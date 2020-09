Unbekannter Gegenstand fliegt gegen Busscheibe

Marburg: Im Ginseldorfer Weg flog am späten Mittwochabend, 23. September, in Nähe der Haltestelle, ein bis dato unbekannter Gegenstand gegen die Seitenscheibe eines Linienbusses. Bei dem Vorfall gegen 23.55 Uhr entstand ein Schaden von 500 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Drogen-Test positiv – Zwei Blutentnahmen

Neustadt/Kirchhain: Am Mittwoch, 23. September, veranlasste die Polizei bei zwei Männern eine Blutentnahme. Gegen 18.50 Uhr stoppten die Ordnungshüter auf der Kreisstraße 12 zwischen Neustadt und Stadtallendorf einen 33-Jährigen, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Bei ihm schlugen sowohl der Atemalkoholtest als auch der Drogenvortest positiv an.

Am frühen Abend traf es einen 30-jährigen Autofahrer in der Kirchhainer Innenstadt.

Er musste nach dem Drogenvortest ebenfalls mit auf die Polizeiwache.

Touchiert und abgehauen

Marburg-Wehrda: Einen am Fahrbahnrand stehenden weißen Passat Kombi touchierte ein Autofahrer zwischen Sonntag, 20. September, 22.30 Uhr, und Dienstag, 22. September, 15.30 Uhr, in der Ernst-Giller-Straße. Der Schaden vorne links beläuft sich auf 800 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Wurst und Bargeld erbeutet

Bad Endbach: Bei einem Einbruch in eine Metzgerei in der Straße “Am Kurpark” erbeutete ein Unbekannter am Donnerstag, zwischen 00.30 und 5.30 Uhr, Bargeld und diverse Wurstwaren. Der Gesamtschaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421-4060.

