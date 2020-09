Verkehrsunfall mit verletztem Liegeradfahrer

Germersheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer kam es am Mittwochnachmittag 23.09.2020 in Germersheim. Der Liegeradfahrer befuhr die Hafenstraße in Richtung Rheinbrückenstraße, dort missachtete er, beim Überqueren der Fahrbahn am Kreisverkehr zur Hamburger Straße, die Vorfahrt einer herannahenden Autofahrerin.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich der Radfahrer eine schwere Armverletzung zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Gefahren am Telefon – Vorsicht vor falschen Gewinnversprechen

Rülzheim (ots) – Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Betrug leiteten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim ein. Ein bislang unbekannter Anrufer hatte am Mittwochmorgen eine 64-jährige Frau aus Rülzheim angerufen und diese zum Gewinn von nahezu 50.000 EUR beglückwünscht.

Zur Auszahlung des Betrages müsse die Seniorin noch Guthabenkarten im Wert von 1.000 Euro erwerben. Der Gewinn werde ihr durch eine Notarin persönlich übergeben und im Gegenzug solle sie die Guthabenkarten aushändigen. Die Rülzheimerin bemerkte den Schwindel und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Betrugsmasche “Enkeltrick”

Germersheim (ots) – Die Ermittlungen wegen versuchtem Trickbetrug haben am Mittwoch 23.09.2020 Beamte der Polizeiinspektion Germersheim aufgenommen. Eine bis dato unbekannte Anruferin hatte sich gegen 12 Uhr telefonisch bei einer 79-Jährigen aus Germersheim gemeldet und sich als Enkelin ausgegeben. Die Germersheimerin entgegnete, dass sie keine Enkel habe, woraufhin die Anruferin das Gespräch beendete.

Betrugsmasche digitaler Liebesbetrug

Lingenfeld (ots) – Eine 59-jährige Frau aus dem Landkreis hat durch “Love Scamming”, also Liebesbetrug im Internet, rund 19.000 Euro verloren. Sie hatte vor 3 Wochen über eine Online-Plattform einen angeblichen amerikanischen Arzt kennengelernt, der auf einem Schiff vor Norwegen Dienst verrichte und nun über einen Anwalt bei seinem Arbeitgeber einen Urlaubsantrag stellen müsse. Hier bat er die Dame um Begleichung der Anwaltskosten, diese kam der Bitte nach. Auch die Kosten für ein Boot, welches den Mann zum Festland bringen sollte, zahlte die Frau, hierzu nahm sie sogar einen Kredit auf.

Als der angebliche Arzt mitteilte, dass er noch die Kosten für einen Ersatzarzt tragen müsse und um weitere 90.000 Euro bat wurde die Frau misstrauisch, recherchierte im Internet und bemerkte, dass das Profilbild des “Arztes” im Zusammenhang mit Betrügen auftauchte. Daraufhin erstatte sie Anzeige bei der Polizei.

Ausführliche Hinweise und Beratungstipps zur Betrugsmasche “Love Scamming” oder “Romance Scamming” finden sie hier: https://s.rlp.de/8sGJV.