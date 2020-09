Neustadt: Statue „PFÄLZER FREIHEIT“ am neuen Standort eingetroffen

Neustadt an der Weinstraße – Oberbürgermeister Marc Weigel und Jochen Stahler, Geschäftsführer unter anderem vom Modehaus Jacob, besuchten gestern die Statue mit dem Namen „Pfälzer Freiheit“ an ihrem neuen Standort.

Die „Pfälzer Freiheit“ ist eines von zehn Exemplaren, welches das Modehaus Jacob im vergangenen Jahr herstellen ließ. Fünf Tage lang konnten im Rahmen der Corona Charity-Aktion im April beim Internet-Auktionshaus eBay Gebote abgegeben werden. Der Erlös kam zu 100 Prozent dem Notkrankenhaus der Stadt Neustadt an der Weinstraße zugute. Während das Startgebot noch bei 999 Euro lag, konnten am Ende als Höchstgebot von Simone Schwarz und Rainer Faust unglaubliche 5.700 Euro verzeichnet werden.

Künftig kann die Statue im Atelier von Simone Schwarz, welches am vergangenen Samstag in der Friedrichstraße 23 eröffnet wurde, unter anderem mit rund 40 Bildern, die die Künstlerin während der Coronakrise gemalt hat, bestaunt werden.

Auf die Auktion aufmerksam wurde das Paar durch einen Freund. „Die Freiheitsstatue hat uns sehr gut gefallen und es war von Anfang an klar, dass wir helfen möchten“, so Simone Schwarz. Ursprünglich sollte die Statue auf Wunsch des Paares im Notkrankenhaus aufgestellt werden. „Gott sei Dank wurde das Krankenhaus letztendlich nicht benötigt“, betonte die Künstlerin. Aufgrund dessen entschied sich das Paar dazu, die Statue im eigenen Atelier aufzustellen. Hier ist die Pfälzer Freiheit zu einem echten Blickfang geworden. „Wir sind unglaublich stolz und die Statue hat eine unwahrscheinlich große Bedeutung für uns“, so das Paar.