Tataufklärung dank Wespe? Einbruchsdiebstahl in Verkaufsbude

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 23.09.2020, 20:00 Uhr und 24.09.2020, 02:45 Uhr, brechen bislang unbekannte Täter in eine in der Carl-Benz-Straße aufgestellte Verkaufsbude ein. Einer ersten Einschätzung zufolge werden Bargeld in Höhe von 20 Euro sowie Lebensmittel in derzeit unbekannter Schadenshöhe entwendet. Im Rahmen der Spurensuche stellen die Beamten fest, dass der Täter augenscheinlich von einer Wespe gestochen wurde.

Die von dem Täter in einem dortigen Verbandskasten aufgefundene und genutzte Creme gegen Juckreiz können die Beamten ebenso wie die Wespe sicherstellen. Ob sich an diesen womöglich noch Spurenmaterial des Täters befindet, wird ermittelt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Zündelnder Jugendlicher wird Geschädigter einer Körperverletzung

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 23.09.2020 gegen 18 Uhr, zünden zwei 15-jährige Frankenthaler im Bereich der Beindersheimer Straße kleine Stöckchen an, sodass es zu einer Rauchentwicklung kommt. Ein 53-jähriger Anwohner ärgert sich über das Verhalten der beiden Jugendlichen und begibt sich mit seinem Fahrrad zu diesen. Diese wiederum versuchen daraufhin, sich der Ansprache durch den 53-Jährigen zu entziehen.

Als der 53-Jährige einen der 15-Jährigen eingeholt hat, reißt er diesen von seinem Fahrrad, packt ihn fest am Hals und würgt ihn für wenige Sekunden. Bei Eintreffen der Beamten zeigt der 53-Jährige sich weiterhin aggressiv, kann jedoch im Zuge der Anzeigenaufnahme beruhigt werden.