Gestern, um kurz vor 08:00 Uhr prallt ein Motorradfahrer in der

Bebelstraße beim Überholen mit einem PKW zusammen und wird verletzt. Der

17-jährige Fahrer einer 125er KTM fährt in Richtung Gaustraße und überholt

mehrere PKW, da der Verkehr stockt. Aus der Fahrzeugschlange schert ein

22-jähriger Autofahrer nach links aus, um in die Glockengießerstraße abzubiegen.

Der Zweiradfahrer prallt mit dem Auto zusammen und stürzt. Mit Schürfwunden und

Verdacht auf Mittelhandknochenbruch wird der Jugendliche ins Klinikum gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Flörsheim-Dalsheim – Vorfahrt missachtet, vier PKW beschädigt

Worms (ots) – Am gestrigen Vormittag, um 09:25 Uhr missachtet ein 57-jähriger

Autofahrer in Flörsheim-Dalsheim die Vorfahrt, wodurch er selbst verletzt und

vier Pkw beschädigt werden. Er befuhr die Gartenstraße und bog, ohne auf den

bevorrechtigten Verkehr zu achten, nach links in die Alzeyer Straße ein. Hierbei

kommt es zur Kollision mit dem von links kommenden PKW eines 81-jährigen

Fahrers, der über die Gegenfahrbahn abgedrängt wird und dort gegen einen

geparkten PKW prallt. Das geparkte Auto wird durch den Aufprall nach hinten

gegen einen weiteren PKW geschoben, an dem leichter Sachschaden entsteht. Leicht

verletzt wird der Unfallverursacher ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird

auf ca. 11.000 Euro beziffert.Polizeipräsidium Westpfalz