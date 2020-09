Dillenburg: Leichtverletzte nach Kollision –

Zwei Leichtverletzte forderte ein Unfall am Mittwochmorgen (23.09.2020) in der Manderbacher Straße. Gegen 09.50 Uhr übersah ein 18-jähriger Golffahrer beim Abbiegen von der Straße “Am Nebelsberg” auf die Manderbacher Straße einen von der Kasseler Straße herannahenden Passat. Die 43-jährige Lenkerin im Passat konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und krachte in den Golf.

Der Unfallfahrer aus Ehringshausen zog sich Schürfwunden und eine Prellung des Knies zu. Die in Dillenburg lebende Passatfahrerin erlitt einen Schock. Die Schäden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 7.000 Euro. Golf und Passat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Dillenburg-Niederscheld: Band-Proberaum durchwühlt –

Im Niederschelder Hammerweg suchten Diebe den Proberaum einer Band auf. Zwischen Freitag (18.09.2020) und Mittwoch (23.09.2020) hebelten sie im Gewerbepark “Adolfshütte” die Eingangstür auf und durchwühlten den Raum. Nach Einschätzung der Band fehlt ein geringer Eurobetrag. Die Schäden an der Tür belaufen sich auf mindestens 100 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Donsbach: Diebe im Vereinsheim –

Ungebetene Gäste suchten das Clubheim des Kleintierzuchtvereins Donsbach auf. Die Täter brachen ein Fenster auf und stiegen ein. Im Inneren suchten die Unbekannten nach Beute. Hierbei brachen sie mehrere Schließfächer sowie einen Dartautomaten auf. Über den Umfang der gestohlenen Wertsachen können momentan noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die die Täter zwischen Dienstag (22.09.2020), gegen 20.00 Uhr und Mittwoch (23.09.2020), gegen 12.00 Uhr am Vereinsheim in der Gemarkung “Mottehardt” beobachteten oder die sonst Angaben zu den Dieben machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Herborn-Burg: Gartenhütte brennt nieder –

Gestern Abend (23.09.2020) rückten Feuerwehren der Stadt Herborn zu einer brennenden Gartenhütte in der Unteren Weitzbergstraße aus. Gegen 18.00 Uhr alarmierten Anwohner Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen, die Hütte brannte komplett nieder. Die Brandursache ist momentan noch nicht bekannt.

Die Polizei schließt jedoch den unsachgemäßen Umgang mit einer Zigarettenkippe als Brandauslöser derzeit nicht aus. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

Herborn-Schönbach: Baggerübungen auf Baustelle / Polizei sucht Zeugen –

Den Traum vom Baggerfahren haben sich Unbekannte illegalerweise auf einer Baustelle in der Schönbacher Straße erfüllt. Allerdings beschädigten sie bei ihren Übungen ein Toilettenhäuschen und den Mini-Bagger. Nach den Bauarbeiten an einer Wasserleitung verließen die Arbeiter am 10.09.2020 (Donnerstag), gegen 16.35 Uhr die Baustelle. Als sie am nächsten Morgen gegen 06.50 Uhr zurückkehrten, entdeckten sie die umgeworfene Toilette und bemerkten, dass der Mini-Bagger bewegt wurde.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter den Motor des Baugerätes starteten und Baggerlöcher aushoben. Die Herborner Polizei ermittelt wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs sowie Sachbeschädigung. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Baggerfahrern nehmen die Ermittler unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn-Merkenbach: Reifenstecher in der Weilburger Straße –

Im Zeitraum von Sonntag (20.09.2020), gegen 16.00 Uhr bis Montag (21.09.2020), gegen 11.30 Uhr vergriffen sich Vandalen an zwei in der Weilburger Straße geparkte Pkw. Der graue Kia Ceed und der schwarze Seat Leon parkten in Höhe der Hausnummer 22.

Die Täter stachen jeweils einen Reifen der beiden Autos platt. Zwei neue Reifen werden etwa 200 Euro kosten. Hinweise zu den Reifenstechern nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen: Linksabbieger übersieht Citroen –

Auf der Landstraße zwischen Ehringshausen und Kölschhausen krachten am Mittwochmorgen (23.09.2020) im Berufsverkehr zwei Fahrzeuge zusammen. Die beiden Unfallfahrer erlitten leichte Verletzungen – die Schäden an den demolierten Fahrzeugen liegen bei insgesamt etwa 28.000 Euro. Beim Linksabbiegen zum Zubringer in Richtung A45 übersah der 58-jährige Fahrer eines Audi einen entgegenkommenden Citroen. Die 19-jährige Fahrerin im Franzosen hatte keine Chance und prallte in den A4 des Driedorfers. Der Unfallfahrer und die in Ehringshausen lebende Citreonfahrerin trugen Prellungen davon. Rettungswagenbesatzungen übernahmen die Erstversorgung. Anschließend ging es zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser.

Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert und waren nicht mehr fahrbereit. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten mussten die Landstraße in Höhe der Zufahrt zur A45 für rund 30 Minuten voll gesperrt werden.

Aßlar: In Werkstatt eingebrochen –

Mit einer geringen Menge Bargeld sowie diversen Werkzeugen im Wert von rund 250 Euro suchten Einbrecher in der Industriestraße das Weite. Die Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag (22.09.2020) auf Mittwoch (23.09.2020) gewaltsam Zutritt zu den Räumen des metallverarbeitenden Betriebs und brachen im Inneren Schränke auf.

Die Reparatur der Aufbruchschäden wird rund 500 Euro kosten.

Zeugen, die die Täter zwischen 18.00 Uhr und 07.00 Uhr dort beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang in der Industriestraße Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

