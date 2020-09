Schluchsee: Wasserskifahrt auf Schluchsee – Polizei stoppt Dreharbeiten

Gemeinde Schluchsee – Am 22.09.2020, gg. 18:00 Uhr, wurde die Polizei von einem Spaziergänger darüber informiert, dass soeben ein Motorboot auf dem Schluchsee zu Wasser gelassen wurde und dieses nun auf dem See hin und her fährt. Angehängt sei eine Person, welche Wasserski fährt.

Die Polizeibeamten konnten das Wasserfahrzeug feststellen und den Motorbootfahrer dazu bewegen, ans Ufer zurückzukehren.

Nachdem die Polizisten den Fahrzeuglenker belehrten, dass Motorboote auf dem Schluchsee nicht erlaubt seien, klärte dieser die Beamten drüber auf, dass er eine Genehmigung hierfür habe. Grund für diese Aktion sei ein Werbefilm für einen deutschen Sportwagenhersteller, welcher am Schluchsee gedreht wird. Die Genehmigung der Behörde konnte der Regisseur vorweisen.

Genehmigung zu Recht

Auf Anfrage teilte die Polizei mit, dass die Genehmigung in diesem Fall zu Recht durch das zuständige Landratsamt (Breisgau-Hochschwarzwald) ausgestellt wurde.

„Grundsätzlich wird dies auch an das hiesigen Revier zur Kenntnis weitergeleitet. In diesem Falle hatte wahrscheinlich die Info-Kette nicht funktioniert.“,

so die Pressestelle des Polizeipräsidiums Freiburg.