Friedberg: Die Polizei-News

Zerstörungswut auf Seegelände

Wölfersheim (ots) – Nachdem Unbekannte auf dem Seegelände in Wölfersheim einigen Schaden hinterlassen hatten, bittet die Friedberger Polizei nun um Mithilfe. Was war passiert? Chaoten hatten mehrere Mülltonnen aufgebrochen und ins Wasser geworfen. Auch landeten ein Einkaufswagen sowie eine Sitzbank im See.

Die Unbekannten hatten Absperrgitter und eine weitere Sitzbank umgeschmissen. Schließlich hinterließ man auf dem Gelände einigen Müll sowie Scherben. Angestellte des Wölfersheimer Bauhofes hatten dies am 10.08.2020 festgestellt. Hinweise in diesem Sachzusammenhang richten Sie bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Brand von drei Nutzfahrzeugen

Rosbach (ots) – In der Nacht zu Donnerstag 24.09.2020 brannten auf dem Außengelände eines Autohauses in Rosbach vor der Höhe 3 Nutzfahrzeuge. Feuerwehr und Polizei befanden sich ab etwa 2.50 Uhr im Einsatz. Die Flammen konnten zeitnah gelöscht werden. Soweit bislang bekannt, wurde niemand verletzt.

Es steht noch nicht fest, wie es zur Brandentstehung gekommen war. Brandursachenermittler der Friedberger Kriminalpolizei haben am heutigen Donnerstag diesbezügliche Ermittlungen aufgenommen.

Folgemeldung 15 Uhr:

Der Brand ist durch einen technischen Defekt verursacht worden.

Am frühen Donnerstagmorgen war auf dem Gelände des Autohauses ein Sprinter in Brand geraten; das Feuer griff auf zwei umstehende Nutzfahrzeuge über. An drei anderen Fahrzeugen kam es zu kleineren, hitzebedingten Beschädigungen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Rosbach: Mofa-Dieb nutzt Gelegenheit

Die Abwesenheit des Eigentümers nutzte am Montagnachmittag (21.09.2020) ein Dieb, um das auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Dieselstraße in Ober-Rosbach gegen 14.45 Uhr abgestellte Piaggio-Mofa zu stehlen. Zur Tatzeit war an dem blauen Gefährt vom Typ “SSL25” das Versicherungskennzeichen “854-LGN” angebracht. Den Diebstahl bemerkte der Geschädigte gegen 15 Uhr. Offenbar hatte er den Originalschlüssel in einer violetten Jacke am Fahrzeug zurückgelassen.

Die Polizei in Friedberg bittet nun um Hinweise. Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz des Restaurants gemacht oder gar die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des genannten Mofas geben? Tel. 06031/6010.

Obstbäume abgeerntet – Polizei sucht Zeugen!

Kefenrod (ots) – In der Zeit vom 6. bis zum 20. September haben Unbekannte in der Feldgemarkung “Auf der Kalten Buche” in Kefenrod mehrere Duzend junge Obstbäume abgeerntet und die Früchte gestohlen. Zum Abtransport ihres Diebesgutes im Wert von etwa 300 Euro dürften die Langfinger höchstwahrscheinlich ein Fahrzeug genutzt haben.

Die Polizei in Büdingen ermittelt wegen Diebstahls und bittet mögliche Zeugen darum, sich telefonisch unter 06042/96480 zu melden. Wer konnte im genannten Zeitraum im Bereich besagter Feldgemarkung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten? Konnte jemand die Tat beobachten?

Immer wieder Vandalismus auf Schulgeländen

Büdeingen (ots) – Immer wieder halten sich Personengruppen unerlaubt auf Schulgeländen auf, oftmals in den Abendstunden sowie am Wochenende. Dabei kommt es nicht selten auch zu Sachbeschädigungen.

Eine bislang unbekannte Person hat am vergangenen Wochenende einen Stein durch die sicherheitsverglaste Notausgangstür des Wolfgang-Ernst-Gymnasiums geworfen. Dabei ging das Glas zu Bruch. Der Schaden befindet sich im unteren, vierstelligen Bereich. Mögliche Zeugen, die zwischen Freitag (18.09.2020), 21 Uhr und Samstag (19.09.2020), 16.50 Uhr verdächtige Personen auf dem Schulgelände hatten beobachten können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Büdingen (Tel. 06042/96480) zu melden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten Unbekannte außerdem unberechtigterweise den Garten der Schule am Dohlberg betreten und einen dort aufgestellten Bienenstock umgeworfen. Auch hier bitten die Büdinger Ordnungshüter um sachdienliche Hinweise unter genannter Telefonnummer.

