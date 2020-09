Zusammenstoß im Begegnungsverkehr – Feuerwehrfahrzeug beschädigt

Waldsee (ots) – Auf der Kreisstraße 13 zwischen Altrip und Waldsee, in Höhe des Campinggebietes Auf der Au, kam es am Mittwoch 23.09.2020 kurz vor 08:00 Uhr, zum Zusammenstoß eines aus einem Einsatz zurückkehrenden Feuerwehrfahrzeuges mit einem entgegenkommenden weißen Sattelzug. Ersten Ermittlungen zu Folge war letzterer zu weit nach links gekommen, sodass es zum Zusammenstoß der Außenspiegel kam.

An dem Feuerwehrfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Der LKW setzte seine Fahrt fort und beging Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Brand in Mülldeponie

Heßheim (ots) – Am Donnerstag 24.09.2020 um 4:20 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer einen Brand in der Mülldeponie. Kräfte der Polizei Frankenthal unterstützten die Feuerwehr mit Verkehrs- und Absperrmaßnahmen. Die Feuerwehr ist nach wie vor am Löschen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei können erst aufgenommen werden, sobald die Arbeiten der Feuerwehr beendet sind. Insofern können noch keine Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe gemacht werden. Es gibt zum derzeitigen Stand keine Verletzten bzw. Toten.

Einbruchsprävention – Schwerpunktkontrollen

Mutterstadt/Limburgerhof (ots) – Einen Schwerpunkt legten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Mittwoch, 23.09.2020, im Zeitraum von 15:00 bis 19:30 Uhr, auf die Verhinderung potentieller Einbrüche. Bei einer Vielzahl kontrollierter Personen und Fahrzeuge ergaben sich keine Hinweise auf Einbrecher. In Anbetracht der langsam beginnenden so genannten “dunklen Jahreszeit”, es wird abends schneller dunkler, werden die Kontrollen in unregelmäßigen Abständen und in verschiedenen Orten im Zuständigkeitsgebiet fortgesetzt.