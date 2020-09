Groß-Gerau

Schüsse auf Tauben lösen Polizeieinsatz aus

Kelsterbach (ots) – Der Eingang eines Notrufes hat am Donnerstagvormittag 24.9.2020 einen Polizeieinsatz in der Altkönigstraße ausgelöst. Zeugen hatten dort gegen 10.30 Uhr Schussgeräusche wahrgenommen und damit verbunden, einen älteren Mann am Fenster beobachtet. Laut Schilderungen soll dieser mutmaßlich mit einer Waffe aus dem Fenster geschossen haben. Daraufhin sperrte die Polizei weiträumig den Bereich.

Schnell konnte das gemeldete Geschehen überprüft werden. Wie sich herausstellte, hatte der Mann mit einer Schreckschusswaffe aus seinem Fenster heraus auf Tauben geschossen. Die Durchsuchung der Wohnung führte schlussendlich zum Auffinden und der Sicherstellung der Schreckschusswaffe.

Der Tatverdächtige wird sich nun wegen des Verdachts Verstoß gegen das Waffengesetz sowie des Verdachts Verstoß gegen das Tierschutzgesetz verantworten müssen. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit an.

Gestohlenes Mountainbike bei 15-Jährigem sichergestellt

Rüsselsheim (ots) – Eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim hat in der Nacht zum Donnerstag 23.09.2020 einen 15 Jährigen vorläufig festgenommen und ein mutmaßlich gestohlenes Fahrrad sichergestellt. Gegen 2.30 Uhr fiel der Jugendliche den Polizeikräften in der Lucas-Cranach-Straße auf. Bei Erblicken der Streife trat der Rüsselsheimer in die Pedale und versuchte in Richtung Albrecht-Dürer-Straße in den Ostpark davonzufahren.

Die Flucht währte jedoch nur kurz, der 15-Jährige konnte eingeholt und kontrolliert werden. Zur Herkunft des Mountainbikes machte er zunächst unglaubwürdige Angaben, gab dann aber schließlich zu, das Rad entwendet zu haben. Der Jugendliche kam zunächst auf die Wache und muss sich jetzt wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen zur Herkunft des Mountainbikes dauern noch an.

Trickdiebe bestehlen Seniorin und erbeuten Schmuck – Wer hat Täter gesehen?

Mörfelden-Walldorf (ots) – Kriminelle haben am Mittwochmittag 23.09.2020 eine Seniorin in der Doppelstadt bestohlen. Gegen 11.40 Uhr klingelte ein bislang noch unbekannter Täter bei der älteren Frau in der Niddastraße, gab sich als Mitarbeiter der Stadt aus und gab vor, nach den Wasserleitungen schauen zu müssen. Nachdem der Trickdieb in das Anwesen gelassen wurde, nutzten Komplizen die Situation und drangen ebenfalls in das Haus der Rentnerin ein. Hier entwendeten sie unter anderem mehrere Ketten, Ringe, Ohrringe und Armbanduhren. Erst später bemerkte die Seniorin den Diebstahl und verständigte die Polizei.

Täterbeschreibung:

Der angebliche Mitarbeiter der Stadt war circa 1,65 Meter groß, hatte sehr kurze dunkle Haare, eine kräftige Statur und keinen Bart. Laut Zeugenaussagen trug er dunkle Klamotten.

Zeugen, denen der Beschriebene näher aufgefallen ist und die ihn besser beschreiben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Krip unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Fahrrad bei Festnahme sichergestellt – Wem gehört sichergestelltes Mountainbike?

Bischofsheim (ots) – Nach der Festnahme zweier Jugendlicher am frühen Dienstagabend 22.09.2020 beschäftigt die Polizei derzeit die Herkunft eines sichergestellten Mountainbikes. Gegen 17 Uhr am Dienstag hatten Zeugen die Polizei verständigt und auf 2 Jungen aufmerksam gemacht, die sich an einem Rad zu schaffen machten.

Eine Polizeistreife konnte zwei 15-17 jährige Jugendliche festnehmen und bei ihnen ein Mountainbike sicherstellen. Bislang konnten die Ermittler das Fahrrad noch nicht zuordnen, weshalb jetzt mit einem Bild des Velos öffentlich nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin gesucht wird.

Wer hat Hinweise zur Herkunft des Fahrrades? Hinweise nimmt das Kommissariat 35 der Rüsselsheimer Kripo unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Baggerlöffel von Baustelle entwendet – Wer hat den Abtransport bemerkt?

Pfungstadt (ots) – Am Mittwoch 23.9.2020 haben Mitarbeiter einer Baufirma den Diebstahl eines rund 200 Kilogramm schweren Baggerlöffels entdeckt und die Polizei informiert. Nach ersten Ermittlungen hatten sich noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag 18.9.2020 und Mittwoch 29.9.2020 Zugang zu dem Baustellengelände in der Bergstraße verschafft und dort den sogenannten Tiefenlöffel mit Schneide, zugehörig zu einem Minibagger, entwendet. Aufgrund des Gewichts der Beute gehen die Beamten davon aus, dass mehrere Täter bei dem Abtransport beteiligt gewesen waren.

Möglicherweise konnte diese von Zeugen bei ihrem kriminellen Treiben beobachtet werden? Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06157/95090 sachdienliche Hinweise entgegen.

Kreis Bergstraße

Viel zu schnell unterwegs – Zivilfahnder stoppen 29-Jährige auf der Autobahn

Viernheim/A659 (ots) – Zivilfahnder haben am Mittwoch 23.09.2020 eine 29-jährige Autofahrerin auf der Autobahn gestoppt. Gegen 10.15 Uhr fiel die Weinheimerin der Streife auf der Bundesstraße 659 bei Viernheim aufgrund ihrer rasanten Fahrweise auf. Eine Geschwindigkeitsmessung ergab, dass sie 152 km/h anstelle der dort erlaubten 100 km/h auf dem Tacho hatte.

Die 29-Jährige wurde angehalten und kontrolliert. Hierbei fielen den Polizisten körperliche Anzeichen bei der Gestoppten auf, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Sie wurde vorläufig festgenommen und musste auf der Wache eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Ob sie wirklich berauscht am Steuer saß, wir das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen.

Die Polizisten leiteten Verfahren wegen des Geschwindigkeitsverstoßes sowie des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss ein.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen