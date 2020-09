Polizei Witzenhausen

Der Polizei in Witzenhausen wurde am Mittwochnachmittag 23.09.2020 ein Handydiebstahl angezeigt, der sich bereits am Dienstagnachmittag 22.09.2020 zugetragen hatte.

Ein 28-Jährige der in Witzenhausen wohnhaft ist, kam an dem Nachmittag mit seinen Kindern vom Einkaufen und verstaute zunächst seine Einkäufe im Haus. Eines der Kinder hatte sich währenddessen dann aber versehentlich mit dem Zündschlüssel im Auto eingesperrt und konnte sich aus der misslichen Lage offenbar nicht selbständig befreien. Dem 28-Jährigen blieb schließlich nichts Anderes übrig, als ein Seitenfenster einzuschlagen, da der Ersatzschlüssel nicht greifbar war.

Zuvor hatte der Mann noch seine Jacke und sein Handy auf das Dach eines anderen Fahrzeugs gelegt, um sich dem Kind im Auto zuzuwenden. Aufgrund der Umstände vergaß der Mann später, seine Jacke und sein Handy wieder an sich zu nehmen.

Wie von einer Zeugin gegen 17.00 Uhr beobachtet wurde, stiegen dann drei Männer in das Auto, welches in der Ermschwerder Straße Höhe Haus Nummer 39 geparkt stand. Zuvor hatten die Männer die Jacke zur Seite gelegt, das Handy aber offenbar einbehalten. Dann sind die Männer davongefahren.

Laut der Zeugin handelte es sich bei den drei Personen um einen älteren Mann, ca. 60 Jahre alt, graue Haare, klein, Brillenträger, untersetzte Statur, mit beige-kariertem Hemd und beiger Hose. Die beiden anderen Männer seien ca. 40 Jahre alt gewesen, hätten dunkle, kurze Haare gehabt, Jeans und ein braunes bzw. beiges Oberteil getragen. Diese Männer hätten keine Brillen getragen. Auffällig war, dass die Männer Musikinstrumente u.a. eine Geige und ein Akkordeon bei sich trugen. Die Männer sollen sich in ausländischer Sprache unterhalten haben. Zu dem benutzten Fahrzeug ist nichts weiter bekannt, außer dass die Farbe ein auffälliges Blau gewesen sei.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Wildunfall

Bei einem Zusammenprall mit einem Reh entstand am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr auf der Bundesstraße B 80 zwischen Gertenbach und Witzenhausen ein Schaden von etwa 1.000 Euro am Pkw eines 60-jährigen Witzenhäusers. Das Tier verendete am Unfallort.

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht

Wie jetzt angezeigt wurde, kam es am vergangenen Freitag zur einer Verkehrsunfallflucht in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege. Eine 52-Jährige aus Wildeck hatten ihren Pkw in der Zeit von 08.00 Uhr bis 16.20 Uhr auf einem Mitarbeiterparkplatz eines Kreditinstitutes geparkt. Hier war das Auto im besagten Tatzeitraum durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt worden, der anschließend unerlaubt die Unfallstelle verlassen hatte. Die polizeilichen Ermittlungen wegen Unfallflucht richten sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen einen 61-Jährigen aus Wehretal, der den Unfall beim Einparken verursacht haben soll.

Der Schaden am Auto der 52-jährigen Frau beziffert die Polizei auf ca. 1.000 Euro.

Wildunfall

Am Dienstagabend entstand gegen 23.00 Uhr ein Schaden von ca. 800 Euro am Auto eines 62-Jährigen aus Meißner, der auf der Landesstraße L 3335 zwischen Höllental und Abterode unterwegs war und auf der Strecke einen Dachs erfasste.

Das Tier hatte den Aufprall offenbar überlebt, da es später nicht mehr auffindbar war.

Polizei Sontra

Ein Fall von Diebstahl geringwertiger Sachen ereignete sich im Ringgauer Ortsteil Renda. Unbekannte hatten im Zeitraum von Montag 17.00 Uhr bis Dienstag 17.00 Uhr von einem Weidegrundstück der Gemarkung Renda “Im Bothen” vier sog. Torgriffe, die an einem stromführenden Weidezaun angebracht waren, entwendet. Der Schaden wird auf ca. 20 Euro beziffert.

Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 250 Euro

Ein Unfall im Begegnungsverkehr ereignete sich am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in der Ortslage von Sontra in der Fuldaer Straße. Ein 68-jähriger Autofahrer aus Sontra befuhr die Fuldaer Straße aus Richtung Hornel kommend stadteinwärts und kam dann im Bereich einer Kurve offenbar zu weit nach links, so dass er den entgegenkommenden Pkw eines ebenfalls aus Sontra stammenden 19-Jährigen streifte. An beiden Autos entstand ein Schaden, den die Beamten insgesamt auf ca. 250 Euro bezifferten.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Nachdem eine 59-Jährige aus Großalmerode am frühen Mittwochmorgen gegen 05.45 Uhr in Laudenbach beim Ausparken einen Gartenzaun beschädigt hatte, dann aber die Unfallstelle verlassen hatte, erschien die Frau dann am frühen Nachmittag aus eigener Veranlassung bei der Polizei in Hessisch Lichtenau und gab sich als Verursacherin des Schadens zu erkennen.

Die Beamten stellten bei der Frau am Auto einen Schaden von 1.000 Euro fest, der Schaden an dem Gartenzaun wird mit 100 Euro angegeben.

