Mann unter Drogeneinfluss muss in Gewahrsam genommen werden

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 23.09.2020, 11:15 Uhr, wurde in der Lagerhausstraße ein stark schwankender Mann gemeldet. An der Kreuzung Kaiserwörthdamm konnte eine Polizeistreife einen 29-Jährigen auf dem Grünstreifen sitzend antreffen. Er gab an, mehrere “Joints” konsumiert zu haben.

Bei seiner Durchsuchung wurden geringe Mengen Marihuana gefunden. Auf Grund seines Zustandes musste er in Gewahrsam genommen werden. Daneben kommt ein Strafverfahren wegen Besitz von Betäubungsmitteln auf ihn zu.

Auto dreht sich und landet im Grünstreifen

Ludwigshafen (ots) – Bei einem Unfall am Mittwoch 23.09.2020 um 21 Uhr, landete eine 19-Jährige in der Meckenheimer Straße mit ihrem Auto im Grünstreifen. Die Frau fuhr in Richtung Maudacher Straße und kam aus ungeklärter Ursache in Höhe der Dhauner Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend drehte sich das Auto und kam im Grünstreifen rechts der Straße zum Stehen.

Es wurde im Frontbereich erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 2.500 Euro. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Unfall mit Straßenbahn – 12.000 Euro Schaden

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 23.09.2020, um 17 Uhr, kam es in der Mannheimer Straße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Eine 37-Jährige fuhr mit ihrem Auto in Richtung Hans-Warsch-Platz und wollte in Höhe der Straße In den Hollergärten wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer ebenfalls in Richtung Hans-Warsch-Platz fahrenden Straßenbahn der Linie 4, die mit rund 50 Fahrgästen besetzt war.

Es entstand insgesamt ein Schaden von rund 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Während der Dauer der Unfallaufnahme wurde der Betrieb der betroffenen Straßenbahnlinie gestoppt.

Haftbefehle vollstreckt

Ludwigshafen (ots) – Bei einer Personenkontrolle in der Wegelnburgstraße am Mittwoch 23.09.2020, um 17:40 Uhr, wurde ein 65-Jähriger festgestellt, gegen den mehrere Haftbefehle vorlagen. Da er die geforderten Geldstrafen nicht zahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gebäudebrand Bahnhofstraße

Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 23.09.2020, wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 18:30 Uhr zu einem Gebäudebrand nach Ludwigshafen in die Bahnhofstraße Stadtteil Mitte alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung im Bereich des 1. Obergeschosses sichtbar. Der Brand in einem Reisebüro konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden.

Der Wohnbereich des fünf geschossigen Gebäudes war nicht betroffen. Es wurden keine Personen verletzt. Während des Brandeinsatzes kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 4 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.