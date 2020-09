Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Warnung vor Betrug – Falsche Polizeibeamte rufen an

Kaufungen (ots) – Aktuell rufen wieder Betrüger überwiegend bei Senioren in der Region an und geben sich als Polizeibeamte aus. Bereits gestern Abend trieben die Täter übers Telefon ihr Unwesen in Hofgeismar. Am heutigen Donnerstag gehen nun laufend Meldungen aus Kaufungen über solche Anrufe bei der echten Polizei ein. Die verunsicherten Senioren schilderten von den Anrufen angeblicher Polizisten, die von vermeintlichen Einbrüchen und Festnahmen in der Nähe berichten und nun in Sorge um die Wertsachen der Angerufenen seien. Glücklicherweise handelten die Betroffenen in den bislang bekannten Fällen von gestern und heute genau richtig, waren nicht auf die Masche hereingefallen und legten einfach auf.

Wie man sich im Falle eines solchen Anrufs verhalten sollte, zeigen die folgenden Tipps:

Sprechen Sie mit Angehörigen, die Opfer werden könnten, über diese Betrugsmaschen.

Die Polizei erfragt am Telefon keine Details zu Kontodaten oder Wertgegenständen im Haus.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen oder familiären Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Beenden Sie das Gespräch mit dem Anrufer unbedingt zuvor.

Mutmaßlicher Einbrecher dank Videoüberwachung in Gaststätte schnell gefasst

Ahnatal-Weimar (ots) – Dank der Videoüberwachung einer Gaststätte war ein Einbrecher in Ahnatal am Mittwoch 23.09.2020 schnell gefasst. Nach einem nächtlichen Einbruch in ihr Lokal hatte die Gastronomin den mutmaßlichen Täter am nächsten Tag zufällig im Ort wiedererkannt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann hielten sie den 44-jährigen Tatverdächtigen aus Ahnatal bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der bereits hinreichend wegen Einbrüchen bei der Polizei bekannte Mann muss sich dank der Videoüberwachung und dem gedankenschnellen Handeln der Opfer nun auch wegen dieser Tat verantworten.

Der Einbruch in die Gaststätte in Ahnatal-Weimar war am gestrigen Mittwochvormittag aufgefallen, als die Betreiber bei ihrem Eintreffen feststellten, dass offenbar mehrere Schränke und Schubladen durchsucht worden waren. Wie sich dann bei der Sichtung der Überwachungsvideos zeigte, war tatsächlich in der Nacht jemand in das Lokal eingebrochen.

Gegen 3:20 Uhr hatte sich ein Mann der Gaststätte genähert und zunächst an Türen und Fenstern gerüttelt. Anschließend gelang es ihm, widerrechtlich eine Tür zu öffnen, woraufhin er im Gastraum nach Wertsachen suchte. Vermutlich nur, weil dort nichts zu finden war, flüchtete der Täter anschließend ohne Beute. Als die Gastronomin gegen Mittag in Weimar unterwegs war, erkannte sie am Bahnhof plötzlich den auf dem Überwachungsvideo zu sehenden Mann wieder.

Die von ihr und ihrem Ehemann gerufene Streife des Polizeireviers Nord hatten den 44-Jährigen anschließend in das Polizeipräsidium gebracht. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen, der erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, dauern an und werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Autodiebe klauen weißen X 5 und schwarzer Q 5 – Kripo bittet um Hinweise

Lohfelden (ots) – Zu zwei Autodiebstählen kam es in der vergangenen Nacht in Lohfelden. Vermutlich ein und dieselbe Tätergruppierung entwendete in der Hauptstraße einen weißen BMW X 5 im Wert von 45.000 Euro und im Rosa-Luxemburg-Ring einen schwarzen Audi Q 5 im Wert von ca. 30.000 Euro. Wann genau in der Nacht die Autodiebe zuschlugen, ist momentan nicht bekannt. Beide Fahrzeugdiebstähle wurden von den Eigentümern am Mittwochmorgen 23.09.2020 gegen 08 Uhr entdeckt. Die sofort durch die Polizei eingeleitete europaweite Fahndung brachte bislang keine Hinweise auf den Verbleib der Fahrzeuge.

Die Beamten des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Lohfelden verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

