Zwei Verkehrsunfälle mit Radfahrerbeteiligung

Speyer (ots) – 23.09.2020, 16:32 und 19:00 Uhr – Gleich zwei Verkehrsunfälle, bei welchen Radfahrer beteiligt waren und leicht verletzt wurden, ereigneten sich am Mittwoch 23.09.2020 in Speyer.

Gegen 16:32 Uhr fuhr eine 37-jährige Kleinwagenfahrerin aus Schifferstadt aus der Einfahrt eines Eiscafes auf Franz-Kirrmeier-Straße ein. Hierbei übersah sie eine 14-jährige Radfahrerin aus Speyer, die den in beiden Richtungen freigegeben Fahrradweg Richtung Auestraße befuhr. Beim Zusammenstoß kippte das Mädchen, welches ohne Fahrradhelm unterwegs war, gegen die Motorhaube des Pkw und klagte anschließend über Kopf- und Knieschmerzen. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend an die an der Unfallstelle eingetroffenen Eltern übergeben. An Pkw und Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.600 EUR.

Um 19:00 Uhr befuhr ein 58-jähriger Opel-Corsa-Fahrer Speyer die St-German-Straße von der Hilgardstraße kommend in Richtung Lindenstraße. An der Einmündung Lindenstraße wollte er seine Fahrt geradeaus in die St.-German-Straße fortsetzen. Er übersah dabei einen auf der Lindenstraße aus Richtung Paul-Egell-Straße kommenden Radfahrer, der sich im Gegenverkehr auf der abknickenden Vorfahrtsstraße befand.

Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der ebenfalls 58-jährige Radfahrer aus Speyer, der eine Radhelm trug, stürzte und sich leichte Verletzungen an Arm, Schienbein und Hüfte zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. An Fahrrad und Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3.100 EUR.

Unfallflucht dank Zeuge geklärt

Speyer (ots) – 23.09.2020, 10:00 Uhr – Dank eines aufmerksamen Unfallzeugen konnte die Polizei eine Verkehrsunfallfluch aufklären, zu welcher es am Mittwoch 23.09.2020 gegen 10:00 Uhr in der Paul-Egell-Straße gekommen war. Eine 83-jährige Golf-Fahrerin aus Speyer touchierte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand parkenden BMW und verursachte an diesem einen Schaden von ca. 700 EUR. Danach stieg sie aus ihrem Fahrzeug, sammelte den abgefahrenen Außenspiegel des BMW ein und entfernte sich von der Unfallstelle.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtete und sich das Kennzeichen notierte, verständigte daraufhin die Polizei. Diese konnte die Fahrzeughalterin an ihrer Wohnanschrift antreffen. Sie zeigte sich geständig und übergab den Beamten den zuvor abgefahrenen Außenspiegel des gegnerischen Fahrzeugs.

Sachbeschädigungen an Möbelgeschäft

Speyer (ots) – Zwischen 22.09.und 23.09.2020, 19:00 bis 10:00 Uhr – Unbekannte Täter beschädigten vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein in der Iggelheimer Straße vor einem Möbelgeschäft geparktes Firmenfahrzeug des Möbelhauses durch einen Tritt gegen die Fahrertür. Zudem wurde die Hausfassade des Geschäftes im Bereich der Warenausgabe beschmutzt und mittels Stiften beschmiert und beschriftet. Insgesamt entstand hierdurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Der Polizei liegen derzeit keine konkreten Täterhinweise vor. Allerdings sollen sich in den Abendstunden immer wieder Jugendliche dort aufhalten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.