Frankfurt: Auseinandersetzung mit Messer

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Am Donnerstag 24.09.2020 gegen 10.00 Uhr, wurde die Polizei von Zeugen in die Münchener Straße gerufen. In Höhe des Anwesens Nummer 59 wäre gerade eine Schlägerei, bei der auch ein Messer im Spiel sei.

Vor Ort konnten 2 Männer im Alter von 30 und 40 Jahren angetroffen werden. Der 30-Jährige wies eine Stichverletzung im Bereich des Rückens auf, weswegen er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Nach jetzigem Erkenntnisstand besteht für den Mann keine Lebensgefahr.

Der 40-Jährige wurde festgenommen. Bislang sind der Geschehensablauf bzw. die Motivlage völlig ungeklärt. Die Ermittlungen in der Sache wurden aufgenommen.

Frankfurt: Goldkette ergaunert – Zeugen gesucht

Frankfurt-Heddernheim (ots)-(em) Dienstvormittag 22.09.2020 gelang es einer osteuropäisch aussehenden Frau, einem 87-jährigen Mann die Goldkette zu entwenden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht Zeugen.

Etwa im Zeitraum 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr hielt sich der 87-Jährige in der Konstantinstraße auf. Völlig unvermittelt sprach ihn eine ihm unbekannte Frau an und fragte: “Willst du Sex?” Anschließend umarmte sie den 87-Jährigen. Dieser wehrte sich vehement dagegen, bis die Unbekannt schließlich in Richtung Titusstraße von dannen zog. Später stellte der Mann fest, dass seine Goldkette, welche er um den Hals getragen hatte, weg war.

Täterbeschreibung:

weiblich, ca. 30 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlanke Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild und trug ein dunkles Kopftuch.

Wer kann Angaben zu der Täterin machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 entgegen.

Frankfurt: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

September 2020 Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße September 2020 Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5 September 2020 Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Mainzer Landstraße, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck Oktober 2020 Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Ludwig-Landmann-Straße, Züricher Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 Oktober 2020 Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Hanauer Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

