Kaiserslautern: Die Polizei-NewsAuto gestreift und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Ein Unfall mit Fahrerflucht ist am Mittwochabend aus der

Merkurstraße gemeldet worden. Die Polizei sucht den Verursacher, der auf dem

Parkplatz eines Sportgeschäftes einen VW Scirocco beschädigt hat.

Der Scirocco-Fahrer hatten seinen Wagen nach eigenen Angaben gegen 17.20 Uhr auf

dem Parkplatz am „Decathlon“ rückwärts in Queraufstellung abgestellt. Als er um

18.50 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, entdeckte er einen Schaden an der linken Seite

der vorderen Stoßstange.

Den Spuren nach zu urteilen hat ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken

den Scirocco gestreift. Der verantwortliche Fahrer machte sich jedoch aus dem

Staub, ohne sich zu melden. Sein Wagen dürfte allerdings ebenfalls einen

Streifschaden in einer Höhe zwischen 34 und 62 Zentimeter davongetragen haben.

Hinweise auf das Verursacherfahrzeug nimmt die Polizeiinspektion 2 unter 0631 /

369 – 2250 gern entgegen. |cri

Dieben genügt ein kurzer Augenblick…

Kaiserslautern (ots) – In einem Supermarkt in der Merkurstraße ist eine Frau am

Mittwochnachmittag bestohlen worden. Der 23-Jährigen kam dabei zwischen 13.45

und 14 Uhr der Geldbeutel samt Inhalt abhanden.

Nach Angaben der jungen Frau wollte sie Backwaren aus dem Automaten holen und

legte für einen Moment ihren Geldbeutel in der Warenauslage ab. Kurz darauf

merkte sie, dass die Geldbörse weg ist. Einen konkreten Täterhinweis konnte die

23-Jährige nicht geben.

Das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, Wertgegenstände nicht aus den Augen zu

lassen – auch nicht für einen „kurzen Moment“. Dieben genügt schon ein solcher

unbeobachteter Augenblick, um zuzugreifen. |cri

Handfester Streit unter Nachbarn

Kaiserslautern (ots) – Unter Nachbarn ist es am Mittwochabend im westlichen

Stadtgebiet zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Nach den bisherigen

Erkenntnissen waren sich die beiden Männer im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses

begegnet. Aus noch ungeklärten Gründen kam es zu einem Wortgefecht. Die

Diskussion eskalierte und einer fing an, auf den anderen einzuschlagen. Das

Opfer erlitt mehrere kleine Platzwunden sowie Hämatome.

Durch einen weiteren Nachbarn wurde die Polizei verständigt. Als die Streife

wenig später vor Ort eintraf, hatten die beiden Männer ihren Streit beigelegt.

Der verletzte 46-Jährige lehnte eine Versorgung durch den Rettungsdienst und

eine weitere Behandlung im Krankenhaus ab. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

|cri

Joint und Ecstasy sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Einen Joint und eine Ecstasy-Tablette stellten Polizisten

während einer Personenkontrolle am Mittwochabend auf dem Messeplatz sicher. Den

Beamten waren drei Männer aufgefallen. In ihrem Umfeld war deutlich der Geruch

von Marihuana wahrnehmbar. Den angerauchten Joint entdeckten die Ordnungshüter

dann auch, ein 20-Jähriger hatte versucht ihn unbemerkt wegzuwerfen. Während der

Kontrolle fanden die Einsatzkräfte bei einem Begleiter des Mannes eine

Ecstasy-Tablette. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Die beiden 20-Jährigen

erwartet ein Strafverfahren. Wegen des Drogenkonsums wurde vorsorglich die

Führerscheinstelle informiert. |erf

Ärgerliche Überraschung

Kaiserslautern (ots) – Eine äußerst ärgerliche Überraschung hat eine Frau aus

dem Landkreis am Mittwoch in Kaiserslautern erlebt. Die 46-Jährige hatte am

frühen Morgen ihren Citroen Aircross auf einem Parkplatz in der

Hans-Geiger-Straße abgestellt. Als sie am Nachmittag zu ihrem Wagen zurückkam,

fand sie ihn mit einer ordentlichen Delle auf der Fahrerseite vor.

Offenbar hatte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Citroen gerammt

und dabei die hintere Tür beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu

kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub.

