Ludwigshafen: Stadtnotizen 23.09.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Musikschule nimmt noch Anmeldungen für das Wintersemester entgegen

Die Städtische Musikschule, Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz 3, hat zum Wintersemester mit Beginn im November noch Plätze frei. Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene können sich für ihr Wunschinstrument anmelden. Für Kinder ab eineinhalb Jahren beispielsweise ist die Eltern-Kind-Gruppe, für Kinder ab vier Jahren die Musikalische Früherziehung das geeignete Angebot.

Wer sich noch nicht sicher ist, ob das Wunschinstrument auch das richtige ist oder wer einfach ein bestimmtes Instrument ausprobieren möchte, kann gerne eine kostenlose Schnupperstunde buchen. Dies ist nur telefonisch möglich unter 0621 504-2568 oder -2565.

BASF lässt Ehrenfeld erneuern

Auf dem Hauptfriedhof finden ab dieser Woche landschaftsgärtnerische Bauarbeiten zur Erneuerung des BASF Ehrenfelds der Explosionsopfer 1948 statt. Die BASF verschönert über ein externes Unternehmen das Ehrenfeld, gestaltet dort Pflasterung, Aufenthaltsplatz und Pflanzung neu.

Die Arbeiten werden voraussichtlich zwei Wochen in Anspruch nehmen, für dadurch entstehende Beeinträchtigungen bittet die Stadt um Verständnis.

Englischkurs für Anfänger an der VHS

Ein neuer Englischkurs für Anfänger startet am Donnerstag, 1. Oktober 2020, an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen. Der Kurs umfasst acht Termine à 90 Minuten, jeweils von 11.20 Uhr bis 12.50 Uhr. Die Gebühr beträgt bei acht Teilnehmenden 56 Euro. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich. In den Kursgebäuden gilt bis Erreichen des Sitzplatzes eine Maskenpflicht. Handdesinfektionsmittel steht zur Verfügung. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online auf www.vhs-lu.de.

Rudolf-Hoffmann-Platz; Planentwurf wird vorgestellt

Der zweite Termin des Beteiligungsverfahrens zur Neugestaltung des Rudolf-Hoffmann-Platzes, der coronabedingt am 11. März abgesagt werden musste, wird nun nachgeholt. Am Mittwoch, 30. September 2020, um 18 Uhr lädt das Büro Sozialer Zusammenhalt Bürgertreff West alle Interessierten herzlich zur Vorstellung des Planentwurfs in den Gemeindesaal der Matthäuskirche in der Waltraudenstraße 34 ein. Die geltenden Hygieneregeln werden eingehalten, Besucher werden gebeten, eine Maske dabei zu haben.

Die gesammelten Ideen und Vorschläge der Bürger aus dem Ideenaustausch am 25. September 2019 sind vom Planungsbüro LandschaftsArchitekten Olschewski in einen Planentwurf überführt worden. Dieser soll nun vorgestellt und erörtert und damit Gegenstand der zweiten Beteiligungsrunde werden. Im Rahmen des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ werden Fördermittel beantragt, um die vorhandene Freifläche Rudolf-Hoffmann-Platz umzugestalten und aufzuwerten.

„Betreten der Ausstellung verboten!“ – Das Programm September 2020 bis April 2021 im Wilhelm-Hack-Museum während der Brandschutzsanierung

Bis voraussichtlich Anfang Mai 2021 bleibt das Wilhelm-Hack-Museum aufgrund von Brandschutzsanierungsmaßnahmen geschlossen. Ganz müssen Kunstfreunde während der Schießungszeit aber nicht auf das Museum und dessen Vermittlungs-angebote verzichten.

So läuft das Programm in der Rudolf-Scharpf-Galerie mit Ausstellungen von Rudolf Scharpf, Waldemar Zimbelmann und Katja Aufleger weiter. In diesem Zuge verlängern sich auch die Öffnungszeiten der Rudolf-Scharpf-Galerie ab Oktober von Mittwoch bis Sonntag.

