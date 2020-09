Fahrradfahrerin transportiert ein Rennrad auf ihrem Rücken

Ludwigshafen (ots) – Zu einem etwas ungewöhnlichen Unfall kam es am Dienstag 22.09.2020, um 19:15 Uhr, in der Maudacher Straße. Eine 31-Jährige fuhr mit ihrem Rennrad auf dem Radweg in Richtung Innenstadt. Auf ihrem Rücken transportierte sie ein quer geschnalltes weiteres Rennrad.

Auf Grund ihrer “Überbreite” musste sie wegen eines Baumes nach links ausweichen und stieß dabei mit dem transportierten Rad auf dem Rücken gegen einen links von ihr fahrenden Bus. Dadurch verlor sie das Gleichgewicht, fuhr auf die Straße, wo sie erneut gegen den Bus stieß und stürzte letztendlich nach rechts auf den Radweg zu Boden.

Die 31-Jährige trug Schürfwurden davon und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Bus entstand kein Schaden.

Auf dem Heimweg geschlagen

Ludwigshafen (ots) – Gegen 23:45 Uhr, am 22.09.2020, wurde ein 35-Jähriger in der Kaiser-Wilhelm-Straße auf seinem Heimweg unvermittelt von einem Unbekannten mehrfach gegen den Kopf geschlagen. Der Täter floh danach. Er sei zwischen 20 und 25 Jahren alt und mittelgroß gewesen. Zum Zeitpunkt habe er ein weiß-rotes Oberteil und eine Jeans getragen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Prügelei vor Schule

Ludwigshafen (ots) – Vor einer Schule in der Pfalzgrafenstraße kam es am 22.09.2020, gegen 11:25 Uhr, zu einer Prügelei zwischen mehreren Jugendlichen. Vorausgegangen waren Beziehungsstreitigkeiten zwischen einem 18-Jährigen und seiner 16-jährigen Freundin.

Der 18-Jährige hatte seine Freundin nach verbalen Auseinandersetzungen mit der Hand ins Gesicht geschlagen, woraufhin der 16-Jährigen ihre zwei Brüder zu Hilfe eilten. Hierauf mischten sich vier weitere Jugendliche ein und es kam zum Handgemenge.

Die 18- und 16-jährigen Brüder wurden hierbei leicht verletzt.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Am 22.09.2020, zwischen 15:30 Uhr und 20 Uhr, kam es in der Buchenstraße in einem Mehrparteienhaus zu einem Wohnungseinbruch. Der oder die Täter durchwühlten die Wohnung und entwendeten neben Ausweisdokumenten und Bankkarten auch Bargeld.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht abschließend geklärt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer

0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

15.000 Euro-Unfall

Ludwigshafen (ots) – In der Schillerstraße kam es am 22.09.2020, gegen 11 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 60-jährigen Linienbusfahrer und einem 40-jährigen LKW-Fahrer. Der Busfahrer war in Richtung Mannheimer Straße unterwegs, während der LKW-Fahrer in die entgegengesetzte Fahrtrichtung fuhr.

Beide Fahrzeuge standen zum Unfallzeitpunkt auf Grund der Verkehrssituation unmittelbar nebeneinander. Als der Busfahrer an einem vor ihm stehenden Auto vorbeifahren wollte, kollidierte er mit dem LKW. Es entstand ein Sachschaden von über 15.000 Euro.

Verletzter Fußgänger – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 22.09.2020 um 18 Uhr, wird eine Polizeistreife zu einem verletzten 53-jährigen Fußgänger in der Hoheloogstraße zwischen der dortigen Tankstelle und einem gegenüberliegenden Supermarkt gerufen. Der alkoholisierte Mann erlitt mehrere Schürfwunden. Zur weiteren Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Der Geschehensablauf ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben. Wer kann Angaben dazu machen, was passiert ist? Bitte melden Sie sich bei der die die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 22.09.2020 um 23 Uhr, kam es auf dem Kaiserwörthdamm in Richtung Rheingönheim zu einem Unfall beim Fahrstreifenwechsel. Eine 52-Jährige fuhr vom linken auf den rechten Fahrstreifen und streifte dabei das Auto einer neben ihr fahrenden 21-Jährigen.

An beiden Autos entstand Sachschaden.