Die Unfallzeit liegt demnach zwischen 6.15 und 15 Uhr. Der Sachschaden dürfte

mehrere tausend Euro betragen. Die Ermittlungen nach dem Verursacher laufen. Auf

ihn kommt eine Strafanzeige zu. |cri

Angst vor der Ex-Freundin

Kaiserslautern (ots) – Ein junger Mann meldete sich am Mittwochabend bei der

Polizei. Er traute sich nicht nach Hause, weil dort vor der Tür seine

Ex-Freundin auf ihn wartete. Man hatte sich am Vorabend getrennt und vereinbart,

dass man keinen Kontakt mehr zueinander pflege. Entgegen der Absprache wartete

nun die Ex-Freundin vorm Haus des jungen Mannes. Als er sie sah, rannte er

davon. Die Verfolgung gab die Verschmähte nach kurzer Zeit auf. Der Ex-Freund

informierte die Polizei. Er hatte Angst nach Hause zu gehen. Eine Vermittlung

zwischen ihm und seiner Ex-Freundin lehnte der Mann ab. Wie die Sache ausging,

und ob sich der junge Mann doch noch nach Hause traute, ist nicht bekannt. |erf

Betrug: Spielkonsole zweimal angeboten

Kaiserslautern (ots) – Eine Spielkonsole für 150 Euro – das Schnäppchen wollte

sich ein 28-Jähriger nicht entgehen lassen. Das Angebot hatte der Mann auf einer

Verkaufsplattform in den Sozialen Medien entdeckt. Per Echtzeitüberweisung

bezahlte er den Kaufbetrag, doch dann kamen ihm Bedenken: Ist der Verkäufer

vertrauenswürdig? Der 28-Jährige bat einen Angehörigen, beim Verkäufer

nachzufragen, ob die Konsole noch zum Verkauf steht. Der Anbieter bestätigte und

bot die Spielkonsole auch dem Angehörigen an. Jetzt witterte der 28-Jährige

Betrug und drohte mit einer Strafanzeige. Sein Geld forderte er vergebens

zurück. Der angebliche Verkäufer löschte die Verkaufsanzeige und auch gleich

sein Social-Media-Profil. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Betrugs.

|erf

22 leere Kisten gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Leergut-Diebe haben in der Nacht zu Mittwoch in der

Julius-Küchler-Straße zugeschlagen. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt

zum Garten einer Kindertagesstätte und stahlen dort leere Getränkekisten, die

zur Abgrenzung eines neu bepflanzten Bereichs benutzt wurden. Insgesamt nahmen

die Diebe 22 Kästen mit.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen

Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr. Hinweise auf

verdächtige Personen, die in diesem Zeitraum aufgefallen sind, nimmt die

Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße jederzeit unter der Telefonnummer 0631 /

369 – 2250 entgegen. |cri

Illegaler Schlafplatz

Kaiserslautern (ots) – Wegen Hausfriedensbruchs hat sich ein Mann aus dem

Stadtgebiet am Mittwoch eine Strafanzeige eingehandelt. Der 44-Jährige war

widerrechtlich auf ein ehemaliges Firmengelände in der Königstraße eingedrungen

und hatte dort in einer Halle sein Nachtlager aufgeschlagen. Die Hausmeister

fanden ihn am Mittwochmorgen und verständigten die Polizei.

Wieso der Mann, der einen festen Wohnsitz hat, sich diesen Platz zum Schlafen

aussuchte, ist unklar. |cri

Unfallflucht: Hausbriefkasten beschädigt

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In der Straße Unterer Weg hat in der

Nacht zum Mittwoch ein Unbekannter einen Unfall verursacht. Die Polizei

ermittelt wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Der Fahrzeugführer streifte

einen Hausbriefkasten. Der geschädigte Eigentümer fand den Briefkasten am

Mittwochmorgen abgerissen und beschädigt am Boden liegen. Spuren deuten darauf

hin, dass ein Fahrzeug den Briefkasten und einen Blumenkübel touchierte. Der

verantwortliche Fahrer fuhr weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die

Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wem ist in der Nacht zwischen 20 Uhr

und 7.30 Uhr Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern

unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Kaiserslautern (ots) – 25 Beanstandungen in rund zweieinhalb Stunden – das ist

die Bilanz einer Verkehrskontrolle am Mittwochvormittag in der Merkurstraße.

Eine Dienstgruppe der Polizeiinspektion 2 richtete in Höhe einer Tankstelle eine

Kontrollstelle ein und nahm ab 9.20 Uhr die vorbeikommenden Fahrzeuge ins

Visier.

Im Zeitraum der Kontrolle wurden 15 Fahrer als „Gurtmuffel“ überführt und

mussten wegen Missachtung der Gurtpflicht ein Verwarnungsgeld bezahlen. Acht

Fahrer wurden mit dem Handy am Ohr erwischt – auf sie kommen Anzeigen, Punkte

und Bußgeld zu. Eine weitere Ordnungswidrigkeitsanzeige ging an einen Fahrer,

dessen Fahrzeug „überfällig“ für die Hauptuntersuchung war – die Plakette war

längst abgelaufen.

Gleich zu Beginn der Kontrolle hatten es die Beamten mit einer Autofahrerin zu

tun, die unter Drogeneinfluss stand. Als die 32-jährige Opel-Fahrerin gestoppt

und überprüft wurde, fiel ihr drogentypisches Verhalten auf. Einen Urintest

lehnte die Frau ab. Sie wurde deshalb zur Entnahme einer Blutprobe ins

Krankenhaus gebracht. Wenn das Ergebnis den Verdacht bestätigt, kommt auf die

Frau mindestens eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter

Drogeneinfluss zu, eventuell auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz. |cri

Geld mit fremder Karte abgehoben

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben offensichtlich den Geldbeutel einer

77-Jährigen gefunden. Die Frau hatte ihn Anfang des Monats in einem

Einkaufszentrum in der Merkurstraße verloren. In dem Portemonnaie befanden sich

neben Ausweisdokumenten auch zwei Bankkarten. Jetzt stellte die Seniorin fest,

dass mit einer der EC-Karten 1.000 Euro von ihrem Konto abgehoben wurden. Wie

die Unbekannten an die Geheimzahl der Bankkarte gelangten ist nicht geklärt. Die

Polizei ermittelt und warnt: Sperren Sie verlorene Bank- und Kreditkarten sofort

über den Sperr-Notruf 116 116! Bewahren Sie niemals Karten und PIN zusammen auf!

|erf