Dass es Kunst nicht nur im Museum zu sehen gibt, beweist zum einen das Street Art-Projekt MURALU, welches im Oktober fortgesetzt wird, zum anderen das neue kostenfreie Führungsformat „Draußen. Kunst, Architektur, Stadtkultur, bei dem Rundgänge außerhalb des Museums angeboten werden. Während bei MURALU großformatige Wandfassaden von nationalen und internationalen Künstlern im Ludwigshafener Stadtraum gestaltet werden, lädt Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin Ursula Dann ein- bis zweimal pro Monat ein zur Entdeckungstour zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt Ludwigshafen. Von junger Graffiti-Kunst bis zu Kunst am Bau – bei Themen wie „Young Urban Art in LU“, „Säulen und Stelen“ oder „Architektur der 1950er/1960er-Jahre“ zeigt Ursula Dann in ihren 90-minütigen Führungen zahlreiche künstlerische und architektonische Highlights.

Auch an die kleinen Museumsfreunde wurde gedacht: während der Brandschutzsanierung wird das „Offene Atelier“, das kreative Kunstlabor des Museums, weiterhin jeden Samstag für Kinder zwischen sechs und 12 Jahren stattfinden – jedoch nicht wie gewohnt im Museum, sondern in den Räumen des Nukleus, in der Bismarckstraße 75. Von 14 bis 16 Uhr kann hier kostenfrei gemalt, gezeichnet, gewerkelt und gedruckt werden. Jede Woche bringen Kunstvermittlerinnen neue Ideen mit und unterstützen die jungen Nachwuchskünstler bei ihren gestalterischen Experimenten. Erster Termin ist am 26. September.

Vom Experiment zur Expedition: Mit dem neuen Projekt „Kunst aus dem Koffer“, welches das Museum zusammen mit seinem Förderkreis ins Leben gerufen hat, heißt es ab November 2020 für Kinder an Grundschulen und Kindergärten in Ludwigshafen: „Geht mit uns auf Kunstexpedition“. Mittels sogenannter „Themen- und Aktionsschachteln“ beantworten Kunstvermittler des Museums Fragen wie: Was ist ein Museum? Wer kennt das Wilhelm-Hack-Museum und weiß, was es dort zu sehen gibt? Danach folgt ein praktischer Teil, bei dem die Kinder selbst künstlerisch tätig werden. Im Koffer finden sich unter anderem Nachbildungen von Skulpturen und Gemälden aus dem Museum, die als Anschauungsexemplare dienen.

Wer das Museum während der Schließzeit lieber vom heimischen Wohnzimmer aus „besuchen“ möchte, der darf sich auf eine Erweiterung der digitalen Angebote und Formate freuen. Von virtuellen Rundgängen über Werkbesprechungen online bis hin zu Kreativ-Tutorials und digitaler Kunstvermittlung – auf dem YouTube-Kanal und der Website des Museums wird jeder große und kleine Kunstliebhaber fündig.

WHM: Offenes Atelier in der Bismarckstraße

Auch während der Brandschutzsanierung wird das Offene Atelier des Wilhelm-Hack-Museums als kreatives Kunstlabor weiterhin jeden Samstag für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren offen sein, in den Räumen des Nukleus in der Bismarckstraße 75. Hier kann gemalt, gezeichnet, gestempelt, geklebt, gewerkelt und gedruckt werden – experimentieren ist ausdrücklich erwünscht. Jede Woche bringen unsere Kunstvermittlerinnen überraschende Ideen mit und unterstützen junge Nachwuchskünstler bei ihren gestalterischen Vorhaben. Die nächsten Termine sind am 26. September, 3., 10, 17., 24. und 31. Oktober, jeweils 14 bis 16 Uhr. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf zehn begrenzt. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Hygiene- und Abstandsregeln. Aufgrund der Platz- und Teilnehmerbeschränkungen empfiehlt das Museum eine telefonische Voranmeldung unter 0621 504-3411. Nur falls Plätze frei bleiben, ist eine spontane Teilnahme direkt vor Ort möglich.